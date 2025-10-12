Litwa - Polska: Składy. Znamy wybrańców Jana Urbana! Zaskoczył?

Polscy piłkarze wracają do rywalizacji w eliminacjach do mistrzostw świata po meczu towarzyskim z Nową Zelandią (1:0). Po udanym wrześniowym zgrupowaniu, podopieczni Jana Urbana są naprawdę blisko spełnienia celu minimum na te eliminacje. Wygrana na wyjeździe z Litwą najprawdopodobniej zagwarantuje im 2. miejsce w grupie, które daje prawo gry w barażach o mundial. O bezpośredni awans z pierwszej pozycji będzie trudno, bo w trzech ostatnich meczach Biało-Czerwoni musieliby zniwelować różnicę 11 goli w bilansie bramkowym do Holandii. Wygrana w Kownie jest więc obowiązkiem, a ewentualna wpadka mocno skomplikowałaby sytuację Polaków w tabeli.

Podwójna stawka meczu z Litwą! Mało do zyskania, dużo do stracenia

Litwa - Polska: Składy. Jak zagrają Polacy?

Kibice nie zakładają innego scenariusza niż zwycięstwo Polaków z Litwą. W tym celu selekcjoner oszczędzał najważniejszych piłkarzy w ostatnim sparingu. Dokonał w nim wielu zmian, więc spodziewano się, że dzisiaj w dużej mierze wróci do ustawienia, które świetnie sprawdziło się we wrześniowych bojach z Holandią (1:1) i Finlandią (3:1).

Liderem drużyny ma być oczywiście kapitan Robert Lewandowski. Oszczędzany w tym sezonie mocniej niż we wcześniejszych latach, ma poprowadzić drużynę do cennego zwycięstwa. Jedyną zmianę wymusiła kontuzja Nicoli Zalewskiego. Jej beneficjentem okazał się być Michał Skóraś, który jest też największym wygranym sparingu z Nową Zelandią. Po drugiej stronie boiska liczymy na kolejny dobry występ Matty'ego Casha, a linię obrony ponownie stworzy trójka: Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior.

Litwa – Polska NA ŻYWO. Arcyważny mecz w Kownie. Jan Urban zaskoczy składem? [WYNIK, SKŁADY]

Skład Polski na mecz z Litwą:

Łukasz Skorupski - Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Matty Cash, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Michał Skóraś - Jakub Kamiński, Sebastian Szymański - Robert Lewandowski

Skład Litwinów:

Svedkauskas - Sirvys, Armalas, Girdvainis, Tutyskinas - Golubickas, Sirgedas, Gineitis, Lasickas - Cernych, Slivka