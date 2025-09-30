Speedway of Nations: Rywale Polaków. Kiedy finał? Wielki żużel w Toruniu

Speedway of Nations: Kto w finale? Kiedy jadą Polacy?
Speedway of Nations 2025 zapowiada się pasjonująco, ale na Motoarenie w Toruniu we wtorek nie było wielkich emocji. Faworyci, czyli Szwecja i Wielka Brytania, wygrali rywalizację w cuglach. Pierwsi zdobyli 40, a drudzy 37 punktów. W dodatkowym biegu o trzecie premiowane awansem do finału miejsce Łotysze wyraźnie pokonali Niemców. Dość długo w grze o trzecią lokatę byli też Norwegowie, ale ostatecznie zajęli dopiero piąte miejsce. Słowenia i Włochy były tylko tłem. Oznacza to, że znamy już 4 z 7 finalistów SoN 2025:
- Polska (Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek, Piotr Pawlicki)
- Szwecja (Fredrik Lindgren, Jacob Thorssell, Timo Lahti)
- Wielka Brytania (Dan Bewley, Robert Lambert, Tom Brennan)
- Łotwa (Andzejs Lebedevs, Jevgenijs Kostigovs, Daniils Kolodinskis)
Pozostałą trójkę wyłoni drugi półfinał, który odbędzie się w środę, 1 października. O trzy ostatnie miejsca w wielkim finale powalczą:
- Czechy
- Dania
- Argentyna
- Australia
- Ukraina
- Francja
- Finlandia
Za faworytów uchodzą oczywiście Australijczycy z wicemistrzem świata Bradym Kurtzem, a także Duńczycy prowadzeni przez Nickiego Pedersena. O trzecie miejsce powalczą między innymi Czesi, a wszystkiemu ze spokojem będą przyglądać się Polacy, którzy przystąpią do sobotniego finału w składzie z mistrzem świata Bartoszem Zmarzlikiem, świeżo upieczonym mistrzem Polski Patrykiem Dudkiem z Apatora Toruń i Piotrem Pawlickim.
Speedway of Nations - zasady
Przypomnijmy, że zawody Speedway of Nations w 2018 roku zastąpiły Drużynowy Puchar Świata. Rywalizacja jest zbliżona do turnieju par. W każdym zespole jest trzech zawodników, z których dwóch bierze udział w wyścigu. W trakcie turnieju trener może dowolnie komponować parę, a Rafał Dobrucki wybrał już skład Polski na sobotni finał.