Oskar Pietuszewski, 17-letni talent Jagiellonii, zachwyca w Ekstraklasie i młodzieżowej kadrze, budząc nadzieje na debiut w dorosłej reprezentacji.

Trenerzy Urban i Brzęczek chwalą postępy i mentalność młodego piłkarza.

Brzęczek jest pod wrażeniem odporności psychicznej Pietuszewskiego i jego umiejętności przewodzenia mimo młodego wieku.

Jakie wyzwania czekają Pietuszewskiego i kadrę U-21 w nadchodzącym meczu eliminacyjnym z Czarnogórą i czy młody talent utrzyma swoją formę?

W polskiej piłce od dawna nie było tak młodego zawodnika, który wzbudzałby tyle emocji. Oskar Pietuszewski jest prawdziwym objawieniem PKO BP Ekstraklasy. Pomocnik Jagiellonii Białystok przebojem wdarł się do składu lidera tabeli i zachwyca dojrzałością oraz nieszablonowymi zagraniami. Jego talent eksplodował także w kadrze młodzieżowej, gdzie podczas ostatniego zgrupowania strzelił trzy gole i zanotował asystę.

Selekcjoner pierwszej reprezentacji zawsze ma rację

Coraz głośniej mówi się, że tak wielki talent powinien jak najszybciej otrzymać szansę w dorosłej reprezentacji Polski. Innego zdania jest jednak selekcjoner Jan Urban, który uważa, że to jeszcze nie czas dla tak młodego gracza. Podobne stanowisko zdaje się prezentować trener kadry do lat 21, Jerzy Brzęczek.

– Selekcjoner pierwszej reprezentacji zawsze ma rację. Było wielu młodych, bardzo obiecujących piłkarzy, którymi się wszyscy zachwycali, ale nie spełnili oczekiwań, w pewnym momencie się zagubili – podkreśla Brzęczek, tonując nastroje.

Brzęczek spokojny o Pietuszewskiego. Imponuje mu jedna rzecz

Mimo że selekcjoner młodzieżówki studzi emocje, jest pod ogromnym wrażeniem postępów i mentalności młodzieńca. Chwali go za podejście i brak rozczarowania z powodu braku powołania do seniorskiej kadry.

– To jest bardzo ważny etap dla Oskara, który w ostatnich miesiącach zrobił niesamowity postęp. Patrząc na jego zaangażowanie, na entuzjazm i radość, to jestem spokojny. To jest kwestia związana z jego odpornością psychiczną i podejściem do tej chwili. Nie widać po nim jakiegokolwiek rozczarowania, że nie został powołany do pierwszej reprezentacji. Myślę, że w tej drużynie czuje się szczęśliwy. Oczywiście jego celem i marzeniem jest pierwsza reprezentacja – analizuje Brzęczek.

Młodzieżowiec Jagiellonii nie ma kompleksów

Szkoleniowiec zwraca uwagę na niezwykłą cechę charakteru Pietuszewskiego. Mimo że jest najmłodszy w zespole reprezentacji Polski U-21, nie boi się brać na siebie odpowiedzialności i podpowiadać starszym kolegom.

– Nie zawsze rzuca się w oczy, jeśli chodzi o kwestie związane poza boiskiem - opowiada Brzęczek. - Na boisku jest tym gościem, który potrafi podpowiadać i kiedy jest coś nie tak, to potrafi zareagować. To jest imponująca kwestia, że w jego zachowaniach nie ma kompleksów, że jest najmłodszy i nie będzie zwracał uwagi. To jest młody człowiek, który jak widzi piłkę i grę, to jest najbardziej szczęśliwy. To jest najpiękniejsze. Mam nadzieję, że euforii i entuzjazmu nie zabraknie mu następnych latach. I tego mu życzę do końca jego wspaniałej kariery.

Teraz czas na trudniejszego rywala

Jerzy Brzęczek podkreśla również, jak ważne jest odpowiednie zarządzanie siłami młodego zawodnika.

– Bierzemy pod uwagę liczbę minut nie tylko Oskara, ale także zawodników, którzy grają w europejskich pucharach. To jest bardzo ważny aspekt. Konsultujemy z trenerami, abyśmy czegoś nie przeoczyli i żeby nie skończyło się kontuzją. Zarządzanie na poziomie reprezentacyjnym jest bardzo ważne – zaznacza.

Pietuszewski błyśnie z Czarnogórą?

Przed kadrą U-21 kolejny ważny test. 10 października w Katowicach Polacy zmierzą się z Czarnogórą w eliminacjach młodzieżowego EURO. Po dwóch meczach "Biało-Czerwoni" mają na koncie komplet punktów, ale trener przestrzega przed kolejnym rywalem.

– Czarnogóra jest drużyną bezpośrednią i bardzo dobrze wyglądająca fizycznie. Pokonała Szwecję w doliczonym czasie. Była konsekwencja w jej grze. Czeka nas trudne spotkanie. Patrząc na to jak się zachowują, jak atakują, jak są agresywni w każdej fazie gry. Jest to przeciwnik lepiej wyszkolony niż poprzedni nasi rywale. Wygraliśmy tylko dwa mecze, a sześć punktów to za mało, aby myśleć o czymkolwiek. Eliminacje są bardzo długie – kończy Jerzy Brzęczek.

Kiedy mecz Polska - Czarnogóra? Gdzie obejrzeć?

Mecz Polska - Czarnogóra w eliminacjach EURO U-21 zostanie rozegrany 10 października w Katowicach o godz. 18. Transmisja mecz w TVP Sport, sport.tvp.pl.

