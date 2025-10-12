Polska zmierzy się z Litwą w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2026, gdzie każdy punkt jest kluczowy dla awansu.

Mimo statusu faworyta, Polaków czeka trudne spotkanie, co potwierdził już poprzedni mecz zakończony skromnym zwycięstwem.

Litewski selekcjoner docenia siłę Polaków, ale jego drużyna jest gotowa do walki. Czy Polacy sprostają presji i zapewnią sobie ważne punkty?

Przed reprezentacją Polski kolejny ważny sprawdzian w drodze na mundial. W Kownie zmierzymy się z Litwą w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026. Liderem grupy jest Holandia z dorobkiem 13 punktów, a tuż za nią z 10 "oczkami" plasują się Biało-Czerwoni oraz Finlandia, która ma jednak jeden mecz więcej od naszej kadry. Każdy punkt jest na wagę złota, a starcie z niżej notowanym rywalem to obowiązek, który trzeba wypełnić.

Pierwszy mecz w Warszawie pokazał jednak, że nie będzie to spacerek. Wygraliśmy skromnie 1:0 po bramce, którą w końcówce zdobył Robert Lewandowski. Teraz czeka nas rewanż na trudnym terenie, a selekcjoner Litwinów mobilizuje swój zespół i docenia klasę naszej drużyny.

Litwini z szacunkiem o Polakach. "Są bardzo silni"

Trener reprezentacji Litwy, Edgaras Jankauskas nie ukrywał, kto jest faworytem spotkania. Jednocześnie podkreślił, że jego podopieczni są gotowi na walkę i spodziewają się zobaczyć pełnię potencjału Biało-Czerwonych.

- Reprezentacja Polski jest wyraźnie silniejsza pod względem indywidualnych graczy. Więcej piłkarzy gra w elitarnych ligach. Piłkarze polscy bardziej chcą grać intensywną piłkę. Indywidualnie są bardzo silni - przyznał Jankauskas, cytowany przez PAP.

Słowa litewskiego selekcjonera pokazują, że rywale podchodzą do meczu z należytym respektem. Podobne zdanie ma trener Polaków, Jan Urban, który zapowiadał, że choć na papierze jesteśmy faworytem, takie mecze nigdy nie należą do najłatwiejszych i nie spodziewa się łatwej przeprawy.

Presja ciąży na Polakach?

Jankauskas odniósł się również do wypowiedzi polskiego sztabu, który tonował nastroje przed rewanżem. Jego zdaniem świadczy to o szacunku, jakim darzą litewską drużynę.

- To pokazuje, że zasługujemy na szacunek przeciwników. Polacy będą oni bardzo zmotywowani. Czują presję zarówno ze względu na tabelę grupy, jak i dlatego, że widzą, jak gramy. W Kownie zobaczymy pełnię potencjału naszych przeciwników - dodał selekcjoner Litwy, cytowany przez PAP.

Mecz w Kownie będzie kluczowy dla układu sił w grupie. Zwycięstwo pozwoli kadrze Jana Urbana utrzymać drugą pozycję i z optymizmem patrzeć na ostatnie mecze eliminacji. Jakakolwiek strata punktów może poważnie skomplikować naszą sytuację w walce o awans.

