Liga Konferencji: Z kim Legia Warszawa zagra w fazie ligowej? Poznaj rywali Legii w LK UEFA

Legia Warszawa po horrorze awansowała do fazy ligowej Ligi Konferencji

Legia Warszawa po dramatycznym rewanżu z Hibernianem awansowała do fazy zasadniczej Ligi Konferencji. Stołeczny zespół zremisował przy Łazienkowskiej 3:3 po dogrywce, a w pierwszym spotkaniu w Szkocji wygrał 2:1. Rewanż rozpoczął się od opóźnienia spowodowanego racami. Goście zdominowali początek, ale w 13. minucie Legia wyszła na prowadzenie. Bartosz Kapustka podał do Wahana Biczachczjana, a ten efektownym strzałem otworzył wynik. Warszawianie mieli kolejne okazje – uderzali Kapustka i Augustyniak – lecz Jordan Smith ratował Hibernian.

Po przerwie rywale ruszyli do ataku. Najpierw Rocky Bushiri wyrównał głową, a później Martin Boyle i Miguel Chaiwa w ciągu kilku minut wyprowadzili Szkotów na prowadzenie 3:1. Kibice Legii zamilkli, ale drużyna nie zamierzała się poddawać. W doliczonym czasie regulaminowego czasu gry Ruben Vinagre dośrodkował z lewej strony, a Juergen Elitim strzelił kontaktowego gola na 2:3 i doprowadził do dogrywki.

ALE HORROR! Legia uciekła spod topora w doliczonym czasie i zagra w Lidze Konferencji!

W dodatkowym czasie gry na listę strzelców wpisał się Mileta Rajović, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym i wyrównał na 3:3. W końcówce gospodarze musieli radzić sobie w osłabieniu po czerwonej kartce dla Jana Ziółkowskiego, ale Kacper Tobiasz kilkoma świetnymi interwencjami uratował wynik. Ostatecznie remis dał Legii awans do fazy zasadniczej Ligi Konferencji.

Liga Konferencji: Rywale Legii Warszawa w fazie ligowej

Losowanie Ligi Konferencji rozpocznie się w piątek, 29 sierpnia o godzinie 13:00. Po losowaniu lista rywali Legii Warszawa zostanie zaktualizowana.

Liga Konferencji: Kiedy odbędzie się losowanie?

W poprzednim sezonie Legia dotarła aż do ćwierćfinału rozgrywek, w którym musiała uznać wyższość Chelsea Londyn. Teraz znów zagra w fazie ligowej, a swoich rywali pozna podczas piątkowego losowania w Monako.

Losowanie Ligi Konferencji: Koszyki. Zobacz, w których koszykach znalazły się Legia, Lech, Jagiellonia i Raków

Losowanie Ligi Konferencji UEFA zaplanowane zostało na piątek, 29 sierpnia. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 13:00. Relację na żywo z losowania fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA na SuperSport.se.pl.

Losowanie Ligi Konferencji: Koszyki

Koszyk I:

AC Fiorentina

AZ Alkmaar

Szachtar Donieck

Slovan Bratysława

SK Rapid Wiedeń

LEGIA WARSZAWA

Koszyk II:

AC Sparta Praga

Dynamo Kijów

Crystal Palace

LECH POZNAŃ

Rayo Vallecano

Shamrock Rovers

Koszyk III:

Omonia Nikozja

1.FSV Mainz 05

RC Strasbourg

JAGIELLONIA BIAŁYSTOK

NK Celje

HNK Rijeka

Koszyk IV:

Zrinjski Mostar

Lincoln Red Imps FC

Kuopion Palloseura

AEK Ateny

Aberdeen FC

FC Drita

Koszyk V:

Breidablik

SK Sigma Ołomuniec

Samsunspor

RAKÓW CZĘSTOCHOWA

AEK Larnaka

Shkendija Tetowo

Koszyk VI: