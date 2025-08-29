Losowanie Ligi Konferencji: Koszyki. Zobacz, w których koszykach znalazły się Legia, Lech, Jagiellonia i Raków

Legia, Lech, Jagiellonia i Raków w piątek, 29 sierpnia poznają rywali w Lidze Konferencji

Polskie kluby zostały rozrzucone po czterech różnych koszykach

Legia Warszawa znalazła się z najmocniejszymi rywalami w pierwszym z nich i uniknie gry m.in. z Fiorentiną

Legia, Lech, Jagiellonia i Raków napisały historię

W fazie ligowej Ligi Konferencji zagra 36 klubów. Zostały one podzielone na sześć koszyków po sześć drużyn na podstawie współczynnika UEFA, wyliczanego z występów w ostatnich sezonach. Wśród polskich przedstawicieli najwyżej rozstawiona jest Legia Warszawa – znalazła się w pierwszym koszyku. Najniżej sklasyfikowany został Raków Częstochowa, który trafił do piątego. Łącznie mamy czterech przedstawicieli – pierwszy raz w historii Ligi Konferencji cztery kluby z jednego kraju zagrają w fazie ligowej.

Każdy zespół wylosuje rywali według klucza: po jednej drużynie z pary koszyków 1–2, 3–4 oraz 5–6. Zgodnie z regulaminem nie ma możliwości, aby w tej fazie trafiły na siebie kluby z jednego kraju. Maksymalnie dwie ekipy mogą pochodzić z tej samej federacji.

Losowanie Ligi Konferencji: Kto może zagrać z polskimi klubami?

Na liście potencjalnych przeciwników jest wiele uznanych marek. W pierwszym koszyku, obok Legii, znajdują się m.in. włoska Fiorentina, holenderski AZ Alkmaar, Szachtar Donieck, Slovan Bratysława i Rapid Wiedeń. Oznacza to, że każdy polski klub otrzyma jednego rywala z tego grona.

W drugim koszyku czekają Sparta Praga, angielski Crystal Palace, hiszpańskie Rayo Vallecano czy irlandzki Shamrock Rovers. W trzecim atrakcyjnymi przeciwnikami mogą być niemiecki FSV Mainz 05 czy francuski Strasbourg. W czwartym – m.in. AEK Ateny i Aberdeen, a w piątym – Sigma Ołomuniec, Samsunspor, a także znani polskim kibicom Breidablik i AEK Larnaka. Koszyk szósty to mieszanka teoretycznie najsłabszych drużyn, takich jak szwedzki Häcken Göteborg, FC Lausanne-Sport, Noah Erywań czy Spartans FC z Malty.

UEFA odchodzi od tradycyjnych „kulek”. Losowanie odbędzie się całkowicie komputerowo – jedno naciśnięcie przycisku uruchomi algorytm, który dobierze przeciwników dla wszystkich drużyn, wyznaczając także gospodarzy poszczególnych spotkań. Aby zachować napięcie, wyniki będą prezentowane stopniowo – począwszy od zespołów z pierwszego koszyka.

Liga Konferencji: Jak wygląda system rozgrywek?

Każdy z klubów rozegra sześć spotkań w fazie ligowej – trzy u siebie i trzy na wyjeździe. Rywalizacja potrwa od 2 października do 18 grudnia. Do 1/8 finału bezpośrednio awansuje osiem najlepszych zespołów z tabeli zbiorczej. Drużyny z miejsc 9–24 zagrają baraże o awans do tej fazy. Ekipy sklasyfikowane poniżej 24. lokaty zakończą rywalizację.

UEFA zapowiada, że szczegółowy terminarz spotkań fazy ligowej zostanie opublikowany najpóźniej w niedzielę.

Losowanie Ligi Konferencji: Koszyki

Koszyk I:

AC Fiorentina

AZ Alkmaar

Szachtar Donieck

Slovan Bratysława

SK Rapid Wiedeń

LEGIA WARSZAWA

Koszyk II:

AC Sparta Praga

Dynamo Kijów

Crystal Palace

LECH POZNAŃ

Rayo Vallecano

Shamrock Rovers

Koszyk III:

Omonia Nikozja

1.FSV Mainz 05

RC Strasbourg

JAGIELLONIA BIAŁYSTOK

NK Celje

HNK Rijeka

Koszyk IV:

Zrinjski Mostar

Lincoln Red Imps FC

Kuopion Palloseura

AEK Ateny

Aberdeen FC

FC Drita

Koszyk V:

Breidablik

SK Sigma Ołomuniec

Samsunspor

RAKÓW CZĘSTOCHOWA

AEK Larnaka

Shkendija Tetowo

Koszyk VI: