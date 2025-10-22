Po zwycięstwie w europejskich pucharach Raków Częstochowa zmierzy się z czeską Sigmą Ołomuniec.

Czeska drużyna, mimo porażki z Fiorentiną, jest w dobrej formie i liczy na atut własnego boiska.

Gwiazda Sigmy Ołomuniec docenia Raków, ale zapowiada zaciętą walkę.

Kiedy i gdzie oglądać to emocjonujące starcie?

Wicemistrzowie Polski po udanym starcie w europejskich pucharach i pokonaniu u siebie Universitatea Craiova 2:0, chcą pójść za ciosem. Kolejnym rywalem Rakowa Częstochowa będzie czeska Sigma Ołomuniec. Podopieczni trenera Marka Papszuna będą musieli jednak szybko zapomnieć o ostatniej ligowej porażce z Cracovią (0:2) i w pełni skupić się na europejskim froncie.

Zespół z Ołomuńca, mimo że na inaugurację Ligi Konferencji przegrał na wyjeździe z faworyzowaną Fiorentiną 0:2, to wcale nie stoi na straconej pozycji i z pewnością będzie chciał wykorzystać atut własnego boiska. Czesi aktualnie zajmują 5. miejsce w swojej lidze i prezentują solidną formę, co podkreśla ich najlepszy strzelec. Zapowiada się więc trudne i emocjonujące starcie dla Medalików.

Gwiazdor Sigmy z szacunkiem o Rakowie. "Nie będzie łatwym przeciwnikiem"

W obozie rywala panuje atmosfera pełnej mobilizacji. Głos przed spotkaniem zabrał Daniel Vasulin. Strzelec Sigmy w tym sezonie ligowym ma już na koncie pięć trafień. Napastnik jest świadomy wyzwań, jakie stoją przed jego zespołem w najbliższych dniach. Po meczu z Rakowem Sigmę czeka bowiem hitowe starcie w lidze ze Slavią Praga.

– Mamy świadomość, jak trudny tydzień przed nami – przyznał Daniel Vasulin, cytowany przez PAP. – Raków nie będzie łatwym przeciwnikiem. W weekend czeka nas mecz ze Slavią, co mówi samo za siebie. Zrobimy wszystko, żeby dobrze się zaprezentować zarówno w Europie, jak i lidze – dodał.

Dobre nastroje w czeskim zespole

Mimo porażki we Florencji, gdzie Sigma zaprezentowała się z odważnej strony, w drużynie nie brakuje optymizmu. Vasulin podkreśla, że dobre wyniki w lidze krajowej zbudowały pewność siebie zespołu, którą piłkarze chcą przenieść na europejskie puchary.

– Jesteśmy w dobrych nastrojach, bo zdobywamy punkty i gramy nieźle. Mam nadzieję, że będziemy to kontynuować w obu spotkaniach przed naszymi kibicami – tłumaczył napastnik, cytowany przez PAP.

Słowa te pokazują, że Raków Częstochowa musi być przygotowany na zaciętą walkę z niezwykle zmotywowanym przeciwnikiem. Mecz Sigmy Ołomuniec z Rakowem Częstochowa w 2. kolejce Ligi Konferencji zapowiada się niezwykle interesująco.

Kiedy mecz Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa w Lidze Konferencji? Gdzie transmisja?

Mecz Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa w 2. kolejce Ligi Konferencji odbędzie się w czwartek, 23 października. Spotkanie rozpocznie się o godz. 21. Transmisję zawodów będzie można zobaczyć w Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2.

