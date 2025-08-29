Liga Konferencji: Z kim Legia Warszawa zagra w fazie ligowej? Poznaj rywali Legii w LK UEFA

2025-08-29 9:23

Legia Warszawa zagra kolejny raz w fazie ligowej Ligi Konferencji. W piątek, 29 sierpnia stołeczny zespół pozna rywali – o godzinie 13:00 rozpocznie się losowanie Ligi Konferencji UEFA. Warszawski zespół znalazł się w pierwszym koszyku i zgodnie z zasadami nie trafi na żadnego z polskich rywali. Z kim Legia Warszawa zagra w Lidze Konferencji? Sprawdź rywali Legii Warszawa.

Rywale Legii Warszawa w Lidze Konferencji

Legia Warszawa po horrorze awansowała do fazy ligowej Ligi Konferencji

Legia Warszawa po dramatycznym rewanżu z Hibernianem awansowała do fazy zasadniczej Ligi Konferencji. Stołeczny zespół zremisował przy Łazienkowskiej 3:3 po dogrywce, a w pierwszym spotkaniu w Szkocji wygrał 2:1. Rewanż rozpoczął się od opóźnienia spowodowanego racami. Goście zdominowali początek, ale w 13. minucie Legia wyszła na prowadzenie. Bartosz Kapustka podał do Wahana Biczachczjana, a ten efektownym strzałem otworzył wynik. Warszawianie mieli kolejne okazje – uderzali Kapustka i Augustyniak – lecz Jordan Smith ratował Hibernian.

Po przerwie rywale ruszyli do ataku. Najpierw Rocky Bushiri wyrównał głową, a później Martin Boyle i Miguel Chaiwa w ciągu kilku minut wyprowadzili Szkotów na prowadzenie 3:1. Kibice Legii zamilkli, ale drużyna nie zamierzała się poddawać. W doliczonym czasie regulaminowego czasu gry Ruben Vinagre dośrodkował z lewej strony, a Juergen Elitim strzelił kontaktowego gola na 2:3 i doprowadził do dogrywki.

ALE HORROR! Legia uciekła spod topora w doliczonym czasie i zagra w Lidze Konferencji!

W dodatkowym czasie gry na listę strzelców wpisał się Mileta Rajović, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym i wyrównał na 3:3. W końcówce gospodarze musieli radzić sobie w osłabieniu po czerwonej kartce dla Jana Ziółkowskiego, ale Kacper Tobiasz kilkoma świetnymi interwencjami uratował wynik. Ostatecznie remis dał Legii awans do fazy zasadniczej Ligi Konferencji.

Legia - Hibernian
Liga Konferencji: Rywale Legii Warszawa w fazie ligowej

Losowanie Ligi Konferencji rozpocznie się w piątek, 29 sierpnia o godzinie 13:00. Po losowaniu lista rywali Legii Warszawa zostanie zaktualizowana.

Liga Konferencji: Kiedy odbędzie się losowanie?

W poprzednim sezonie Legia dotarła aż do ćwierćfinału rozgrywek, w którym musiała uznać wyższość Chelsea Londyn. Teraz znów zagra w fazie ligowej, a swoich rywali pozna podczas piątkowego losowania w Monako.

Losowanie Ligi Konferencji: Koszyki. Zobacz, w których koszykach znalazły się Legia, Lech, Jagiellonia i Raków

Losowanie Ligi Konferencji UEFA zaplanowane zostało na piątek, 29 sierpnia. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 13:00. Relację na żywo z losowania fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA na SuperSport.se.pl.

Losowanie Ligi Konferencji: Koszyki

Koszyk I:

  • AC Fiorentina
  • AZ Alkmaar
  • Szachtar Donieck
  • Slovan Bratysława
  • SK Rapid Wiedeń
  • LEGIA WARSZAWA

Koszyk II:

  • AC Sparta Praga
  • Dynamo Kijów
  • Crystal Palace
  • LECH POZNAŃ
  • Rayo Vallecano
  • Shamrock Rovers

Koszyk III:

  • Omonia Nikozja
  • 1.FSV Mainz 05
  • RC Strasbourg
  • JAGIELLONIA BIAŁYSTOK
  • NK Celje
  • HNK Rijeka

Koszyk IV:

  • Zrinjski Mostar
  • Lincoln Red Imps FC
  • Kuopion Palloseura
  • AEK Ateny
  • Aberdeen FC
  • FC Drita

Koszyk V:

  • Breidablik
  • SK Sigma Ołomuniec
  • Samsunspor
  • RAKÓW CZĘSTOCHOWA
  • AEK Larnaka
  • Shkendija Tetowo

Koszyk VI:

  • BK Haecken
  • FC Lausanne-Sport
  • CS Universitatea Craiova
  • Hamrun Spartans FC
  • FC Noah
  • Shelbourne FC
