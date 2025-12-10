Kacper Potulski, polski talent z Mainz, zadebiutował w Bundeslidze, stając się najmłodszym Polakiem w historii ligi.

Mainz, mimo problemów w lidze niemieckiej, w Lidze Konferencji radzi sobie dobrze, co stwarza wyzwanie dla Lecha Poznań.

Nowy trener Mainz, Urs Fischer, ma za zadanie wyprowadzić zespół z kryzysu, a ich mecz z Lechem może być punktem zwrotnym.

Czy Lech Poznań wykorzysta szansę przeciwko zmagającemu się rywalowi i jak debiut Potulskiego wpłynie na jego karierę?

Kacper Potulski powoli buduje swoją pozycję w Mainz. Regularnie dostawał szansę w Lidze Konferencji, gdzie zaliczył cztery występów. Ostatnio spotkał go kolejny zaszczyt. Po raz pierwszy zagrał w Bundeslidze.

Kacper Potulski polskim rekordzistą Bundesligi

Jednak debiut w elicie nie należał do przyjemnych, bo Mainz przegrał z Freiburgiem. Wytykano mu, że zamieszany był w utratę dwóch goli. W każdym razie tym występem Potulski zapisał się w historii naszego futbolu. Stał się bowiem najmłodszym Polakiem, który kiedykolwiek zagrał w niemieckiej elicie. W dniu spotkania miał 18 lat i 42 dni. Poprzednim rekordzistą był Marek Saganowski.

Mainz walczy w Lidze Konferencji, zawodzi w Bundeslidze

Mainz w Lidze Konferencji radzi sobie przyzwoicie, bo zajmuje 5. lokatę i zgromadziło dziewięć punktów. Jednak kompletnie zawodzi w Bundeslidze, gdzie zbiera cięgi i zamyka tabelę z dorobkiem sześciu punktów. To szansa dla Lecha Poznań na wygraną? Kolejorz w zestawieniu Ligi Konferencji jest na 16. pozycji (sześć punktów). Nowym trenerem niemieckiej drużyny został Szwajcar Urs Fischer. Czy on wyprowadzi zespół z dołka?

Niels Frederiksen: Mainz może dostać wiatr w plecy i energię

- To wciąż bardzo dobry zespół, mimo że ma kłopoty w Bundeslidze - powiedział Niels Frederiksen, cytowany przez PAP. - Mają też wielu jakościowych zawodników. Zmienili trenera, a to oznacza, że nie wiadomo, jak zagrają przeciwko nam. Nie liczę na to, że rywal będzie chciał oszczędzać zawodników przed ostatnimi w tym roku meczami w Bundeslidze. Wygrywając spotkanie w Lidze Konferencji mogą dostać wiatr w plecy, energię i podbudować się przed spotkaniami w Bundeslidze - przekonywał duński szkoleniowiec Lecha.

