Ousmane Dembélé, gwiazdor Paris Saint-Germain i reprezentacji Francji, osiągnął piłkarski szczyt, zdobywając prestiżową Złotą Piłkę. Jego triumfy w Lidze Mistrzów i mistrzostwo Francji to zwieńczenie niezwykłej kariery. Pierwsze kroki w profesjonalnym futbolu stawiał w Stade Rennais. Wtedy gwiazdą tego klubu był Kamil Grosicki, którego Francuz zastąpił w debiucie w lidze francuskiej.

- Wielka rzecz dla mnie, że miałem okazję wprowadzać go na salony w lidze francuskiej - przyznaje "Grosik" we vlogu Łączy nas piłka.

Grosicki o Dembele: "Kiwał wszystkich, prawa, lewa noga"

Doświadczony polski skrzydłowy doskonale pamięta moment, w którym po raz pierwszy zobaczył przyszłego zdobywcę Złotej Piłki. Było to podczas jego powrotu do formy po kontuzji, gdy trenował z zespołem rezerw Rennes.

- Wtedy zobaczyłem, że jest taki skrzydłowy. Kiwał wszystkich, prawa, lewa noga, szybkość. Debiutował wchodząc za mnie. Później graliśmy razem - wspomina Grosicki. - Na pewno współpraca w tamtym okresie była dobra. Strzelaliśmy gole, mieliśmy asysty - dodaje.

Dembele był pewny, że zagra w Barcelonie

Już wtedy Ousmane Dembélé imponował nie tylko umiejętnościami, ale i ogromną pewnością siebie. Jak zdradza Polak, jego młodszy kolega był przekonany o swojej świetlanej przyszłości.

- Kiedyś był pewny, że będzie grał w Barcelonie. Grał w niej, ale wszystko to, co zdobył, grając w Paryżu... - mówi z podziwem kapitan Pogoni Szczecin.

Chciał wymusić transfer. "Powiedział, że nie jedzie na obóz"

Kamil Grosicki przytoczył także anegdotę, która pokazuje, jak zdeterminowany potrafił być Francuz, gdy postawił sobie jakiś cel. Chodziło o próbę wymuszenia transferu.

- Kiedyś była taka sytuacja, gdy jechaliśmy na obóz. Zbiórka była o 10. Przychodzimy, a Ousmane'a nie ma. Trenerzy zaczęli dzwonić, gdzie jest. Powiedział, że nie jedzie na obóz, bo chce odejść. Wtedy chyba miał ofertę z Salzburga, jak się nie mylę. I koniecznie chciał tam iść - opowiada Grosicki.

Wszyscy w Rennes wiedzieli, jaki to talent

- To był dziwny ruch z jego strony. Wytłumaczono mu to. Na kilka dni był odstawiony do drugiego zespołu. Wszyscy wiedzieli, jaki to jest talent. Później wrócił i zaczął grać w pierwszym składzie - relacjonuje Polak.

Stał się dojrzałym facetem

Czas pokazał, że cierpliwość się opłaciła. Rok później Dembélé, zamiast do Salzburga, trafił do Borussii Dortmund, potem do Barcelony i teraz jest gwiazdą PSG. Zdaniem Grosickiego, z biegiem lat Francuz dojrzał.

- Wesoły chłopak. Doświadczenie, rodzina, pomogło mu, że stał się dojrzałym facetem. To było pewne, że będzie grał w najlepszych klubach. Był pewny tego, ale i jego umiejętności pozwalały na to, żeby grać w największych klubach na świecie - podsumowuje Grosicki.

