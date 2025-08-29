Wyjątkowa oprawa meczów Ekstraklasy i 1. ligi. To już kolejna taka akcja

W ramach tej inicjatywy swoje siły łączą różne środowiska: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Związek Piłki Nożnej, Ekstraklasa S.A., Betclic 1. Liga, stowarzyszenia kibiców niepełnosprawnych oraz kluby dwóch czołowych lig piłkarskich w Polsce. Całość koordynuje Federacja Kibiców Niepełnosprawnych, która od 2016 roku działa jako ogólnopolska organizacja zrzeszająca Kluby Kibiców Niepełnosprawnych. Reprezentuje ich interesy, doradza klubom i ligom w sprawach dostępności oraz prowadzi działania edukacyjne.

Jednym głosem

O tym jak istotne jest znaczenie akcji „Stadiony Bez Barier” bardzo jasno mówią organizatorzy.

W opinii Polskiego Związku Piłki Nożnej kluczowe jest, by działania miały charakter długofalowy i obejmowały całe środowisko piłkarskie. Polski Związek Piłki Nożnej od lat konsekwentnie wspiera akcję „Stadiony Bez Barier” i będzie to robił niezmiennie także w przyszłości. Wspólnie z Federacją Kibiców Niepełnosprawnych realizujemy szeroki wachlarz działań, które mają jeden cel – aby futbol był dostępny i przyjazny dla wszystkich, bez względu na ograniczenia. Ta współpraca jest dla nas nie tylko obowiązkiem, ale przede wszystkim wartością i dumą – mówi Dariusz Łapiński, Kierownik Działu ds. Współpracy z Kibicami w PZPN.

ZOBACZ TEŻ: Liga Konferencji: Z kim Jagiellonia Białystok zagra w fazie ligowej? Rywale Jagiellonii w LK UEFA

Podobnego zdania jest Minister Sportu i Turystyki, Jakub Rutnicki, który podkreśla społeczną rolę sportu: Sport dostępny dla wszystkich, bez względu na wiek, płeć czy jakiekolwiek ograniczenia, to idea, do której dążymy jako Ministerstwo Sportu i Turystyki. Sport ma siłę łączenia kibiców, a wspólne przeżywanie emocji pozwala przełamywać bariery i budować relacje. Dlatego tak ważne jest, by każdy kibic mógł bez ograniczeń i przeszkód wspierać swoją ulubioną drużynę na stadionie – na żywo – w atmosferze pełnej radości, jaką niesie ze sobą sport.

Na potrzebę budowania wspólnoty kibiców i rozwijania dostępności stadionów zwraca uwagę Marcin Animucki, Prezes Ekstraklasy S.A.: „Stadiony Bez Barier” to niezwykle ważny projekt, który od lat jednoczy wysiłki różnych stron, by futbol mógł łączyć wszystkich w przeżywaniu emocji sportowych, niezależnie od naszych ograniczeń i odmienności. Kampania ta jest tym bardziej wdzięczna i ważna, że spina wiele oddolnych inicjatyw, realizowanych nie tylko przez największe organizacje, ale także przez mniejsze podmioty i samych kibiców, którzy od zawsze niezwykle solidarnie wspierają swoich kolegów z niepełnosprawnościami, by mogli uczestniczyć w meczach. Znamy też wielu kibiców, którzy mimo ograniczeń należą do najbardziej zagorzałych fanów swoich drużyn. Tym bardziej chcemy dalej pracować, by wykorzystywać nowe możliwości techniki i czynić stadiony coraz bardziej dostępnymi w różnych zakresach. Jednocześnie, równie ważnym celem tego projektu, obok przezwyciężania barier technicznych i architektonicznych, jest zwiększanie wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i burzenie barier w także w umysłach.

ZOBACZ TEŻ: Liga Konferencji: Z kim Legia Warszawa zagra w fazie ligowej? Poznaj rywali Legii w LK UEFA

Optymizmu nie kryje Michał Fitas, Prezes Fundacji Kibiców Niepełnosprawnych, który podkreśla rosnące zainteresowanie i realny wpływ projektu: Cieszy fakt, że z roku na rok rośnie liczba podmiotów zaangażowanych w organizację oraz biorących udział w akcji. To pokazuje jak ważna jest tematyka inkluzji i dostępności. Takie inicjatywy są bardzo istotne, aby temat dostępności był coraz częściej obecny w mediach. Jestem przekonany, że da to ogrom radości nie tylko samym kibicom, ale również organizatorom – mówi.

Jak wygląda akcja w praktyce?

Podczas dwóch kolejek ligowych hasło „Stadiony Bez Barier” będzie obecne na każdym stadionie. Pojawi się na bannerach i w spotach wideo. Zaprezentują je także kibice z niepełnosprawnościami wyprowadzający piłkarzy na murawę. Meczom będą towarzyszyć różnorodne atrakcje i działania edukacyjne skierowane do kibiców, w tym konkursy sportowe, czy projekcje filmów pokazujących działalność lokalnych stowarzyszeń. Podczas przerw meczowych odbędą się pokazy sportów uprawianych przez osoby z niepełnosprawnościami, w tym m.in. boccia, czy piłka nożna dla niewidomych.

Chcemy, aby każdy kibic mógł poczuć prawdziwe emocje stadionowe – niezależnie od tego, czy zmaga się z jakąkolwiek niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową, intelektualną, czy jakimikolwiek szczególnymi potrzebami. Już po raz szósty udowadniamy, że piłka nożna jest przestrzenią otwartą i dostępną dla wszystkich. Naszą rolą jest nie tylko promowanie dostępności stadionów, ale także tworzenie atmosfery, w której każdy może czuć się bezpiecznie i komfortowo. Dzięki zaangażowaniu klubów z całej Polski pokazujemy, że sport łączy ludzi i przełamuje ograniczenia – podsumowuje Paweł Parus, Członek Zarządu Federacji Kibiców Niepełnosprawnych.

Klub Bez Barier – certyfikat dostępności

Akcja „Stadiony Bez Barier” to nie jedyna inicjatywa Federacji Kibiców Niepełnosprawnych promująca dostępność obiektów sportowych. W 2024 roku PZPN wraz z Federacją uruchomili program „Klub Bez Barier” – wyróżnienie dla klubów, które nie tylko deklarują otwartość, ale rzeczywiście wprowadzają ją w życie. Certyfikat obowiązuje przez rok i otrzymują go wyłącznie te kluby, które spełnią najwyższe standardy. Oceniane są m.in. infrastruktura stadionowa, obsługa kibiców gospodarzy i gości, budowanie społeczności czy dostępność cyfrowa, w tym np. funkcjonowanie audiodeskrypcji na stadionie. Już w pierwszej edycji tytuły trafiły do 5 klubów: Górnika Zabrze, Jagiellonii Białystok, Legii Warszawa, Pogoni Szczecin i Śląska Wrocław.

ZOBACZ TEŻ: Liga Konferencji: PREMIE. Legia i Jagiellonia zarobią fortunę! Ile wyniosą nagrody dla Lecha i Rakowa?

Wspólne kibicowanie

Akcja „Stadiony Bez Barier” pokazuje, że przeszkody można skutecznie przełamywać, a stadion to nie tylko miejsce rywalizacji sportowej, ale także przestrzeń integracji społecznej. Organizatorzy zachęcają wszystkich kibiców do aktywnego udziału i śledzenia akcji w mediach społecznościowych pod hashtagiem #StadionyBezBarier