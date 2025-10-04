Finał Speedway of Nations: Relacja na żywo. Fenomenalne ściganie Polaków! [WYNIKI LIVE]

Finał Speedway of Nations: Relacja na żywo

Polscy żużlowcy w sobotę w Toruniu będą walczyć o pierwszy w historii triumf w zawodach Speedway of Nations, rozgrywanych od 2018 roku i uznawanych za drużynowe mistrzostwa świata w formule par. Ich rywalami są Australijczycy, Duńczycy, Szwedzi, Brytyjczycy, Czesi i Łotysze.

Zawody Speedway of Nations w 2018 roku zastąpiły Drużynowy Puchar Świata. Rywalizacja jest zbliżona do turnieju par. W każdym zespole jest trzech zawodników, z których dwóch bierze udział w wyścigu. W trakcie turnieju trener może dowolnie komponować parę. Rafał Dobrucki w tym roku postawił na Bartosza Zmarzlika, Patryka Dudka i Piotra Pawlickiego.

Polacy tradycyjnie są faworytami SoN, ale w tych zawodach nie zaznali jeszcze smaku zwycięstwa (trzykrotnie byli drudzy, raz trzeci, a przed rokiem zajęli dopiero piąte miejsce).

Na żywo Finał Speedway of Nations 2025 Jepsen Jensen szybko wciska się przed Kvecha. Madsen wyprzedza go też bez żadnych problemów. Tylko sensacją byłby inny wynik niż 7:2 dla Duńczyków. Australijczycy uciekają Łotyszom i po porażce z Polakami gromią kolejnych przeciwników. Lebiediew i Kolodinskis daleko za nimi. 7:2 - bez dwóch zdań. Lambert wystrzelił świetnie spod taśmy, ale napędza się Zmarzlik i próbuje atakować na Brytyjczyka. Ścina do krawężnika i jest przed Anglikiem. Szaleństwo na trybunach! 6:3 dla Biało-czerwonych! Bewley wykluczony. Dan Bewley jest mocno obolały, ale schodzi z toru o własnych siłach. Lambert wyprzedza Zmarzlika, ale Dudek przegrywa z Bewleyem. Ostre ściganie między zawodnikami i Dan ląduje na torze. Bieg przerwany! Czas na kolejny wyścig Polaków - tym razem z Brytyjczykami. Równanie toru! Lindgren i Thorssell na prowadzeniu po pierwszym łuku, ale na prostej napędzają się Duńczycy. Madsen i Jepsen Jensen gonią Szweda. Lindgren był zagrożony i w końcu wyprzedza go Leon. 6:3 dla Duńczyków! Czas na skandynawskie derby Szwecja vs Dania. Coraz mocniej pada w Toruniu. Lambert dobrze spod taśmy i wygrywa start. Bewley nabiera prędkości po szerokiej wyprzedza Milika. Kvech z defektem i nie jedzie dalej. Pewne 7:2 dla Brytyjczyków. Ruszają fenomenalnie Duńczycy. Lebiediew wciska się rywalom i wskakuje na drugie miejsce. Kolodinskis bronił się chwilę przed Jepsenem Jensenem, ale nie potrwało to długo. Lebiediew dojeżdża drugi, Madsen pierwszy. Duńczycy wygrywają 6:3. Australijczycy walczą ze Szwedami. Świetnie wychodzą spod taśmy Australijczycy, ale Lindgren napędza się po zewnętrznej i wyprzedza Holdera, ale ten odpowiada błyskawicznie. Napiera tam Lindgren, ale Australijczycy dalej na prowadzeniu. Australia 7, Szwecja 2. Równanie toru. Trzy biegi, trzy zwycięstwa Polaków! Brawo! A w Toruniu pada coraz mocniej... Zmarzlik pędzi po szerokiej i wyprzedza wszystkich, a Dudek musi walczyć z Bednarem. Tu nie ma miękkiej gry! Polak wciska się przed Czecha i pędzimy po kolejne siedem punktów dla Polski. 7:2 dla Polski. W kolejnym biegu Polska zawalczy z Czechami! Świetnie rozgrywa pierwszy łuk Lebiediew. Łotysz wyprzedza Lamberta i Bewleya. Brytyjczycy atakują, bo Kostigovs nie ma nic do powiedzenia. Lebiediew wygrywa bieg, Brytyjczycy wygrywają drużynowo 5:4. Australijczycy błyskawicznie znajdują się przed Duńczykami, ale Jepsen Jensen atakuje i goni Holdera. Ostro, agresywnie, ale to na nic! 7:2 dla Australii. Lindgren świetnie przy krawężniku, ale Dudek i Zmarzlik atakują i są blisko. Thorssell się odgryza Dudkowi, ale ten go wyprzedza, ścinając do środka. Jedziemy za plecami Lindgrena i to nic złego! Zmarzlik naciskał, ale nie wyprzedził Szweda. 5:4 dla Polski! W kolejnym biegu Polska rywalizować będzie ze Szwecją. Trwa równanie toru. Zaczynają się ścigać i to może się podobać. Bednar z defektem na starcie, a Kvech ucieka rywalom. Ale to nie wystarczy, by wygrać! Kvech dowozi cztery punkty, ale pięć dowożą Łotysze za drugie i trzecie miejsce. W kolejnym biegu Czesi będą walczyć z Łotyszami. W trzecim biegu Duńczycy ścigają się z Brytyjczykami. Madsen świetnie wystartował, a w sukurs idzie mu Jepsen Jensen. Duńczycy to jedni z faworytów do złotego medalu. Lambert i Bewley szukali jak dogonić rywali i ich wyprzedzić. Bezskutecznie. 7:2! Równy strzał spod taśmy, ale Polacy zamykają Australijczyków. Dudek przed Zmarzlikiem i szybko zyskujemy dużą, dużą przewagę. Odjeżdżamy rywalom i dojeżdżamy z siedmiona punktami! Dudek i Zmarzlik będą ścigać się z Kurtzem i Holderem. W drugim biegu na torze zobaczymy Polskę, która powalczy z Australią. W pierwszym biegu Czesi walczyli ze Szwedami. Thorssell wystrzelił znakomicie, a na pierwszej prostej Lindgren objeżdża Milika i Kvecha! Szwedzi gonią od pierwszego kółka po siedem punktów! Szwedzi wygrywają pierwszy bieg 7:2. Trwa prezentacja zawodników. Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek będą podstawową dwójką naszego zespołu. Trwa narada w ekipie reprezentacji Polski. Toruńska Motoarena powoli się zapełnia! Zapraszamy na relację na żywo z finału Speedway of Nations 2025. Początek rywalizacji o 19:00.

Pierwsze trzy edycje wygrali Rosjanie, którzy po agresji tego kraju na Ukrainę zostali wykluczeni z międzynarodowej rywalizacji. W 2021 roku najlepsi byli Brytyjczycy, w 2022 - Australijczycy, a przed rokiem ponownie Brytyjczycy. Biało-czerwoni za to w 2023 roku zdobyli Drużynowy Puchar Świata, który raz na trzy lata zastępuje w kalendarzu SoN.

Podopieczni Dobruckiego, zgodnie z przywilejem gospodarza, nie musieli rywalizować w półfinałach. Z pierwszego awans wywalczyli Szwedzi, Brytyjczycy i Łotysze, a z drugiego Australijczycy, Duńczycy i Czesi. Początek sobotnich zawodów na Motoarenie o godz. 19.00.