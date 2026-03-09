Koszmar Legii Warszawa trwa! 24 godziny po wygranej znów to samo. Co dalej?

Legia Warszawa po niedzielnym zwycięstwie z Cracovią po raz pierwszy od dłuższego czasu opuściła strefę spadkową.

Radość trwała jednak niespełna 24 godziny - wygrana Arki zepchnęła Legię z powrotem do czerwonej strefy.

Do końca sezonu zostało jeszcze 10 kolejek.

Ekstraklasa: Po 24 kolejkach Legia nadal w strefie spadkowej

Na koniec 24. kolejki na ORLEN Stadionie w Płocku spotkały się miejscowa Wisła i Arka Gdynia. „Nafciarze” przegrali cztery poprzednie mecze i bardzo zależało im na przerwaniu fatalnej passy. Arka w tym sezonie nie potrafi grać na wyjeździe. Z rozegranych wcześniej spotkań na terenie rywali, tylko jedno zakończyło się remisem, Gdynianie stracili w nich 27 goli, strzelając tylko trzy. Ale w poniedziałek w Płocku to Arka błyszczała napędzona niedzielną wygraną Legii.

Legia – Cracovia: Kibice rozpętali pożar na własnym stadionie. Groźna sytuacja przy Łazienkowskiej

Drużyna z Trójmiasta przełamała się po golach Dawida Kocyły, Vladislavsa Gutkovskisa i Nazarija Rusyna - wyraźnie zwyciężyła na wyjeździe i opuściła strefę spadkową, spychając do niej z powrotem zespół ze stolicy. Wisła Płock zanotowała piątą porażkę z rzędu i spadła na ósme miejsce w tabeli. Legia po 24 kolejkach jest w strefie spadkowej obok Widzewa Łódź i Bruk-Bet Termaliki Nieciecza, ale do 11. Lechii Gdańsk traci zaledwie 3 punkty, a do 6. Cracovii tylko pięć "oczek". To zwiastuje emocjonującą walkę o utrzymanie z udziałem połowy tabeli!

Wyniki meczów 24. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej:

2026-03-06:

Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok 3:0 (1:0)

2026-03-07:

Widzew Łódź - Lech Poznań 2:1 (1:1)

Piast Gliwice - KGHM Zagłębie Lubin 1:3 (1:1)

Korona Kielce - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2:1 (1:0)

2026-03-08:

Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin 2:0 (1:0)

Radomiak Radom - GKS Katowice 0:1 (0:1)

Motor Lublin - Górnik Zabrze 0:0

Legia Warszawa - Cracovia Kraków 1:0 (1:0)

2026-03-09:

Wisła Płock - Arka Gdynia 0:3 (0:0)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)

1. KGHM Zagłębie Lubin 24 11 8 5 40-28 41 +12

2. Jagiellonia Białystok 23 10 8 5 39-29 38 +10

3. Lech Poznań 24 10 8 6 41-36 38 +5

4. Raków Częstochowa 24 11 4 9 33-29 37 +4

5. Górnik Zabrze 24 10 5 9 33-31 35 +2

6. Cracovia Kraków 24 8 9 7 29-26 33 +3

7. Korona Kielce 24 9 6 9 29-27 33 +2

8. Wisła Płock 24 8 9 7 24-23 33 +1

9. GKS Katowice 23 10 3 10 32-32 33

10. Radomiak Radom 24 8 8 8 40-36 32 +4

11. Lechia Gdańsk 24 10 6 8 49-45 31 +4

12. Pogoń Szczecin 24 9 4 11 33-37 31 -4

13. Motor Lublin 24 7 10 7 32-37 31 -5

14. Piast Gliwice 24 8 5 11 27-31 29 -4

15. Arka Gdynia 24 8 5 11 25-41 29 -16

16. Legia Warszawa 24 6 10 8 28-29 28 -1

17. Widzew Łódź 24 8 3 13 31-34 27 -3

18. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 24 5 7 12 28-42 22 -14

W przypadku równej liczby punktów o kolejności w tabeli decydują bezpośrednie mecze.

*Lechia Gdańsk ukarana odjęciem 5 pkt za zaległości finansowe