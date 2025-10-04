Polscy żużlowcy stają przed szansą na pierwsze złoto w Speedway of Nations, podejmując rywali na toruńskiej Motoarenie.

Zmagania rozpoczną się o godz. 19:00, a polską drużynę poprowadzą Zmarzlik, Dudek i Pawlicki.

Czy biało-czerwoni przełamią klątwę i zdobędą upragniony tytuł? Sprawdź, gdzie obejrzeć transmisję!

Przed nami finał Speedway of Nations. Reprezentacja Polski jako gospodarz turnieju wydaje się być faworytem, ale rywale będą bardzo mocni. Biało-czerwoni nie musieli przedzierać się do finału w turnieju półfinałowym. Awans wywalczyły w nich reprezentacje Danii, Szwecji, Czech, Łotwy, Australii oraz Wielkiej Brytanii.

Polacy pojadą w finale SoN w Toruniu w składzie Patryk Dudek, Piotr Pawlicki oraz Bartosz Zmarzlik. Trener kadry, Rafał Dobrucki, ma do dyspozycji najmocniejszą obecnie trójkę polskich żużlowców. Bartosz Zmarzlik niedawno obronił tytuł indywidualnego mistrza świata, a Patryk Dudek to indywidualny mistrz Europy i Polski. Dobry sezon ma za sobą również Piotr Pawlicki.

Polacy nie zdołali jeszcze sięgnąć po złoto rozgrywanych w nowej formule mistrzostw świata par, czyli Speedway of Nations. W dorobku mają brąz z sezonu 2018 oraz srebrne medale w latach 2019-2021. Na toruńskiej Motoarenie będą chcieli przełamać wreszcie klątwę SoN i wywalczyć złoto, w czym z pewnością dopomoże im polska publiczność.

Składy na FIM Speedway of Nations w Toruniu

Polska: Bartosz Zmarzlik (kapitan), Patryk Dudek, Piotr Pawlicki

Szwecja: Fredrik Lindgren (kapitan), Jacob Thorssell, Timo Lahti

Wielka Brytania: Robert Lambert (kapitan), Daniel Bewley, Tom Brennan

Łotwa: Andzejs Ļebedevs (kapitan), Daniils Kolodinskis, Jevgeņijs Kostigovs

Australia: Jack Holder (kapitan), Brady Kurtz, Jason Doyle

Dania: Mikkel Michelsen (kapitan), Leon Madsen, Michael Jepsen Jensen

Czechy: Jan Kvech (kapitan), Adam Bednar, Václav Milík

Gdzie oglądać finał Speedway of Nations w Toruniu?

Finał FIM Speedway of Nations zostanie rozegrany w sobotę 4 października na Motoarenie w Toruniu. Początek finału SoN o godzinie 19. Transmisja TV na Eurosporcie 2 oraz online na platformach HBO Max i Player.