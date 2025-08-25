Szokujące odejście z Legii stało się faktem! Tuż przed meczem o awans do Ligi Konferencji

Legia Warszawa oficjalnie straciła jedną ze swoich gwiazd! Tuż przed rewanżowym meczem o awans do fazy ligowej Ligi Konferencji ze szkockim Hibernian FC, ze stołecznym klubem pożegnał się Ryoya Morishita. Japończyk przenosi się do angielskiego Blackburn Rovers. W Legii występował od stycznia 2024 roku. Klub poinformował szybko o nowym transferze przychodzącym.

Ryoya Morishita odchodzi z Legii

Japoński piłkarz Ryoya Morishita przeszedł z Legii Warszawa do Blackburn Rovers. Ofensywny pomocnik w stołecznym klubie występował od stycznia 2024 roku. Rozegrał w nim 78 meczów, w których strzelił 15 goli i zaliczył 15 asyst. Zdobył dwa trofea - Puchar i Superpuchar Polski. Do Legii dołączył z Nagoya Grampus. Sezon 2024/25 był najlepszy w dotychczasowej karierze Japończyka. W 51 meczach zanotował po 14 bramek i asyst, będąc liderem tzw. klasyfikacji kanadyjskiej. Uczestniczył we wszystkich rozgrywkach i w dużej mierze przyczynił się do tego, że Legia awansowała do ćwierćfinału Ligi Konferencji.

Ryoya Morishita odchodzi z Legii! Przed rewanżem z Hibernian

2 maja na Stadionie Narodowym Japończyk strzelił pierwszego gola w wygranym 4:3 finale Pucharu Polski z Pogonią Szczecin i został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Dobrymi występami w Legii zwrócił uwagę selekcjonera reprezentacji Japonii Hajime Moriyasu, który powołał go na czerwcowe zgrupowanie. W meczu eliminacji mistrzostw świata z Indonezją (6:0) zdobył swoją pierwszą bramkę w drużynie narodowej.

Ostatni mecz w barwach Legii rozegrał w czwartek w Edynburgu, gdzie legioniści wygrali z miejscowym Hibernianem 2:1 w ostatniej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji UEFA. Nowym klubem Morishity jest Blacbkurn Rovers, który występuje w drugiej lidze angielskiej - Championship. Legioniści już bez niego zagrają w czwartek (28 sierpnia) przed własną publicznością w rewanżu o awans do fazy ligowej LK. Początek tego spotkania o godzinie 21:00.

Ermal Krasniqi nowym piłkarzem Legii

Kilkadziesiąt minut po informacji o odejściu Morishity klub z Warszawy potwierdził transfer, o którym mówiło się w ostatnich godzinach. Nowym piłkarzem Legii został reprezentant Kosowa, Ermal Krasniqi.

"Reprezentant Kosowa, dwukrotny mistrz kraju i dotychczasowy zawodnik AC Sparty Praga Ermal Krasniqi został wypożyczony do Legii Warszawa na sezon 2025/26 z opcją wykupu. 26-latek może występować na kilku pozycjach jako napastnik lub skrzydłowy" - poinformowano. Kosowianin będzie grał w Warszawie z numerem 77.

