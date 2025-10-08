Reprezentacja Polski zmierzy się towarzysko z Nową Zelandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Mimo że Polska jest faworytem, selekcjoner Nowej Zelandii zapowiada walkę i pozytywne nastawienie.

Jakie decyzje personalne podejmie Jan Urban i czy Biało-Czerwoni sprostają oczekiwaniom? Sprawdź szczegóły!

Już wkrótce reprezentacja Polski rozegra kolejne spotkanie. Zanim jednak podopieczni Jana Urbana udadzą się na wyjazdowy mecz z Litwą w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026, czeka ich towarzyskie starcie w Chorzowie. Na Stadionie Śląskim Biało-Czerwoni podejmą reprezentację Nowej Zelandii. Chociaż na papierze Polacy, sklasyfikowani na 36. miejscu w rankingu FIFA, są faworytem w starciu z 83. drużyną świata, to rywale nie zamierzają tanio sprzedać skóry.

Jakub Kamiński odżył w Bundeslidze. Gwiazdor Kolonii wprost o swojej roli w kadrze

Nowa Zelandia nie przyjechała na wycieczkę

Selekcjoner Nowej Zelandii, Darren Bazeley, zdaje sobie sprawę, że dla Polaków jest to jedynie przetarcie przed ważniejszym spotkaniem. Mimo to jego zespół podchodzi do rywalizacji z pełnym zaangażowaniem i jasnym celem.

– Wiem, że Polska ma mecz eliminacji mistrzostw świata z Litwą - powiedział Darren Bazeley, cytowany przez PAP. - Interesujące będzie więc to, jakie decyzje podejmie wasz trener. Czy wyjdzie na nas najsilniejszym składem, czy też da swoim podopiecznym odpocząć - zastanawiał się.

Jan Ziółkowski taki ma plan na Włochy. To jest jego celem w kadrze, spełni marzenia?

Darren Bazeley: Polska będzie dla nas wyzwaniem

Szkoleniowiec rywali ocenił, że obojętnie w jakim zestawieniu zagrają Polacy, to i tak dla jego podopiecznych poprzeczka będzie wysoko zawieszona.

- Cokolwiek zrobi polski trener, to ma wystarczający skład i wielu utalentowanych zawodników. To będzie dla nas wyzwanie. Jednak przyjechaliśmy wygrać. Mamy pozytywne nastawienie – zapewniał Bazeley, cytowany przez PAP.

Warto podkreślić, że Nowa Zelandia to drużyna, która na początku roku zapewniła sobie awans na mundial po zwycięstwie nad Nową Kaledonią. Ich pewność siebie nie jest więc bezpodstawna.

Tak Robert Lewandowski opisał Nową Zelandię. Było o rugby, ale też padły słowa o teście

Lewandowski, Cash i Kiwior pod lupą

Trener Nowozelandczyków nie szczędził komplementów pod adresem polskich piłkarzy. Wskazał na największe gwiazdy Biało-Czerwonych, które są doskonale znane na całym świecie dzięki występom w najsilniejszych europejskich ligach.

– Polska ma skład pełen bardzo dobrych piłkarzy - komplementował Bazeley naszych kadrowiczów. - Niektórzy z nich to topowi zawodnicy. Robert Lewandowski, Matty Cash czy Jakub Kiwior i inni piłkarze, którzy są nam dobrze znani – przyznał selekcjoner rywali Polaków.

Jan Urban o składzie reprezentacji Polski. Komu zaufa selekcjoner w meczu z Nową Zelandią?

Kiedy mecz Polska - Nowa Zelandia. Gdzie transmisja?

Mecz Polska - Nowa Zelandia zostanie rozegrany w czwartek, 9 października, na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Spotkanie odbędzie się o godz. 20.45. Transmisję z meczu będzie można zobaczyć w TVP 1 TVP Sport i sport.tvp.pl

Robert Lewandowski na to zwrócił uwagę. Jan Urban dorzucił kolejny aspekt, celnie?

QUIZ: Robert Lewandowski w reprezentacji Polski. Pamiętasz legendarne występy? Pytanie 1 z 12 Od tego się zaczęło. Z jakim rywalem zadebiutował Robert Lewandowski? Andora Liechtenstein San Marino Następne pytanie