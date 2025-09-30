Speedway of Nations: Rywale Polaków. Kiedy finał? Wielki żużel w Toruniu

Speedway of Nations: Kto w finale? Kiedy jadą Polacy?

Speedway of Nations 2025 zapowiada się pasjonująco, ale na Motoarenie w Toruniu we wtorek nie było wielkich emocji. Faworyci, czyli Szwecja i Wielka Brytania, wygrali rywalizację w cuglach. Pierwsi zdobyli 40, a drudzy 37 punktów. W dodatkowym biegu o trzecie premiowane awansem do finału miejsce Łotysze wyraźnie pokonali Niemców. Dość długo w grze o trzecią lokatę byli też Norwegowie, ale ostatecznie zajęli dopiero piąte miejsce. Słowenia i Włochy były tylko tłem. Oznacza to, że znamy już 4 z 7 finalistów SoN 2025:

Polska (Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek, Piotr Pawlicki)

Szwecja (Fredrik Lindgren, Jacob Thorssell, Timo Lahti)

Wielka Brytania (Dan Bewley, Robert Lambert, Tom Brennan)

Łotwa (Andzejs Lebedevs, Jevgenijs Kostigovs, Daniils Kolodinskis)

Pozostałą trójkę wyłoni drugi półfinał, który odbędzie się w środę, 1 października. O trzy ostatnie miejsca w wielkim finale powalczą:

Czechy

Dania

Argentyna

Australia

Ukraina

Francja

Finlandia

Za faworytów uchodzą oczywiście Australijczycy z wicemistrzem świata Bradym Kurtzem, a także Duńczycy prowadzeni przez Nickiego Pedersena. O trzecie miejsce powalczą między innymi Czesi, a wszystkiemu ze spokojem będą przyglądać się Polacy, którzy przystąpią do sobotniego finału w składzie z mistrzem świata Bartoszem Zmarzlikiem, świeżo upieczonym mistrzem Polski Patrykiem Dudkiem z Apatora Toruń i Piotrem Pawlickim.

Speedway of Nations - zasady

Przypomnijmy, że zawody Speedway of Nations w 2018 roku zastąpiły Drużynowy Puchar Świata. Rywalizacja jest zbliżona do turnieju par. W każdym zespole jest trzech zawodników, z których dwóch bierze udział w wyścigu. W trakcie turnieju trener może dowolnie komponować parę, a Rafał Dobrucki wybrał już skład Polski na sobotni finał.