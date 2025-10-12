Jan Urban stoi przed historyczną szansą! Czegoś takiego nie było w Polsce niemal od 30 lat

Jan Urban walczy o historyczny wynik! Tak dobrze nie było od prawie 30 lat

Przez wiele lat nowi selekcjonerzy reprezentacji Polski nie potrafili przełamać passy bez zwycięstwa w debiutanckim meczu. Aż 11 selekcjonerów, wszyscy w XXI wieku, nie potrafiło wygrać pierwszego meczu w nowej roli! Passę tę przełamał dopiero Michał Probierz, który dokładnie rok temu, 12 października 2024 roku, poprowadził Polskę do zwycięstwa nad Wyspami Owczymi w eliminacjach Euro 2024 – poprzednim selekcjonerem, który wywalczył zwycięstwo w debiucie, był Janusz Wójcik w 1997 roku, którego podopieczni ograli Węgry 1:0. Nie da się ukryć, że rywal, z którym mierzyła się reprezentacja Polski prowadzona po raz pierwszy przez Probierza, nie był z najwyższej półki, więc miał on nieco ułatwione zadanie.

To na Litwie Jan Urban najadł się największego wstydu w karierze. Jako trener...

Następca Probierza, Jan Urban, co prawda w debiucie nie zdołał wygrać, ale i tak zaczął swoją pracę bardzo dobrze, bo od remisu z bardzo mocną Holandią, a do tego przejmując zespół w kompletnej rozsypce. Mimo remisu ma on jednak szansę na dokonanie innej historycznej rzeczy, która po raz ostatni udała się... tak, tak, Januszowi Wójcikowi w 1997 roku, choć trzeba przyznać, że nie będą to dokładnie takie same osiągnięcia.

Ból głowy Jana Urbana. Tym zdaniem zmobilizował wszystkich bramkarzy, "będę szczery"

Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Janusz Wójcik wygrał trzy pierwsze mecze w roli selekcjonera (Węgry, Litwa, Mołdawia), w czwartym ulegając Gruzji. Jako że przez wiele lat żadne selekcjoner nie wygrał w debiucie, to nie było też mowy o tak dobrej serii trzech wygranych z rzędu, ale też łącznie żaden selekcjoner nie zdołał w czterech pierwszych meczach odnieść zwycięstwa – Michał Probierz, który wygrał z Wyspami Owczymi, dwa kolejne mecze zremisował i dopiero w czwartym odniósł drugie zwycięstwo.

Reprezentacja Polski zamieszkała w niezwykłym hotelu. To perełka designu w stylu Bauhaus

Dlatego też kadencja Jana Urbana może być pod tym względem bardzo udana, przynajmniej jeśli chodzi o jej początek. Ubran też nie zaliczy serii trzech zwycięstw od samego debiutu, ale może po raz pierwszy, od czasów Wójcika właśnie, wygrać trzy mecze w czterech pierwszych spotkaniach, o ile oczywiście Polacy ograją Litwę. Wcześniej podopieczni nowego selekcjonera ograli Finlandię 3:1 oraz Nową Zelandię 1:0.

Eliminacje MŚ: Polska gra z Litwą. Jan Urban ma już skład w 95 procentach i jedno złe wspomnienie