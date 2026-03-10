Konsekwencje awantury z Gonzalo Feio. Hiszpan ma uratować Radomiaka!

Po meczu Radomiak Radom - GKS Katowice doszło do sprzeczki między trenerem Radomiaka Goncalo Feio a radnym Dariuszem Wójcikiem, w wyniku której trener miał zostać uderzony.

Radny Wójcik twierdzi, że działał w samoobronie, reagując na prowokacyjne zachowanie Feio.

W konsekwencji awantury, Goncalo Feio ma przestać być trenerem Radomiaka.

Jego następcą ma być Hiszpan Kiko Ramirez, były trener Wisły Kraków, który w przeszłości współpracował z Feio jako asystent.

Goncalo Feio znany jest z dość osobliwych zachowań i wybuchowych reakcji. Tym razem jednak to on miał paść ofiarą fizycznego ataku. Do zdarzenia doszło tuż po rozrywanym w niedzielę, 8 marca, meczu Ekstraklasy: Radomiak Radom - GKS Katowice. Spotkanie zakończyło się wygraną gości 1:0. Jednak nie to, co działo się na boisku wzbudziło największe emocje, tylko to, co wydarzyło się na stadionie już po meczu. Pomiędzy Goncalo Feio a radnym Dariuszem Wójcikiem miało dość do sprzeczki, której finałem było naruszenie nietykalności cielesnej trenera. Sprawa została przekazana do Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód.

W wyniku sprzeczki, do której doszło po meczu Radomiaka, 57-letni mężczyzna miał uderzyć 36-letniego mężczyznę

informowała rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Radomiu Justyna Jaśkiewicz.

Swoją szokującą wersję wydarzeń w rozmowie z portalem Weszło przedstawił radny. Miał on on usłyszeć od Feio: "Jak to boisko przygotowałeś, sku*****nu".

Przepraszam, że bluźnię, ale tak było. W nerwach się schowałem, byłem zszokowany (...) Zbliżył się (Feio - red.) tak blisko, że myślałem, że chce mnie uderzyć głową. Odruchowo zasłoniłem się ręką, ale niestety byliśmy bardzo blisko siebie i lekko musnąłem trenera Feio w policzek. Wiem, że to się nie powinno zdarzyć, ale to była prowokacja i moje zachowanie odbieram jako reakcję obronną na to, co zrobił pan trener

- tłumaczył Dariusz Wójcik.

Raczej pewne jest już to, że po całej awanturze Goncalo Feio przestanie być trenerem Radomiaka. Zastąpić go i uratować zespół ma jego dotychczasowy asystent - Kiko Ramirez. Hiszpan w przeszłości prowadził m.in. Wisłę Kraków, w której jego asystentem był... Feio.

