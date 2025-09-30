Bartosz Zmarzlik spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim. Usłyszał od niego niesamowite słowa

Prezydent RP Karol Nawrocki spotkał się z sześciokrotnym mistrzem świata na żużlu Bartoszem Zmarzlikiem. Wręczył mu biało-czerwoną flagę, a sportowiec zrewanżował się, przekazując swój kombinezon. Prezydent przypomniał, że żużel w Polsce to już prawie sto lat tradycji, pierwsze zawody odbyły się w 1930 roku w Mysłowicach, ale takiego żużlowca, jak Zmarzlik, nasz kraj jeszcze nie miał.

- Jest dzisiaj z nami pan Bartosz Zmarzlik, sześciokrotny mistrz świata, powiedziałbym, że historia polskiego żużla, ale historia, która ma przed sobą jeszcze co najmniej dziesięć lat kariery (...). Pan Bartosz jest nie tylko wybitnym sportowcem, ale także ambasadorem Polski na całym świecie - powiedział prezydent.

Nawrocki zwrócił się również do ojca żużlowca, Pawła Zmarzlika. - Patrząc na pana Pawła, mówię o tym, jak wielkim walorem jest rodzina dla nas, dla Polaków. Sukces pana Bartosza, to sukces całej rodziny. Zaczęło się od wielkiej pasji przekazanej przez dziadka (...). Ale i pan Paweł, i pani Dorota, i brat Paweł udowadniają, jak wielkim walorem, także w życiu sportowym, jest rodzina. Przedsiębiorstwo państwa Zmarzlików przynosi nam, Polakom, tak wielką dumę i satysfakcję – podkreślił.

Wielkie słowa Zmarzlika o wizycie u prezydenta

Nawrocki przypomniał, że Bartosz Zmarzlik otrzymał już od poprzedniego prezydenta Andrzeja Dudy jedno z najwyższych odznaczeń państwowych. - Ja będę miał tę przyjemność, że wręczę panu Bartoszowi biało-czerwoną flagę, symbol, który nas wszystkich jednoczy. Mam wielką nadzieję, że przy zdobywaniu siódmego tytułu indywidualnego mistrza świata pan Bartosz będzie niósł tę flagę na swoich plecach - dodał.

Zmarzlik podziękował prezydentowi. - To dla mnie wyjątkowy dzień. Zostałem zaproszony do Pałacu Prezydenckiego. Nigdy tu nie byłem. Jest to dla mnie i dla mojej rodziny wyjątkowa chwila. Dziękuję za wszystkie miłe słowa od pana prezydenta. Jak byłem małym chłopakiem, to moje marzenia aż tak daleko nie sięgały. Warto wierzyć – powiedział.

W spotkaniu wzięli udział Paweł Zmarzlik, ojciec Bartosza, Jakub Kępa, prezes Motor Lublin, w którego barwach żużlowiec wywalczył w tym roku wicemistrzostwo Polski, oraz młodzi adepci tej dyscypliny sportu z Gorzowa Wielkopolskiego, Gdańska i Torunia.

Zmarzlik dogonił legendy żużla

Zmarzlik po raz szósty został indywidualnym mistrzem świata na żużlu 13 września w duńskim Vojens. Tym samym dogonił rekordzistów pod tym względem Nowozelandczyka Ivana Maugera i Szweda Tony'ego Rickardssona. Polak jest za to pierwszym, który tytuł wywalczył cztery razy z rzędu. Wcześniej Zmarzlik był najlepszy w latach 2019-20 oraz 2022-24.

Jest najbardziej utytułowanym polskim żużlowcem w historii. Oprócz sześciu tytułów indywidualnego mistrza świata ma dwa srebrne medale i brązowy. W latach 2016, 2017 i 2023 zdobył też Drużynowy Puchar Świata. Jest trzykrotnym indywidualnym mistrzem Polski. Przez większą część kariery był związany ze Stalą Gorzów, z którą zdobył drużynowe mistrzostwo kraju w 2014 i 2016 roku. W latach 2023-24 sukcesy te powtórzył z Motorem Lublin.