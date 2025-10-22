Real Madryt - Juventus. Transmisja na żywo: stream online i TV. Gdzie oglądać mecz Ligi Mistrzów dzisiaj?

Mecz Real Madryt - Juventus to prawdziwy europejski klasyk. Choćby w 2017 roku był to finał Ligi Mistrzów UEFA, ale obecnie te drużyny są na nieco innym etapie. Juve po latach dominacji na włoskim podwórku jest w trakcie przebudowy. W składzie ma wielu młodych utalentowanych piłkarzy, którzy jednak w porównaniu do największych gwiazd Realu wypadają dość blado. Mimo to, mecz tak uznanych marek zawsze budzi spore emocje, zwłaszcza że odbędzie się na legendarnym Santiago Bernabeu.

O obecnej sytuacji obu klubów najlepiej świadczy zresztą tabela Ligi Mistrzów. W dwóch dotychczasowych meczach Real zdobył komplet 6 punktów, a Juventus zaliczył tylko dwa remisy - z Borussią Dortmund (4:4) i Villarrealem (2:2). Czy w Madrycie obejrzymy kolejny festiwal goli z udziałem zespołu z Turynu? Jest taka szansa, a gospodarze nie mogą odpuścić, nawet mając z tyłu głowy nadchodzące ligowe El Clasico.

Real Madryt - Juventus: Transmisja na żywo meczu Ligi Mistrzów

FC Barcelona pokazała zresztą moc we wtorkowym meczu LM z Olympiakosem, wygrywając aż 6:1. Trudno spodziewać się, by Real dorównał odwiecznym rywalom akurat z Juventusem, ale piłka nożna widziała już wiele. Niestety, hitu trzeciej kolejki LM nie obejrzymy w Polsce w otwartej telewizji. TVP wybrała tym razem transmisję z wtorkowego starcia Arsenalu z Atletico Madryt (4:0), a to oznacza, że w środę wszystkie mecze będą dostępne wyłącznie na antenach Canal+ Sport.

Gdzie oglądać Real - Juventus online i w TV?

Mecz Real Madryt - Juventus odbędzie się w środę, 22 października 2025 roku, o godzinie 21:00 na Santiago Bernabeu. Transmisja w TV tylko na dodatkowym kanale Canal+ Extra 1, a online w płatnej usłudze Canal+ Online.

🗺️ ¡Estos son los horarios del partido! pic.twitter.com/vDNHTMJuK0— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 22, 2025