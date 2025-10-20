Piotr Zieliński, gwiazda reprezentacji Polski, zmierzy się z Union Saint-Gilloise w meczu Ligi Mistrzów.

Mimo pewnej pozycji w kadrze, jego rola w Interze Mediolan jest mniej znacząca, często pełniąc funkcję rezerwowego.

Czy polski pomocnik wykorzysta szansę w Belgii, aby udowodnić swoją wartość i wywalczyć miejsce w podstawowym składzie?

Ostatnio Piotr Zieliński błysnął w ekipie Biało-czerwonych. Strzelił kapitalnego gola w towarzyskim meczu z Nową Zelandią, a potem pomógł w pokonaniu Litwy w el. mistrzostw świata. Za to w Interze Mediolan znów był rezerwowym i w meczu z Romą wszedł w końcówce.

Jan Urban: Zieliński coś tam przekąsił w lidze włoskiej

Podczas ostatniego zgrupowania o jego sytuację we włoskim gigancie został zapytany Jana Urbana, selekcjoner drużyny narodowej.

- Wydaje mi się, że może w tamtym roku miał większy problem – powiedział Urban. – W tym momencie jeszcze nie powiedziałbym, że ma duży problem. Faktycznie, nie grał w kilku spotkaniach. Zagrał w Lidze Mistrzów ze Slavią Praga. Coś tam przekąsił w lidze włoskiej - analizował.

Selekcjoner kadry uważa, że Zieliński poradzi sobie w Interze

Szkoleniowiec jest przekonany, że Zieliński nie odpuści i nie zadowoli się rolą dublera w wicemistrzu Włoch.

- Na pewno sobie poradzi, bo jest bardzo dobrym piłkarzem - podkreślił Urban. - Musi skoncentrować się na walce o miejsce w podstawowej jedenastce. Zobaczymy, jak to wszystko mu się poukłada - dodał trener kadry.

Piotr Czachowski: Zieliński jest bezcenny dla reprezentacji Polski

Były reprezentant Piotr Czachowski również wierzy w Zielińskiego. Nie wyklucza jednak opcji, że w zimowym oknie polski as zmieni klub.

- Inter ma przed sobą mnóstwo meczów, więc minuty będzie dostawał - tłumaczył nam Czachowski. - Może zimowe okienko transferowe przyniesie zmianę klubu, co byłoby dobrą informacją dla kadry. On nie zapomniał, jak się gra w piłkę. Czasem jednym zagraniem potrafi rozstrzygnąć mecz. Nawet jak nie będzie grał regularnie w Interze, to przy jego doświadczeniu, jest bezcenny dla reprezentacji – zaznaczył były kadrowicz.

Kiedy mecz Union Saint-Gilloise - Inter Mediolan w Lidze Mistrzów? Gdzie obejrzeć?

Mecz Union Saint-Gilloise - Inter Mediolan w Lidze Mistrzów zaplanowany jest na wtorek, 21 października. Start zawodów o godz. 21. Transmisję spotkania można zobaczyć w Canal+ Extra 5.

