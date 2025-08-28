ALE HORROR! Legia uciekła spod topora w doliczonym czasie i zagra w Lidze Konferencji!

Legia Warszawa - Hibernian 3:3 (5:4 w dwumeczu)

Bramki: Biczachczjan (13'), Elitim (90+3'), Rajović (98') - Bushiri (50'), Boyle (59'), Hoilett (61')

Kartki: czerwona - Ziółkowski (115' - za dwie żółte); żółte - Augustyniak, Jędrzejczyk, Ziółkowski, Elitim, Szymański - Mulligan, Chaiwa, Hoilett, Obita, Boyle, Bowie

Legia: Tobiasz - Ziółkowski, Jędrzejczyk (90', Szkurin), Kapuadi - Wszołek (79', Alfarela), Elitim, Augustyniak (67', Szymański), Vinagre - Kapustka (67', Rajović), Biczachczjan (79', Stojanović) - Nsame (91', Urbański)

Hibernian: Smith - Ch. Cadden (57', Hoilett), O'Hora, Bushiri, Obita (101', Klidje) - Mulligan, Levitt (91', Youan), N. Cadden (79', Iredale) - Boyle (90', Megwa), Bowie, McGrath (57', Chaiwa)

Legia Warszawa - Hibernian Witamy w relacji na żywo z meczu Legia Warszawa - Hibernian w ostatniej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji UEFA! Legioniści prowadzą w dwumeczu 2:1, początek rewanżu o godzinie 21:00. 20:45 Piłkarze obu drużyn skończyli już rozgrzewkę, a to oznacza, że początek meczu jest naprawdę blisko! 20:49 Przypomnijmy , że Legia w pierwszym meczu wygrała z Hibernian 2:1 i od awansu do Ligi Konferencji UEFA dzieli ją 90 minut. Wszyscy kibice wierzą jednak nie tylko w awans, lecz także kolejne zwycięstwo! 20:52 Przy Łazienkowskiej już "Sen o Warszawie"! Czy to Jean-Pierre Nsame ponownie zostanie bohaterem Legii? Czas na pytanie z gatunku słynne. Czy ten napastnik skieruje dzisiaj piłkę do bramki gości 🤔?#LEGHIB



📸 @mat_kostrzewa pic.twitter.com/tgG0448zYB — Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) August 28, 2025 20:56 Ruszyli! Piłkarze wychodzą z tunelu. 20:58 Kibice Legii przygotowali efektowną oprawę, ale nie na "Żylecie", a na trybunie wschodniej! 21:00 Tak prezentowała się oprawa, przez którą początek meczu najprawdopodobniej chwilę się opóźni - nad stadionem unoszą się kłęby dymu: Cudo!



Kibice Legii jak zwykle z iście wybitną oprawą. Brawo! 👏#LEGHIB #Legia pic.twitter.com/5A30lLgvr0 — Kamil Seliga (@KamillSeliga) August 28, 2025 1' Zaczynamy! Przy piłce Hibernian 2' Nerwowo po rzucie wolnym Hibernian! Obrońcy Legii niefrasobliwie zebrali się do piłki i zawodnik gości zdołał oddać strzał, ale na szczęście Tobiasz był na posterunku. 4' Głośne gwizdy, bo Hibernian atakuje pole karne Legii - ku uciesze prawie pełnej trybuny gości ze Szkocji! 6' W końcu to Legia przejęła inicjatywę i kontrolę nad piłką. Na razie jeszcze bez konkretu. 10' Wyrównane pierwsze minuty, obie drużyny nie odpuszczają i walczą o przejęcie kontroli nad meczem. 11' Niepewna interwencja Tobiasza po "centrostrzale" z lewej strony, ale na szczęście to Ziółkowski dopadł do piłki i wybił ją poza boisko! 13' GOOOOOOOOOL! Pierwsza groźna akcja Legii i Wahan Biczachczjan zakończył ją perfekcyjnym strzałem z linii pola karnego! Świetnie rozegrał to Bartosz Kapustka! 17' Nsame w świetnej sytuacji strzelił w boczną siatkę! Na jego usprawiedliwienie sędziowie i tak słusznie pokazali spalonego. 19' Żółta kartka dla Augustyniaka za faul w środku boiska. 21' Ale źle przyjął to Augustyniak! Szkoda, bo byłby w świetnej sytuacji do strzału z okolicy 16. metra... 24' Tym razem żółta kartka dla Artura Jędrzejczyka, również za faul w środku boiska... 25' Szybka akcja Legii, ale Nsame nie zdołał dograć do partnera w polu karnym! Ale szkoda! 28' Piłkarz Hibernian doszedł do główki w polu karnym, ale zupełnie nie zagroził bramce Tobiasza. 29' Kapustka spróbował szczęścia z dystansu, ale strzelił wysoko nad bramką. 31' Głupia strata Kapuadiego na własnej połowie naprawiona przez kolegów, Nsame świetnie zastawił obrońcę i Augustyniak uderzył z dystansu! Bramkarz Hibernian odbił piłkę na rzut rożny. 33' Żółta kartka dla Mulligana - strzelca gola w pierwszym meczu. Ostro potraktował Biczachczjana. 34' Po rzucie wolnym Legia świetnie rozegrała piłkę do prawej strony, ale nikt nie przeciął ciętego dośrodkowania! Zrobił to bramkarz gości, a sędziowie i tak pokazali spalonego przy dograniu ze skrzydła w pole karne. 36' Groźna główka po rzucie rożnym Hibernian, ale O'Hora i tak faulował legionistę przy wyskoku. 37' Niespodziewana żółta kartka dla Ziółkowskiego przy wprowadzaniu piłki na połowę rywali! Sędzia uznał, że zbyt agresywnie pracował ręką, trafiając rywala... 41' Legia pięknie rozgrywała piłkę pod polem karnym rywali, ale sędzia odgwizdał faul Kapustki po niezbyt celnym podaniu od kolegi. 44' Pierwsza połowa powoli dobiega końca, więc przypomnijmy, jak Legia objęła prowadzenie: 𝐋𝐄𝐆𝐈𝐀 𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐋



𝐖𝐚𝐡𝐚𝐧 𝐁𝐢𝐜𝐳𝐚𝐜𝐡𝐜𝐳𝐣𝐚𝐧 na linii pola karnego, to jak... karny!



📲 Oglądaj online ▶️ https://t.co/pQ1kOLirsh pic.twitter.com/ilxCM4UgRC — TVP SPORT (@sport_tvppl) August 28, 2025 45' Augustyniak długo składał się do strzału z dystansu, ale uderzył naprawdę dobrze i Smith musiał interweniować na rzut rożny! 45+1' Minuta doliczona do 1. połowy! Nsame urwał się obronie, ale był na spalonym. 45+1' Koniec pierwszej połowy! Legia 45 minut od Ligi Konferencji i ma dwie bramki przewagi! Piłkarze Hibernian jako pierwsi wrócili na murawę. Legioniści też już na boisku! Za chwilę wznawiamy mecz. 46' Legia rozpoczęła 2. połowę! 48' Ufff! Groźnie rozgrywali piłkę goście w polu karnym Legii, ale udało się przerwać tę akcję! 50' Seria rzutów rożnych dla Hibernian! Już trzeci z rzędu, jest gorąco w polu karnym Legii. 50' I niestety gol na 1:1... Bushiri wykorzystał rzut rożny. 53' Ależ walka na boisku! Akcja za akcją z obu stron! 55' SŁUPEK NSAME! Ale było blisko gola! 57' Zmiany w Hibernian - Hoilett za Ch. Caddena i Chaiwa za McGratha. 59' Nie do wiary, Hibernian prowadzi 2:1... Niefrasobliwa postawa obrony Legii i mamy remis 3:3 w dwumeczu. 61' NIEMOŻLIWE, HIBERNIAN PROWADZI JUŻ 3:1! Za łatwo zrobił to Hoilett, sam ograł dwóch obrońców na skrzydle i uderzył z pola karnego nie do obrony... 62' Po golu piłkarze Hibernian z premedytacją podbiegli pod "Żyletę" i prowokowali kibiców Legii. Sędzia ukarał ich za to żółtą kartką. 64' CZERWONA KARTKA DLA HOILETTA! 65' Poczekajmy, bo sędzia biegnie obejrzeć powtórki na VAR-ze... 66' CZERWONA KARTKA COFNIĘTA! Hoilett pozostaje na boisku z żółtą kartką. 67' Zmiany w Legii - Szymański za Augustyniaka i Rajović za Kapustkę. 68' Nsame leży w polu karnym! Składał się do strzału, ale nie trafił w piłkę i sygnalizuje faul! 69' Nic nie było, gramy dalej... 71' Uratował Legię Tobiasz! Mogło być już 4:1, znów obrona Legii za miękko podchodziła do rywali! 72' Pewnie złapał piłkę Tobiasz po strzale z dystansu w środek bramki. 73' 11 minut od 50. do 61. wstrząsnęło Legią i stadionem przy ul. Łazienkowskiej... Legia przegrywa 1:3 z Hibernian! Szkoci w ekstazie na trybunach!



📲 Oglądaj online ▶️ https://t.co/pQ1kOLirsh pic.twitter.com/RlAymuuCF2 — TVP SPORT (@sport_tvppl) August 28, 2025 74' Żółta kartka dla Elitima. 76' Było blisko samobójczego trafienia po ciętym dograniu z lewej strony! Niestety, tylko rzut rożny dla Legii. 77' Fatalnie zachował się w obronie Kapuadi! Na szczęście strzał rywali nie był zbyt mocny i Tobiasz odbił piłkę, ale dramatycznie wygląda obrona Legii w tej połowie! 78' Nie zdążył do piłki za obronę Nsame... Bramkarz ubiegł go w ostatniej chwili. 79' Zmiana Hibernian - Iredale za N. Caddena. 79' Zmiany też w Legii - Stojanović za Biczachczjana i Alfarela za Wszołka. 80' Na stadionie w Warszawie niesie się "Mazurek Dąbrowskiego", ale nastroje są na razie dalekie od radosnych... 80' Żółta kartka dla Obity za taktyczny faul na Stojanoviciu. 82' Coraz mniej czasu ma Legia na doprowadzenie do dogrywki... 83' Szymański próbował loba piętą po wbiegnięciu w pole karne! I tak był niestety na spalonym. 84' ALE SZCZĘŚCIE LEGII! Boyle uderzył z powietrza z ok. 40 metrów i trafił w poprzeczkę, Tobiasz byłby bez szans! 85' I znów groźnie po rzucie wolnym Szkotów, ale na szczęście strzał z wybitej piłki przeleciał obok bramki. 86' Mocne spięcie Szymańskiego z Boyle'em po faulu Polaka. Sędzia pokazał mu żółtą kartkę. 88' Żółta kartka też dla Boyle'a, ale czas ucieka... 89' Jeden z piłkarzy Hibernian kradnie czas, a do wejścia szykuje się już Szkurin. 90' Ostatnie zmiany - w Legii Szkurin wchodzi na ratunek ze Jędrzejczyka, a w Hibernian Megwa za Boyle'a. 90+1' 7 minut nadziei dla Legii! 90+1' Świetne wyjście Smitha po długim i obiecującym zagraniu na Szkurina. 90+2' Jeszcze źle wrzucił aut Stojanović i sędziowie odgwizdali ten błąd... 90+3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ELITIM PRZEDŁUŻA SZANSE LEGII NA LIGĘ KONFERENCJI! 90+3' Po dośrodkowaniu Rajović szczęśliwie nie trafił w piłkę, ta spadła pod nogi Elitima, a ten w polu karnym doskonale wiedział co z nią zrobić! 90+4' Ten wynik oznacza dogrywkę, ale pogramy jeszcze kilka minut. Rzut rożny dla Hibernian... 90+5' Dobrze wypiąstkował Tobiasz! 90+6' Zakotłowało się w polu karnym Hibernian po długiej piłce od Tobiasza! Nsame i Szkurin prawie opanowali piłkę sam na sam z bramkarzem, zabrakło milimetrów! 90+7' Kończy się ostatnia doliczona minuta... 90+8' Jeszcze chwilę pogramy, aut dla Legii przy polu karnym gości! 90+8' Rzut rożny ostatniej szansy na uniknięcie dogrywki... 90+8' BĘDZIE DOGRYWKA! W dwumeczu wynik 4:4! Po 135 minutach dwumeczu nic nie zapowiadało takiego horroru. Legia była już nad przepaścią, ale teraz zaczyna walkę o jesień w Europie od nowa! 91' Zmiana w Legii przed dogrywką - Urbański za Nsame. 91' Zmiana też w zespole Hibernian - Youan za Levitta. 91' Legia zaczyna dogrywkę! Czy 30 minut dodatkowego czasu gry coś zmieni? 91' Ależ ważna interwencja Ziółkowskiego! Już pokazał się Youan świetnym podaniem w pole karne, ale obrońca Legii zaliczył kapitalny odbiór. 92' Mocny strzał Stojanovicia z dystansu, ale niestety zablokowany! 93' Alfarela uderzył technicznie zza pola karnego, ale za lekko, aby zaskoczyć bramkarza. 96' Dobra, szybka akcja Legii, ale strzał Stojanovicia z linii pola karnego przeleciał nad poprzeczką! 98' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! RAJOVIĆ ODNALAZŁ SIĘ PO DOŚRODKOWANIU ZE STAŁEGO FRAGMENTU I Z CAŁEJ SIŁY WPAKOWAŁ PIŁKĘ DO SIATKI! 100' Ufff, Tobiasz odbił przed siebie strzał gości z pola karnego, ale to Legia opanowała piłkę! 101' Ostatnia zmiana Hibernian - Klidje za Obitę. 103' Pierwsza połowa dogrywki powoli dobiega końca... Tak Elitim w ogóle do niej doprowadził w doliczonym czasie regulaminowego czasu gry: 𝐋𝐄𝐆𝐈𝐀 𝐖𝐀𝐋𝐂𝐙𝐀̨𝐂𝐀 𝐃𝐎 𝐊𝐎𝐍́𝐂𝐀❗



Dogrywka na Łazienkowskiej!



📲 Oglądaj online ▶️ https://t.co/pQ1kOLirsh pic.twitter.com/Dehm2SZ3jZ — TVP SPORT (@sport_tvppl) August 28, 2025 105' Ostatnia minuta tej części dogrywki, Hibernian przy piłce. 105+1' Pogramy jeszcze minutę! 105+1' Jesteśmy w połowie dogrywki! Legia 15 minut od awansu! 106' Hibernian rozpoczął ostatnią część gry! Później już tylko ewentualnie rzuty karne, ale liczymy na to, że nie będą potrzebne! 107' WIELKIE SZCZĘŚCIE LEGII! Po stracie Szkurina długa piłka do Kildje w pole karne, a ten przelobował Tobiasza tuż nad poprzeczką! 109' Czas gra na korzyść Legii, coraz bliżej Liga Konferencji! 110' Świetna interwencja Kapuadiego w polu karnym, nie dał się ograć Kildje! 111' Tobiasz spokojnie obronił lekki strzał z dystansu i jeszcze ukradł trochę czasu, oddalając od siebie piłkę. 114' Hibernian przejmuje kontrolę i naciska na Legię! 115' CZERWONA KARTKA DLA ZIÓŁKOWSKIEGO! Obejrzał drugą żółtą kartkę za mocne wejście przed polem karnym! 117' Ziółkowski długo schodził z boiska i chciał usiąść na ławce, co było niemożliwe. Rzut wolny gości z groźnej pozycji.... 117' Hoilett uderzył w mur! Nie było też ręki! 117' Mocna próba Szkota z dystansu, ale zablokowana! 118 Kompletnie nieudany strzał Chaiwy z dystansu! 119' Tobiasz broni lekki strzał z linii pola karnego! Coraz bliżej szczęścia Legia! 120' Zaczęła się ostatnia minuta dogrywki! 120+1' OSTATNIE 3 MINUTY MECZU! 120+1' Żółta kartka dla Bowiego po przegranym pojedynku z Urbańskim w polu karnym Legii! 120+2' Jeszcze 2 minuty! 120+2' Świetnie powalczył Rajović i Legia wciąż przy piłce pod polem karnym rywali! 120+3' Ostatnia minuta! 120+3' 40 sekund, atakuje Hibernian! 120+3' Rzut rożny ostatniej szansy, wbiega bramkarz gości... 120+4' CO ZA INTERWENCJA TOBIASZA! Po ponowionym dośrodkowaniu obronił główkę z kilku metrów! 120+5' KONIEC! LEGIA W LIDZE KONFERENCJI! Jeden z piłkarzy Hibernian padł w polu karnym po rzucie rożnym, sędzia jeszcze wstrzymał grę i pozwolił to sprawdzić na VAR, ale nie było tam faulu! Uffff! Legia po raz trzeci z rzędu zagra w Lidze Konferencji! Trzeci raz z rzędu 🫡



Widzimy się w @Conf_League! pic.twitter.com/Y714pizzJ9 — Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) August 28, 2025 To już koniec naszej relacji na żywo! Dziękujemy wszystkim za śledzenie jej razem z nami i zapraszamy na kolejne wydarzenia na Supersport.se.pl!

Legia Warszawa jest o krok od gry w europejskich pucharach. Jako zdobywcy Pucharu Polski legioniści zaczynali walkę w eliminacjach od 1. rundy Ligi Europy UEFA. Na tej ścieżce wyeliminowali kazachskie Aktobe i czeski Banik Ostrawa, ale w trzeciej rundzie kwalifikacji LE musieli uznać wyższość cypryjskiego AEK Larnaka. Ta porażka oznaczała spadek do ostatniej rundy el. Ligi Konferencji UEFA i konieczność wyeliminowania szkockiego Hibernian FC.

Legia - Hibernian na żywo. Relacja live z meczu o awans do Ligi Konferencji

W pierwszym meczu Legia stanęła na wysokości zadania i wygrała na wyjeździe 2:1. Wynik mógł być jeszcze lepszy, ale niewykorzystane okazje zemściły się w końcówce i Szkoci złapali kontakt z polskim klubem przed rewanżem. Kontaktowy gol w 86. minucie z pewnością zwiększył ich nadzieje na sukces, ale to Legia jest w lepszej sytuacji przed rewanżem na własnym stadionie. Drużyna Edwarda Iordanescu z pewnością może liczyć na wielkie wsparcie kibiców na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej 3. Ci nie wyobrażają sobie klęski, która wykluczyłaby ich z jesiennej gry w europejskich pucharach. Czy Legia zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji? Odpowiedź na to pytanie poznamy już dziś! Początek decydującego spotkania o 21:00.