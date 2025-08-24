Kibice Stali Gorzów ostro uderzają w Izrael! Dołączyli do fanów Radomiaka, mocny przekaz

Nie tylko kibice Radomiaka. Kolejny transparent uderzający w Izrael

Przypomnijmy, że w rewanżowym meczu 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa kibice izraelskiej drużyny wywiesili niezwykle obraźliwy dla Polaków transparent z napisem „Mordercy od 1939”. Co więcej, jeden z fanów Maccabi znieważył polską flagę. Zachowanie kibiców Maccabi wywołało ogromne poruszenie w polskim środowisku piłkarskim i nie tylko. Niedługo później zaczęły też pojawiać się w rewanżu transparenty uderzające w Izrael.

Najpierw zrobili to kibice Radomiaka Radom. Trzeba przyznać, że ich transparent nie był wulgarny i w zasadzie napisano na nim prawdę. – Izrael morduje Palestyńczyków. Polacy ratowali Żydów podczas drugiej wojny światowej – mogliśmy przeczytać na transparencie. Okazuje się jednak, że to nie była jedyna reakcja polskich fanów na to, co stało się na stadionie w Debreczynie (Izraelskie drużyny nie grają na swoich stadionach z racji właśnie na działania wojenne).

Kolejny transparent uderzający w Izreal pojawił się w Częstochowie, ale nie podczas rywalizacji piłkarskiej. W trakcie meczu żużlowego między Włókniarzem Częstochowa a Stalą Gorzów w ramach półfinału PGE Ekstraligi fani drużyny gości wywiesili płachtę z wulgarnym napisem skierowanym do Izraelczyków. – Je**ć morderców z Izraela – można było przeczytać. Po kilku minutach transparent został jednak zwinięty. Niewykluczone, że nie będzie to ostatnia akcja kibiców w Polsce przeciwko Izrealowi, który – warto przypomnieć – nie został zawieszony przez UEFA czy FIFA, choć działania tego kraju w Strefie Gazy doprowadziły do śmierci dziesiątek tysięcy cywili, w tym wielu kobiet i dzieci.

i Autor: Konrad Cinkowski/ X (Twitter)