Zbigniew Boniek ostro o aferze Goncalo Feio. Mocny atak w byłego trenera Radomiaka! „Ludzie inteligentni”

Afera z Goncalo Feio. Prezes Radomiaka: Odcinamy się od zachowań

Po głośnym incydencie po meczu Radomiaka Radom z GKS Katowice doszło do poważnych zmian w klubie. Goncalo Feio zrezygnował z funkcji trenera pierwszej drużyny. Jego miejsce zajmie dotychczasowy asystent Kiko Ramirez.

Do zamieszania doszło po niedzielnym spotkaniu ekstraklasy, przegranym przez Radomiaka 0:1. Według ustaleń sprawą zajmuje się prokuratura w Radomiu. Znany radomski radny Dariusz Wójcik, który jest także pracownikiem klubu, miał uderzyć portugalskiego szkoleniowca. Konflikt miał dotyczyć złego przygotowania murawy na stadionie.

Do sprawy odniósł się prezes Radomiaka Sławomir Stempniewski podczas konferencji prasowej. - Radomiak odcina się od zachowań związanych z jakąkolwiek agresją. To nie są nasze standardy. Potępiamy to zdarzenia. Wyjaśnienie tej sprawy należy do państwowych instytucji, a nie klubu. Dzień po meczu trener przekazał informację piłkarzom i sztabowi, że nie będzie prowadził drużyny. Zastąpi go Kiko Ramirez, który dotychczas pełnił funkcję asystenta. Skład sztabu się nie zmienia - powiedział Stempniewski.

Zbigniew Boniek mocno o Goncalo Feio. „Ludzie inteligentni”

Komentarza do całej sytuacji udzielił również Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN opublikował wpis w mediach społecznościowych, w którym wprost odniósł się do zachowania Feio.

- Ludzie inteligentni potrafią dostosowywać się do każdej sytuacji, Feio niestety z tym ma problem, szkoda - napisał Boniek.

Sprawa incydentu po meczu Radomiaka wciąż jest badana przez prokuraturę, która ustala dokładny przebieg wydarzeń.