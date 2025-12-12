To Rosjanie zaatakowali kibiców Legii w Armenii! Szokujące kulisy zamieszek

O aresztowaniu kibiców Legii Warszawa w Armenii informowała w piątek (12 grudnia) między innymi agencja Armenpress. Mówiła o zarzutach zakłócania porządku publicznego i chuligaństwa wobec 17 osób. Z kolei radio RMF FM podało, że w Erywaniu zatrzymano 24 polskich kibiców. Dzień po meczu Noah - Legia (2:1) wciąż jest gorąco, a na światło dzienne wychodzą nowe fakty.

Kibice Legii wulgarnie reagują na porażkę z Noah! Cztery wymowne słowa do właściciela

Kibice Legii zatrzymani w Armenii. Napadli na nich Rosjanie

"Przegląd Sportowy Onet" dotarł do osób obecnych na miejscu. Okazuje się, że zamieszki na mieście zostały wywołane przez zorganizowaną grupę pseudokibiców z Rosji! - Ormianie byli do nas przyjaźnie nastawieni. Byli skupieni na sobie, na swoim dopingu, a na mieście bardzo serdecznie zwracali się do Polaków - podkreśla Marcin Szymczyk, redaktor naczelny Legia.net.

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Miejscowi kibice mieli nawet pomagać Polakom, gdy na mieście zrobiło się niebezpiecznie. Za atak odpowiedzialni są najprawdopodobniej chuligani Zenita Petersburg, o czym miałyby świadczyć barwy, okrzyki i tatuaże.

- Wieczorem, już po meczu, Polaków po mieście szukały grupy z Rosji. Mieliśmy nawet taką sytuację, że siedzieliśmy w knajpie i weszli do nas. No ale jak się zorientowali, że jesteśmy sami, to powiedzieli, że szukają kibiców, a nie dziennikarzy. Chodzili tak grupkami po mieście i szukali. I w końcu spotkali naszych kibiców na Placu Republiki. Wtedy się zebrali i zaatakowali - relacjonuje Szymczyk.

Wojciech Kowalczyk i Wojciech Hadaj ostro po Noah FC – Legia Warszawa. Nie szczędzili wulgaryzmów

Jak ustalił "PSO", zatrzymani przez policję kibice Legii zostali w zdecydowanej większości wypuszczeni. Działania na miejscu podjął polski konsul. Zatrzymano także kilku Rosjan, a trzy poszkodowane osoby trafiły do szpitala.