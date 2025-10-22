Szymon Woźniak zatrzymany! Mistrzowi Polski na żużlu postawiono zarzuty

Żużel: Szymon Woźniak zatrzymany. Usłyszał zarzuty

"W dniu 21 października 2025 roku zatrzymano Szymona W. do śledztwa prowadzonego przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie" - poinformowała Prokuratura Krajowa w komunikacie przekazanym przez Interię.

Prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska poinformowała, że znanemu żużlowcowi postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 k.k.) oraz posługiwania się nierzetelnymi fakturami potwierdzającymi nieprawdę, co doprowadziło do uszczuplenia należności publicznoprawnych (podatku VAT). Szymon W. został przesłuchany w charakterze podejrzanego, a następnie zwolniony z dozorem policyjnym. Jest jednym z wielu podejrzanych w trwającym postępowaniu.

Szymon Woźniak komentuje zatrzymanie

Szymon Woźniak to czołowy polski żużlowiec - w 2017 roku został indywidualnym mistrzem Polski, w 2020 r. zdobył z reprezentacją Polski srebrny medal mistrzostw Speedway of Nations, a w sezonie 2024 był etatowym zawodnikiem cyklu Speedway Grand Prix. Obecnie jeździ w barwach pierwszoligowej Polonii Bydgoszcz, której jest wychowankiem. Na łamach WP SportoweFakty odniósł się do zatrzymania i wyraził zgodę na publikację wizerunku.

- W moim przypadku dotyczy to zdarzeń sprzed wielu lat, a mój wątek ma marginalne znaczenie. Czynności w mojej sprawie zostały zakończone i prokuratura nie ma do mnie dalszych pytań, gdyż złożyłem wyczerpujące wyjaśnienia. Po zakończeniu czynności wróciłem do domu i nie jestem zatrzymany, a jakiekolwiek inne informacje w tej sprawie są nieprawdziwe - komentuje Woźniak, według którego cała sprawa jest zakrojona na ogólnopolską skalę.

Przy okazji 32-latek postanowił uczulić młodych zawodników, aby "zawsze sprawdzali ludzi, z którymi współpracują". Do czasu zakończenia śledztwa nie może też udzielać szerszych informacji w tej sprawie.