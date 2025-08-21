Hibernian - Legia Warszawa: Relacja na żywo. Karny po analizie VAR i Legia prowadzi! [LIVE]

Hibernian FC - Legia Warszawa 0:1
Bramki: Nsame (35' - k.)
Kartki: Campbell - Kapustka
Hibernian: Smith - O'Hora, Bushiri, Iredale, Obita - Cadden, Levitt, Mulligan - Boyle, Bowie, Campbell
Legia: Tobiasz - Jędrzejczyk, Ziółkowski, Kapuadi, Vinagre - Wszołek, Augustyniak, Elitim - Biczachczjan, Nsame, Kapustka
Hibernian FC - Legia Warszawa
35'
GOOOOOOOOOOOOL! Drobił kroczkami Nsame, ale pewnie uderzył pod poprzeczkę!
34'
Do piłki podchodzi Nsame...
33'
RZUT KARNY DLA LEGII! Piłka trafiła obrońcę w rękę!
32'
Sędzia biegnie sprawdzić powtórki na monitorze VAR!
31'
Dość długo trwa już sprawdzanie powtórek przez VAR. Chodzi o ewentualny rzut karny dla Legii...
29'
Ale było blisko! Najpierw Augustyniak przebił się przez defensywę i huknął zza pola karnego, a do dobitki dopadł Kapustka, ale został zablokowany przez ofiarnie interweniującego ostatniego obrońcę!
26'
Jędrzejczyk wrócił na boisko i z miejsca stał się "ulubieńcem" szkockich kibiców.
25'
Jędrzejczyk wściekły na sędziego, który wezwał do niego sztab medyczny, przez co obrońca Legii musiał na chwilę opuścić boisko.
23'
W końcu Vinagre mógł się podłączyć i dobrze rozegrał akcję. Biczachczjan spróbował szczęścia z dystansu, ale został zablokowany - rzut rożny dla Legii.
21'
Jędrzejczyk zdaniem sędziego sfaulował rywala w powietrzu. Rzut wolny rozegrany krótko, ale bez zagrożenia.
18'
Sędzia nie oszczędził Kapustki po ostrym faulu na środku boiska. Żółta kartka.
16'
Szkoci znów łatwo ograli obronę Legii, ale na szczęście w polu karnym ich napastnik zepsuł tę akcję, szukając dogrania bez szans na powodzenie.
13'
Ale spudłował to Bowie! Cadden łatwiutko ograł Kapuadiego na prawej stronie i dograł koledze w pole karne, a ten nieatakowany uderzył z pierwszej piłki obok bramki!
12'
Groźne starcie w powietrzu na środku boiska, mimo że już wcześniej Ziółkowski sfaulował rywala. Na szczęście bez kartki.
11'
Świetna kontra Legii, ale Kapustka chyba niepotrzebnie szukał jeszcze Nsame w polu karnym! Ten został zablokowany...
9'
Biczachczjan opanował piłkę w polu karnym, ale jego strzał z półobrotu został zablokowany. Legia jakby zaczynała przejmować kontrolę nad grą.
7'
Żółta kartka dla Campbella za agresywny atak w pressingu na Ziółkowskim. To pokazuje, jak trudno jest grać Legii od tyłu.
6'
Kolejna strata Legii od własnej bramki... Nieudany strzał rywali, ale za dużo tych strat w pierwszych minutach!
5'
Pierwszy rzut rożny Hibernianu zakończony główką, ale na szczęście obok bramki Legii.
4'
Pierwsza akcja Legii - dobre dośrodkowanie w stronę Nsame. Obrońca gospodarzy wygrał jednak ważną główkę w świetle bramki.
2'
Niefortunna interwencja Jędrzejczyka i szczęśliwa interwencja Tobiasza po strzale z pola karnego!
1'
ALEŻ BYŁO GROŹNIE! Hibernian podszedł wysokim pressingiem i odebrał piłkę, wchodząc szybko w pole karne. Piłkarz gospodarzy biegł na Tobiasza, ale bramkarz Legii wygarnął mu piłkę spod nóg!
1'
Zgodnie z naszymi przewidywaniami, Legia zaczęła trójką z tyłu - Jędrzejczyk gra jako centralny stoper, a obok niego Ziółkowski i Kapuadi. Wszołek i Vinagre na wahadłach.
1'
Drobny falstart, sędzia cofnął wznowienie, ale już gramy!
1'
Legia zaczęła mecz!
Ruszyli!
Na stadionie w Edynburgu trwa przedmeczowy pokaz świetlny. Za chwilę z tunelu wyjdą piłkarze!
Przypomnijmy, że Legia po raz pierwszy w tym sezonie zagra w el. Ligi Konferencji. Hibernian zaczynał przygodę w Europie od II rundy el. Ligi Europy (przegrał dwumecz z Midtjylland po dogrywce), a następnie już w LK wyeliminował po dogrywce Partizan Belgrad.
Do meczu mniej niż 15 minut! Już niedługo początek.
Skład Legii może dziś zaskoczyć kibiców! Wydaje nam się jednak, że grafika nie do końca oddaje to, jak mają zagrać "Wojskowi".
Witamy w relacji na żywo z meczu Hibernian FC - Legia Warszawa w ostatniej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji UEFA! Początek spotkania zaplanowano na 21:00 czasu polskiego.
Legia Warszawa najwcześniej z polskich klubów zaczęła rywalizację w eliminacjach do europejskich pucharów. Już w połowie lipca grała w 1. rundzie el. Ligi Europy UEFA z kazachskim Aktobe. Po zwycięstwie 2:0 w dwumeczu przeszła do kolejnej rundy z czeskim Banikiem Ostrawa. W niej po pełnym dramaturgii boju legioniści wygrali 4:3 i byli dwa kroki od fazy ligowej LE. Niestety, cypryjski AEK Larnaka okazał się za mocny. Już w pierwszym meczu na wyjeździe szanse Legii znacząco zmalały (1:4), a zryw na początku rewanżu to było za mało na odrobienie strat. Skończyło się wynikiem 3:5 w dwumeczu i spadkiem do ostatniej rundy eliminacji Ligi Konferencji UEFA, gdzie czekał już szkocki Hibernian FC.
Hibernian - Legia na żywo. Relacja i wynik live meczu el. Ligi Konferencji
Hibernian, podobnie jak Legia, zaczynał w el. LE. Do rywalizacji wszedł jednak pod koniec lipca w drugiej rundzie i po wyrównanym dwumeczu odpadł dopiero po dogrywce z duńskim Midtjylland. Nieznaczna porażka oznaczała spadek do 3. rundy el. LK, w której Szkoci wpadli na faworyzowany Partizan Belgrad. W pierwszym meczu na wyjeździe sprawili niemałą niespodziankę, pokonując zespół z Serbii 2:0, ale w rewanżu byli blisko klęski. Partizan szybko odrobił straty, a pomimo późniejszej gry w osłabieniu, doprowadził do dogrywki. W niej gola na wagę awansu strzelił jednak Chris Cadden i to Hibernian zagra z Legią o Ligę Konferencji. Tym razem zacznie w domu, a zdobywcy Pucharu Polski postarają się w Szkocji o jak najlepszy wynik przed rewanżem u siebie!