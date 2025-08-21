Hibernian - Legia Warszawa: Relacja na żywo. Karny po analizie VAR i Legia prowadzi! [LIVE]

Już dzisiaj (21 sierpnia) Legia Warszawa rozpoczyna walkę o "być albo nie być" w tym sezonie europejskich pucharów. Po porażce z AEK Larnaka, legioniści spadli z el. Ligi Europy do ostatniej rundy el. Ligi Konferencji, w której dotarli przecież ostatnio aż do ćwierćfinału. Na ich drodze stoi jednak Hibernian FC, a pierwszy mecz odbędzie się w Szkocji. Zapraszamy na relację "Super Expressu" na żywo z meczu Hibernian - Legia od godziny 21:00.

i Autor: Łukasz Grochala/ Cyfrasport Hibernian - Legia Warszawa: Relacja na żywo. Legioniści grają w Szkocji o awans do Ligi Konferencji! [Wynik LIVE 21.08.2025]