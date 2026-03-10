Legia Warszawa odnosi cenne zwycięstwo z Cracovią (1:0), co jest kluczowe w walce o utrzymanie w Ekstraklasie.

Zwycięską bramkę zdobywa Mileta Rajović, przełamując serię nieskuteczności i udowadniając swoją wartość.

Trener Marek Papszun podkreśla wagę koszulki Legii i presję, pod jaką grają zawodnicy.

Jakie są dalsze plany trenera Papszuna, aby Legia utrzymała dobrą passę i zapewniła sobie utrzymanie w lidze?

Dla Legii to piąty z rzędu mecz bez porażki pod rządami trenera Marka Papszuna. Szkoleniowiec powtarzał, że spotkanie z Cracovią jest dla jego drużyny kluczowe.

- Wypracowaliśmy to zwycięstwo - powiedział Papszun. - Pokazaliśmy dobrą organizację, dyscyplinę, jedność i poświęcenie. Dobrze broniliśmy. Mecz dobrze się dla nas ułożył. Jedynie czego brakowało, to zamknięcia na 2:0 - analizował.

Marek Papszun wierzył w to, że Mileta Rajović w końcu się przełamie

O sukcesie gospodarzy zadecydował Rajović, który spotkanie zaczął na ławce. Jednak wskutek urazu Antonio Colaka duński napastnik pojawił się na boisku jeszcze w pierwszej połowie. Po siedmiu minutach od wejścia pokonał bramkarza krakowskiej drużyny. To jego czwarty gol w Ekstraklasie. Poprzednie trafienie w polskiej lidze zaliczył pod koniec września.

- Wierzę w tego chłopaka - przyznał Papszun. - Wierzyłem w to, że w końcu się przełamie. To dopiero jedna bramka. Wierzę, że to będzie takie nowe otwarcie i ta skuteczność będzie lepsza. Nie wynikało to tylko z tego, że usiadł na ławce, ale zmiany podejścia i nastawienia. To od razu zaprocentowało. Cieszę się, że udało się dotrzeć do zawodnika. Myślę, że teraz będzie tylko lepiej - tłumaczył.

Najważniejsze, żeby z Legii zrobić drużynę

Legia zgarnęła pełną pulę, co w jej sytuacji jest bardzo ważne. Szkoleniowiec zdaje sobie sprawę, że występem z Pasami trudno się zachwycać. Stołeczny zespół w tym spotkaniu cechował duży pragmatyzm. Piłkarze byli odpowiedzialni i wyjątkowi czujni. Robili wszystko uważnie, aby czasem wygrana nie wymknęła im się z rąk.

- Chciałbym, żebyśmy grali lepiej - podkreślił Papszun. - Najważniejsze, aby z tych chłopaków zrobić drużynę, nadać jej fundamenty i taki szlif, który umożliwi zdobywanie punktów. Mogę się zgodzić z tym, że gra nie była porywająca, ale była skuteczna - dodał.

Papszun zwrócił jeszcze uwagę na jeden element, który w jego ocenie determinuje postawę warszawskiego klubu.

Nie będzie nożna na gardle, Legia zagra lepiej?

- Naprawdę nie jest łatwo grać pod taką presją w Legii, gdzie walczysz o utrzymanie - wyznał. - Koszulka waży tutaj dużo. Wierzę w to, że czas będzie pracował na naszą korzyść i będziemy punktować. Jeżeli nie będziemy mieli nożna na gardle, to będziemy też lepiej grali. Cieszę się ze zwycięstwa i solidności. (...) Krok po kroku, ale musimy punktować. To jest najważniejsze. W tej chwili mamy dopiero 28 punktów i do utrzymania nam jeszcze sporo brakuje. To jest cel nadrzędny. Dlatego to zwycięstwo jest tak bardzo ważne - ocenił Papszun.

