Liga Konferencji: PREMIE. Legia i Jagiellonia zarobią fortunę! Ile wyniosą nagrody dla Lecha i Rakowa?

Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok awansowały do fazy ligowej Ligi Konferencji

Największy horror zgotowała Legia Warszawa, która wyeliminowała rywala po dogrywce

Sprawdź w naszym artykule, ile wynoszą premie i nagrody w Lidze Konferencji UEFA

Liga Konferencji: Cztery polskie kluby w fazie ligowej

Cztery polskie kluby – Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok – zapewniły sobie udział w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Konferencji Europy. Sam awans na tym etapie oznacza dla każdego z nich solidny zastrzyk finansowy. Na konta drużyn wpłynęło już łącznie ponad 3,5 mln euro, a w przypadku dobrych wyników kwota ta może wzrosnąć nawet o kilkanaście milionów.

Za występy w kwalifikacjach UEFA przewidziała premie w wysokości 175 tys. euro za każdą rozegraną rundę. Lech, Raków i Jagiellonia rozpoczęły grę od II rundy eliminacyjnej, dzięki czemu zainkasują po 525 tys. euro. Legia zaczynała o szczebel wcześniej, co pozwoliło jej zgromadzić 700 tys. euro.

ALE HORROR! Legia uciekła spod topora w doliczonym czasie i zagra w Lidze Konferencji!

Znacznie wyższe środki będą wypłacane w fazie ligowej. Od ubiegłego sezonu całościowy budżet scentralizowanej części rozgrywek wynosi 3,317 mld euro. Największa część – 2,467 mld – trafia do uczestników Ligi Mistrzów i Superpucharu UEFA. Kluby rywalizujące w Lidze Europy mają do podziału 564 mln, a w Lidze Konferencji – 285 mln euro.

Jan Tomaszewski ocenia mecz Legia - Chelsea Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Premie i nagrody w Lidze Konferencji

Każdy z 36 zespołów grających w fazie ligowej LK otrzyma premię w wysokości 3,17 mln euro. Do tego dochodzą nagrody za wyniki sportowe: 400 tys. euro za wygraną, 133 tys. za remis oraz dodatkowe środki uzależnione od miejsca w końcowej tabeli. Najsłabszy zespół zainkasuje 28 tys. euro, natomiast lider rozgrywek może otrzymać ponad milion. Premie przewidziano również za lokaty 1–8 (po 400 tys.) oraz 9–16 (po 200 tys.).

W dalszych etapach stawki rosną. Uczestnicy barażu o 1/8 finału (pozycje 9–24) dostaną po 200 tys. euro, a drużyny, które awansują do 1/8 finału, mogą liczyć na 800 tys. euro. Ćwierćfinaliści zarobią 1,3 mln, półfinaliści – 2,5 mln, finaliści – 4 mln. Zwycięzca całej edycji otrzyma dodatkowo 3 mln euro.

Ogromna nagroda dla Legii i Jagiellonii w Lidze Konferencji

Na wpływy klubów z Ligi Konferencji składa się również tzw. value pillar, którego wysokość zależy zarówno od rankingu UEFA, jak i od sprzedaży praw medialnych i marketingowych. Pula na ten cel w LK wynosi 57 mln euro i rozdzielana jest na podstawie specjalnego systemu punktowego – od najmniejszej wypłaty dla ostatniej drużyny aż po najwyższą dla lidera.

W poprzednim sezonie Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok dotarły do ćwierćfinału i dzięki występom w rozgrywkach zyskały odpowiednio ponad 11 i 10 mln euro. Triumfatorem edycji została Chelsea Londyn.

Liga Konferencji: Premie i nagrody