Liga Mistrzów: Znamy wszystkich uczestników 2025/2026! Wstyd dla polskiej piłki?! Jest Kazachstan, Azerbejdżan i Cypr

Liga Mistrzów: Znamy wszystkich uczestników. Kiedy losowanie

Po środowych meczach eliminacyjnych wyłoniono wszystkich 36 uczestników Ligi Mistrzów sezonu 2024/25. Będzie to drugi rok funkcjonowania nowych zasad UEFA, które zastąpiły tradycyjną fazę grupową systemem ligowym. Losowanie par odbędzie się w czwartek o godz. 18 w Monako.

Nowy format obowiązuje zarówno w Champions League, jak i w Lidze Europy oraz Lidze Konferencji. W LM i LE każdy zespół rozegra osiem spotkań – po cztery u siebie i na wyjeździe – a w LK sześć. Rywali wyłania losowanie z koszyków, przy czym drużyny nie mogą trafić na więcej niż dwóch rywali z jednego kraju ani na przeciwnika z krajowych rozgrywek.

Liga Mistrzów: Kapitalna parada polskiego bramkarza! Uratował klub i awans [WIDEO]

Do 1/8 finału bezpośrednio awansują ekipy z miejsc 1-8 tabeli ligowej. Drużyny z pozycji 9-24 zagrają w barażach, a te z miejsc 25-36 zakończą udział w pucharach. Nowością są też zmienione kryteria przy równej liczbie punktów – kluczowa będzie różnica bramek, a nie bezpośrednie mecze, jak dawniej.

Po fazie ligowej baraże i tradycyjne play-offy Ligi Mistrzów

Po barażach rozgrywki toczyć się będą w klasycznym systemie pucharowym. UEFA wprowadziła również „tenisowy” model rozstawienia: zespoły z lokat 1-2 zostaną umieszczone w drabince tak, aby nie mogły na siebie trafić przed finałem.

UEFA przeznaczy na nagrody w europejskich pucharach ok. 3,3 mld euro, z czego aż 2,47 mld trafi do uczestników Champions League i Superpucharu.

W tym sezonie w Lidze Mistrzów zadebiutują trzy kluby: kazachski Kajrat Ałmaty, norweskie Bodoe/Glimt oraz cypryjski Pafos FC. Kolejny rok z rzędu zabrakło za to przedstawiciela PKO BP Ekstraklasy.

Wszyscy uczestnicy Ligi Mistrzów

Anglia (6): Arsenal Londyn, Chelsea Londyn, Liverpool, Manchester City, Newcastle United, Tottenham Hotspur

Hiszpania (5): Athletic Bilbao, Atletico Madryt, Barcelona, Real Madryt, Villarreal

Niemcy (4): Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Bayern Monachium, Eintracht Frankfurt

Włochy (4): Atalanta Bergamo, Inter Mediolan, Juventus Turyn, Napoli

Francja (3): Olympique Marsylia, AS Monaco, Paris Saint-Germain

Holandia (2): Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven

Portugalia (2): Sporting Lizbona, Benfica Lizbona

Belgia (2): Union Saint-Gilloise, Club Brugge

Turcja (1): Galatasaray Stambuł

Czechy (1): Slavia Praga

Grecja (1): Olympiakos Pireus

Kazachstan (1): Kajrat Ałmaty

Norwegia (1): Bodoe/Glimt

Cypr (1): Pafos FC

Azerbejdżan (1): Karabach Agdam

Dania (1): FC Kopenhaga

Jan Tomaszewski: Kazimierz Deyna? Wielki piłkarz i skromny człowiek [KIEDYŚ TO BYŁO] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.