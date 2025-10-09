Reprezentacja Polski przeżywa "baby boom", co przekłada się na niezwykle pozytywną atmosferę w drużynie.

Kwartet: Bartosz Slisz, Paweł Wszołek, Kacper Kozłowski i Jakub Piotrowski zostali ojcami.

Urban wierzy, że energia wynikająca z ojcostwa przełoży się na lepszą grę i pomoże w budowaniu potrzebnych bohaterów w kadrze.

Czy ta nowa, radosna atmosfera faktycznie zapewni sukcesy na boisku?

Zgrupowanie reprezentacji Polski przebiega w niezwykle pozytywnej atmosferze, a na twarzach zawodników i sztabu szkoleniowego widać uśmiechy. Poza dobrymi wynikami osiągniętymi w ostatnich meczach, w drużynie pojawiła się nowa, wyjątkowa energia. Wszystko za sprawą prawdziwego "baby boomu", który zapanował wśród kadrowiczów.

W ostatnim czasie ojcami zostali: Bartosz Slisz, Paweł Wszołek, Kacper Kozłowski i Jakub Piotrowski. Ten radosny fakt nie umknął uwadze selekcjonera. Jan Urban postanowił w specjalny sposób uhonorować piłkarzy, wręczając im podczas zgrupowania symboliczne prezenty. Trzej pierwsi dostali śpioszki dla ich nowo narodzonych córek.

Jan Urban: To jest energia, którą wykorzystamy

Selekcjoner jest przekonany, że osobiste szczęście zawodników przełoży się na ich postawę na boisku. Podkreślił, jak wielką siłę daje ojcostwo i jak zamierza to wykorzystać dla dobra całej reprezentacji. Jego zdaniem to nieoceniony kapitał, który może zaprocentować w kluczowych momentach.

- Widzę, że dzieje się coś pozytywnego - powiedział Urban. - Mam na myśli nie tylko wyniki na wrześniowym zgrupowaniu, ale o tych zmianach klubowych, które bardzo korzystnie wpłynęły na wielu zawodników. Po prostu grają i są w lepszej dyspozycji. W ostatnim czasie wielu chłopakom urodziły się dzieci. To wszystko buduje, to jest energia - powiedział trener.

Selekcjoner będzie chciał energię kadrowiczów wykorzystać w reprezentacji

Jan Urban nie ma wątpliwości, że rola ojca dodaje piłkarzom sił i motywacji.

- Ktoś, kto przeżył narodziny pierwszego dziecka, to wie, że człowiek jest naładowany i ma tę energię. Na pewno też będziemy chcieli wykorzystać to w reprezentacji. To są bardzo pozytywne rzeczy - dodał z przekonaniem.

Bohaterowie potrzebni od zaraz

Szkoleniowiec odniósł się także do kwestii liderów i postaci, z którymi mogą utożsamiać się kibice. W jego opinii piłkarze, którzy przeżywają tak wspaniałe chwile w życiu prywatnym i jednocześnie są w dobrej dyspozycji sportowej, naturalnie stają się bohaterami, których potrzebuje każda drużyna narodowa.

- Czy potrzebni są bohaterowie w reprezentacji? Uważam, że tak. Kibic piłkarski się utożsamia z bohaterami. Jeśli jest ich więcej, to jest naprawdę supersprawa - zakończył Jan Urban.

Wygląda na to, że selekcjoner znalazł nowy, niekonwencjonalny sposób na budowanie morale i siły zespołu przed nadchodzącymi wyzwaniami.

