Liga Mistrzów: Znamy wszystkich uczestników 2025/2026! Wstyd dla polskiej piłki?! Jest Kazachstan, Azerbejdżan i Cypr

Liga Mistrzów: Znamy wszystkich uczestników. Kiedy losowanie
Po środowych meczach eliminacyjnych wyłoniono wszystkich 36 uczestników Ligi Mistrzów sezonu 2024/25. Będzie to drugi rok funkcjonowania nowych zasad UEFA, które zastąpiły tradycyjną fazę grupową systemem ligowym. Losowanie par odbędzie się w czwartek o godz. 18 w Monako.
Nowy format obowiązuje zarówno w Champions League, jak i w Lidze Europy oraz Lidze Konferencji. W LM i LE każdy zespół rozegra osiem spotkań – po cztery u siebie i na wyjeździe – a w LK sześć. Rywali wyłania losowanie z koszyków, przy czym drużyny nie mogą trafić na więcej niż dwóch rywali z jednego kraju ani na przeciwnika z krajowych rozgrywek.
Do 1/8 finału bezpośrednio awansują ekipy z miejsc 1-8 tabeli ligowej. Drużyny z pozycji 9-24 zagrają w barażach, a te z miejsc 25-36 zakończą udział w pucharach. Nowością są też zmienione kryteria przy równej liczbie punktów – kluczowa będzie różnica bramek, a nie bezpośrednie mecze, jak dawniej.
Po fazie ligowej baraże i tradycyjne play-offy Ligi Mistrzów
Po barażach rozgrywki toczyć się będą w klasycznym systemie pucharowym. UEFA wprowadziła również „tenisowy” model rozstawienia: zespoły z lokat 1-2 zostaną umieszczone w drabince tak, aby nie mogły na siebie trafić przed finałem.
UEFA przeznaczy na nagrody w europejskich pucharach ok. 3,3 mld euro, z czego aż 2,47 mld trafi do uczestników Champions League i Superpucharu.
W tym sezonie w Lidze Mistrzów zadebiutują trzy kluby: kazachski Kajrat Ałmaty, norweskie Bodoe/Glimt oraz cypryjski Pafos FC. Kolejny rok z rzędu zabrakło za to przedstawiciela PKO BP Ekstraklasy.
Wszyscy uczestnicy Ligi Mistrzów
- Anglia (6): Arsenal Londyn, Chelsea Londyn, Liverpool, Manchester City, Newcastle United, Tottenham Hotspur
- Hiszpania (5): Athletic Bilbao, Atletico Madryt, Barcelona, Real Madryt, Villarreal
- Niemcy (4): Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Bayern Monachium, Eintracht Frankfurt
- Włochy (4): Atalanta Bergamo, Inter Mediolan, Juventus Turyn, Napoli
- Francja (3): Olympique Marsylia, AS Monaco, Paris Saint-Germain
- Holandia (2): Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven
- Portugalia (2): Sporting Lizbona, Benfica Lizbona
- Belgia (2): Union Saint-Gilloise, Club Brugge
- Turcja (1): Galatasaray Stambuł
- Czechy (1): Slavia Praga
- Grecja (1): Olympiakos Pireus
- Kazachstan (1): Kajrat Ałmaty
- Norwegia (1): Bodoe/Glimt
- Cypr (1): Pafos FC
- Azerbejdżan (1): Karabach Agdam
- Dania (1): FC Kopenhaga