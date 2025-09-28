Apator Toruń mistrzem Polski! Hegemonia Motoru Lublin przerwana! Niesamowite emocje

Apator Toruń mistrzem Polski! Passa Motoru Lublin przerwana

Od pierwszego biegu w Lublinie nie brakowało emocji, na samym początku doszło do upadku Patryka Dudka i Jacka Holdera. Australijczyk został wykluczonym natomiast pewnie zwyciężył Dominik Kubera z ogromną przewagą. Chwile później na starcie pojawił się Emil Sajfutdinow, Mateusz Cierniak, Robert Lambert i Bartosz Zmarzlik, cóż to był za wyścig! Brytyjczyk na ostatnim łuku napędził się na tyle, że wyprzedził tuż przed linią mety mistrza świata.

Walka do samego końca

Ekipa z Lublina po dziesięciu biegach na prowadzeniu, jednak to było za mało, ponieważ na tablicy wyników widniała różnica "jedynie" ośmiu punktów dla Motoru.

Apator Toruń z mistrzostwem Polski! Niesamowity Patryk Dudek!

W 11. biegu ekipa z Torunia znowu mogła tryskać radością. Mateusz Cierniak od samego początku objął prowadzenie i utrzymał je do samego końca. Jednak bardzo mądrze Mikkel Michelsen i Patryk Dudek blokowali zapędy Dominika Kubery. Wyścig zakończył się "zwycięskim" remisem dla Apatora.

Każdy bieg przybliżał do upragnionego mistrzostwa Polski. Kolejny wyścig znowu ułożył się od samego początku dla Torunia. Jack Holder triumfował, a na ostatnich metrach Bartosz Bańbor wyprzedził o centymetry Antoniego Kawczyńskiego! Wszystko było jeszcze możliwe.

Okazało się, że trzynasty bieg mógł być kluczowy w perspektywie wyłonienia drużynowego mistrza Polski. Bartosz Zmarzlik i Fredrik Lindgren nie pozwolili na to! Wygrali ten wyścig 4:2.

Kolejny wyścig z udziałem Lamberta, Cierniaka, Michelsena i Holdera wyłonił drużynowego mistrza Polski! Michelsen wyszedł na prowadzenie i dowiózł to zwycięstwo! APATOR TORUŃ Z MISTRZOSTWEM! Kibice gości szaleli na trybunach.

Ostatni bieg nie miał już kompletnie znaczenia! Mimo to, zawodnicy walczyli do samego końca! Bartosz Zmarzlik okazał się najlepszy w tym wyścigu, a tuż za jego plecami uplasował się Patryk Dudek.

𝐏𝐑𝐄𝐒 𝐆𝐑𝐔𝐏𝐀 𝐃𝐄𝐖𝐄𝐋𝐎𝐏𝐄𝐑𝐒𝐊𝐀 𝐓𝐎𝐑𝐔𝐍́ 𝐃𝐑𝐔𝐙̇𝐘𝐍𝐎𝐖𝐘𝐌 𝐌𝐈𝐒𝐓𝐑𝐙𝐄𝐌 𝐏𝐎𝐋𝐒𝐊𝐈! 🔥 Ależ to był dwumecz, godny finału najlepszej żużlowej ligi świata 😍📺 Mecz w Lublinie wciąż trwa. Oglądaj w serwisie CANAL+: https://t.co/eP0Hj4Nyww pic.twitter.com/DuqkmCqRCZ— CANAL+ SPEEDWAY (@CPLUS_SPEEDWAY) September 28, 2025