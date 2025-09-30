Speedway of Nations: Rywale Polaków. Kiedy finał? Wielki żużel w Toruniu

Zawody Speedway of Nations w Toruniu zamkną żużlowy sezon 2025. Polska jako gospodarz ma zapewnione miejsce w finale, a we wtorek (30 września) poznała pierwszych rywali. Z kim będą ścigać się Polacy? Kiedy finał SoN 2025? Sprawdź w poniższym tekście.

Speedway of Nations: Kto w finale? Kiedy jadą Polacy?

Speedway of Nations 2025 zapowiada się pasjonująco, ale na Motoarenie w Toruniu we wtorek nie było wielkich emocji. Faworyci, czyli Szwecja i Wielka Brytania, wygrali rywalizację w cuglach. Pierwsi zdobyli 40, a drudzy 37 punktów. W dodatkowym biegu o trzecie premiowane awansem do finału miejsce Łotysze wyraźnie pokonali Niemców. Dość długo w grze o trzecią lokatę byli też Norwegowie, ale ostatecznie zajęli dopiero piąte miejsce. Słowenia i Włochy były tylko tłem. Oznacza to, że znamy już 4 z 7 finalistów SoN 2025:

  • Polska (Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek, Piotr Pawlicki)
  • Szwecja (Fredrik Lindgren, Jacob Thorssell, Timo Lahti)
  • Wielka Brytania (Dan Bewley, Robert Lambert, Tom Brennan)
  • Łotwa (Andzejs Lebedevs, Jevgenijs Kostigovs, Daniils Kolodinskis)

Pozostałą trójkę wyłoni drugi półfinał, który odbędzie się w środę, 1 października. O trzy ostatnie miejsca w wielkim finale powalczą:

  • Czechy
  • Dania
  • Argentyna
  • Australia
  • Ukraina
  • Francja
  • Finlandia

Za faworytów uchodzą oczywiście Australijczycy z wicemistrzem świata Bradym Kurtzem, a także Duńczycy prowadzeni przez Nickiego Pedersena. O trzecie miejsce powalczą między innymi Czesi, a wszystkiemu ze spokojem będą przyglądać się Polacy, którzy przystąpią do sobotniego finału w składzie z mistrzem świata Bartoszem Zmarzlikiem, świeżo upieczonym mistrzem Polski Patrykiem Dudkiem z Apatora Toruń i Piotrem Pawlickim.

Speedway of Nations - zasady

Przypomnijmy, że zawody Speedway of Nations w 2018 roku zastąpiły Drużynowy Puchar Świata. Rywalizacja jest zbliżona do turnieju par. W każdym zespole jest trzech zawodników, z których dwóch bierze udział w wyścigu. W trakcie turnieju trener może dowolnie komponować parę, a Rafał Dobrucki wybrał już skład Polski na sobotni finał.

