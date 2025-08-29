Liga Konferencji: Z kim Jagiellonia Białystok zagra w fazie ligowej? Rywale Jagiellonii w LK UEFA

Droga Jagiellonii Białystok do fazy ligowej Ligi Konferencji

Jagiellonia Białystok swoją przygodę w eliminacjach Ligi Konferencji Europy 2025/26 rozpoczęła od 2. rundy kwalifikacyjnej, w której zmierzyła się z serbskim FK Novi Pazar. Po zwycięstwach 2:1 na wyjeździe i 3:1 w Białymstoku awansowała do kolejnej fazy. W 3. rundzie jej rywalem był duński Silkeborg IF – Jagiellonia wygrała pierwszy mecz 1:0 na wyjeździe, a w rewanżu zremisowała 2:2, co zapewniło jej promocję do rundy play-off. Tam trafiła na albańskie Dinamo City Tirana, z którym w pierwszym spotkaniu u siebie zwyciężyła pewnie 3:0, w Tiranie był remis 1:1.

Zasady losowania fazy ligowej Ligi Konferencji

Z kim zmierzy się "Jaga"? Tego dowiemy się podczas piątkowego losowania w siedzibie UEFA w Monako. Ekipa z Podlasia zagra po jednym meczu z jedną drużyną z każdego z sześciu koszyków - trzy u siebie i trzy na wyjeździe. Zespoły z tego samego kraju nie mogą trafić na siebie, więc Jagiellonia w fazie zasadniczej na pewno uniknie potyczek z Legią Warszawa, Rakowem Częstochowa i Lechem Poznań.

Kluby, które po sześciu seriach gier (od 2 października do 18 grudnia) zajmą w zbiorczej tabeli pozycje 1-8, awansują bezpośrednio do 1/8 finału, drużyny z miejsc 9-24 utworzą osiem par barażowych o awans do tej fazy, a niżej sklasyfikowane zespoły zakończą udział w rozgrywkach.

Rywale Jagiellonii Białystok w Lidze Konferencji

Losowanie fazy ligowej Ligi Konferencji rozpocznie się w piątek, 29 sierpnia o godzinie 13:00. Po losowaniu lista rywali zostanie zaktualizowana!

Kiedy i o której losowanie Ligi Konferencji?

Losowanie Ligi Konferencji zaplanowane zostało na piątek, 29 sierpnia, na godzinę 13:00. Relację na żywo z losowania fazy ligowej Ligi Konferencji będzie można śledzić na Supersport.se.pl!

