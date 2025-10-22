Polscy obrońcy Jan Bednarek i Jakub Kiwior tworzą niezawodny duet w FC Porto, zyskując przydomek "polskiego betonu".

Ich niezwykła współpraca przekłada się na brak straconych bramek w pięciu wspólnych meczach i świetne występy w reprezentacji.

Jakie są sekrety ich boiskowej harmonii i co czeka ich w zbliżającym się meczu Ligi Europy?

Letnie transfery Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora do FC Porto okazały się strzałem w dziesiątkę. Polscy obrońcy stworzyli w Portugalii duet, który tamtejsze media szybko ochrzciły mianem "polskiego betonu". Statystyki mówią same za siebie – w sześciu meczach, w których zagrali razem, portugalski gigant nie stracił ani jednego gola. Swoją doskonałą współpracę potwierdzili także w reprezentacji Polski, gdzie w meczu eliminacji do Mistrzostw Świata z Litwą defensywa Biało-Czerwonych zachowała czyste konto.

Jan Bednarek: Jesteśmy sobie z Kiwim pisani

Już w czwartek polski duet czeka kolejny ważny sprawdzian. FC Porto w ramach fazy ligowej Ligi Europy zmierzy się na wyjeździe z Nottingham Forest. Dla obu naszych zawodników będzie to powrót na doskonale znane boiska.

Kluczem do świetnej postawy Polaków na boisku jest ich relacja poza nim. Jak przyznał Jan Bednarek w rozmowie z TVP Sport, doskonałe zrozumienie wynika z faktu, że obaj mieszkają blisko siebie i spędzają ze sobą mnóstwo czasu, wspierając się na każdym kroku.

– Jest coraz lepiej. Wydaje się, że zgrywamy się z Kiwim. Ciężko pracujemy w klubie. Mieszkamy blisko siebie. Jesteśmy sobie pisani – wyznał Bednarek. – Cieszę się bardzo, bo to pierwszy raz, gdy mam ze sobą Polaka w drużynie i jeszcze na tej samej pozycji. Spędzamy cały czas razem, pomagamy sobie nie tylko na boisku, ale i poza nim – dodał obrońca.

Jest w nich złość, gdy tracą bramkę nawet na treningu!

Ta zażyłość przekłada się na ogromną motywację i sportową złość, która napędza ich do jeszcze lepszej gry. Obrońca podkreśla, że każda stracona bramka, nawet na treningu, wywołuje u nich frustrację i chęć natychmiastowej poprawy, co działa na korzyść zarówno klubu, jak i kadry.

– Wydaje mi się, że działa to tylko na korzyść FC Porto jak i reprezentacji Polski. Tracimy mało bramek, gdy jesteśmy razem na boisku. Jest bardzo duża złość czy zdenerwowanie, kiedy jakąkolwiek bramkę stracimy nawet podczas treningu. Wydaje mi się, że jest to coś pozytywnego, coś nowego dla nas, że możemy się tak wspierać, że możemy coraz bardziej zgrywać i dawać też pozytywną energię dla innych chłopaków. Idzie to w dobrą stronę – dodał Bednarek w TVP Sport.

Powrót na znane boiska w Anglii

Czwartkowy mecz z Nottingham Forest będzie dla Bednarka i Kiwiora sentymentalną podróżą. Obaj przez lata występowali w Premier League – Bednarek był filarem defensywy Southampton, a Kiwior reprezentował barwy Arsenalu. Angielskie boiska nie mają przed nimi tajemnic, co może być kluczowym atutem w starciu z wymagającym rywalem.

FC Porto jest faworytem tego spotkania. Po dwóch kolejkach Ligi Europy ma na koncie komplet zwycięstw, podczas gdy Nottingham zdobyło zaledwie jeden punkt. Jan Bednarek, który niedawno strzelił swojego pierwszego gola dla Smoków w Pucharze Portugalii, przyznał, że transfer do Porto "był mu pisany" i cieszy się z możliwości regularnej gry w europejskich pucharach.

