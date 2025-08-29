Liga Konferencji: Z kim Legia Warszawa zagra w fazie ligowej? Poznaj rywali Legii w LK UEFA

Legia Warszawa po horrorze awansowała do fazy ligowej Ligi Konferencji
Legia Warszawa po dramatycznym rewanżu z Hibernianem awansowała do fazy zasadniczej Ligi Konferencji. Stołeczny zespół zremisował przy Łazienkowskiej 3:3 po dogrywce, a w pierwszym spotkaniu w Szkocji wygrał 2:1. Rewanż rozpoczął się od opóźnienia spowodowanego racami. Goście zdominowali początek, ale w 13. minucie Legia wyszła na prowadzenie. Bartosz Kapustka podał do Wahana Biczachczjana, a ten efektownym strzałem otworzył wynik. Warszawianie mieli kolejne okazje – uderzali Kapustka i Augustyniak – lecz Jordan Smith ratował Hibernian.
Po przerwie rywale ruszyli do ataku. Najpierw Rocky Bushiri wyrównał głową, a później Martin Boyle i Miguel Chaiwa w ciągu kilku minut wyprowadzili Szkotów na prowadzenie 3:1. Kibice Legii zamilkli, ale drużyna nie zamierzała się poddawać. W doliczonym czasie regulaminowego czasu gry Ruben Vinagre dośrodkował z lewej strony, a Juergen Elitim strzelił kontaktowego gola na 2:3 i doprowadził do dogrywki.
ALE HORROR! Legia uciekła spod topora w doliczonym czasie i zagra w Lidze Konferencji!
W dodatkowym czasie gry na listę strzelców wpisał się Mileta Rajović, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym i wyrównał na 3:3. W końcówce gospodarze musieli radzić sobie w osłabieniu po czerwonej kartce dla Jana Ziółkowskiego, ale Kacper Tobiasz kilkoma świetnymi interwencjami uratował wynik. Ostatecznie remis dał Legii awans do fazy zasadniczej Ligi Konferencji.
Liga Konferencji: Rywale Legii Warszawa w fazie ligowej
Losowanie Ligi Konferencji rozpocznie się w piątek, 29 sierpnia o godzinie 13:00. Po losowaniu lista rywali Legii Warszawa zostanie zaktualizowana.
Liga Konferencji: Kiedy odbędzie się losowanie?
W poprzednim sezonie Legia dotarła aż do ćwierćfinału rozgrywek, w którym musiała uznać wyższość Chelsea Londyn. Teraz znów zagra w fazie ligowej, a swoich rywali pozna podczas piątkowego losowania w Monako.
Losowanie Ligi Konferencji: Koszyki. Zobacz, w których koszykach znalazły się Legia, Lech, Jagiellonia i Raków
Losowanie Ligi Konferencji UEFA zaplanowane zostało na piątek, 29 sierpnia. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 13:00. Relację na żywo z losowania fazy ligowej Ligi Konferencji UEFA na SuperSport.se.pl.
Losowanie Ligi Konferencji: Koszyki
Koszyk I:
- AC Fiorentina
- AZ Alkmaar
- Szachtar Donieck
- Slovan Bratysława
- SK Rapid Wiedeń
- LEGIA WARSZAWA
Koszyk II:
- AC Sparta Praga
- Dynamo Kijów
- Crystal Palace
- LECH POZNAŃ
- Rayo Vallecano
- Shamrock Rovers
Koszyk III:
- Omonia Nikozja
- 1.FSV Mainz 05
- RC Strasbourg
- JAGIELLONIA BIAŁYSTOK
- NK Celje
- HNK Rijeka
Koszyk IV:
- Zrinjski Mostar
- Lincoln Red Imps FC
- Kuopion Palloseura
- AEK Ateny
- Aberdeen FC
- FC Drita
Koszyk V:
- Breidablik
- SK Sigma Ołomuniec
- Samsunspor
- RAKÓW CZĘSTOCHOWA
- AEK Larnaka
- Shkendija Tetowo
Koszyk VI:
- BK Haecken
- FC Lausanne-Sport
- CS Universitatea Craiova
- Hamrun Spartans FC
- FC Noah
- Shelbourne FC