Nowy selekcjoner Jan Urban ogłosi swoje pierwsze powołania do reprezentacji Polski.

Pojawia się pytanie o stan zdrowia Roberta Lewandowskiego i jego udział w nadchodzących meczach.

W kadrze mogą pojawić się nowe twarze, zwłaszcza z Lecha Poznań, a nawet sensacyjny debiutant!

Kto znajdzie się na liście Urbana? Sprawdź, kogo powoła selekcjoner!

Co z Robertem Lewandowskim? Selekcjoner stawia sprawę jasno

Kibice reprezentacji Polski z niecierpliwością czekają na debiut nowego selekcjonera. Jan Urban staje przed trudnym zadaniem nie tylko poprawy gry kadry, ale także zażegnania zgrzytów, które powstały za kadencji Michała Probierza (Robert Lewandowski zrezygnował z gry w kadrze, póki trenerem będzie Probierz). "Lewy" niedawno leczył kontuzję mięśnia dwugłowego lewej nogi. Polak wrócił już do gry w Barcelonie, ale nie wiadomo, czy jest gotowy do gry przez 90 minut. Nowy szkoleniowiec w rozmowie z "RMF FM" jasno określił warunki powołania kapitana.

- Są szanse, że Lewandowski zagra, jeśli będzie taka sytuacja, że to będzie niebezpieczne dla jego zdrowia to podejrzewam, że nie zagra zarówno z nami, jak i z Barceloną - powiedział selekcjoner, który potwierdził, że na pytanie o powrót do kadry usłyszał odpowiedź "tak".

Przeczytaj także: Jan Urban o górniczych korzeniach: „Charakteru nie kupisz”. Przepis na sukces przyszłego selekcjonera

Urban dodał również, że jeśli uraz okaże się poważny, napastnik Barcelony nie będzie musiał przyjeżdżać na zgrupowanie.

- Jeśli ta kontuzja będzie na tyle poważna to wydaje mi się, że nie musi przyjeżdżać - mówił 63-latek, dając do zrozumienia, że sam może w każdej chwili odwiedzić piłkarza.

Kolejorz pod lupą. Nowe twarze w reprezentacji?

Nowy sztab szkoleniowy wnikliwie obserwuje rozgrywki PKO BP Ekstraklasy oraz europejskie puchary. Szczególną uwagę przykłada się do formy zawodników Lecha Poznań. Jan Urban osobiście oglądał mecz Kolejorza z Cracovią, a jego asystent Jacek Magiera był obecny na ostatnim spotkaniu pucharowym.

Według doniesień TVP Sport, na liście obserwowanych graczy Lecha znajduje się kilku piłkarzy. Szansę na powołanie ma bramkarz Bartosz Mrozek, a także Mateusz Skrzypczak, Michał Gurgul i Antoni Kozubal, którzy otrzymywali już powołania od poprzedniego selekcjonera. Z kolei w kadrze najprawdopodobniej zabraknie Pawła Dawidowicza i Bartosza Bereszyńskiego, którzy obecnie pozostają bez klubów. Wśród potencjalnych debiutantów w defensywie wymienia się natomiast Jana Ziółkowskiego z Legii Warszawa.

Sensacyjny debiutant? Ten pomocnik może zaskoczyć

Największą niespodzianką na liście powołanych może okazać się Filip Jagiełło. Jak informuje TVP Sport, 28-letni pomocnik Lecha Poznań od początku sezonu prezentuje znakomitą formę i jest kluczową postacią w zespole Nielsa Frederiksena. W ośmiu dotychczasowych spotkaniach zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę.

Zobacz też: Jan Urban – rodzina, żona, dzieci. Od 30 lat spędza życie z jedną kobietą! Spóźnił się na własny ślub

Powołanie dla Jagiełły byłoby sporym zaskoczeniem, ponieważ mimo gry we wszystkich kadrach młodzieżowych, nigdy dotąd nie otrzymał on szansy w seniorskiej reprezentacji.

Ostateczną listę powołanych zawodników poznamy w piątek o godzinie 12:00. Zgrupowanie reprezentacji Polski rozpocznie się 1 września. Biało-Czerwoni w ramach eliminacji do mistrzostw świata zmierzą się z Holandią (4 września w Rotterdamie) oraz z Finlandią (7 września na Stadionie Śląskim).

Jan Tomaszewski: Robert Lewandowski powinien odejść do Arabii Saudyjskiej! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.