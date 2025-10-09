Oceny polskich piłkarzy po meczu Polska – Nowa Zelandia. Zieliński, Ziółkowski, potem długo nic

Bartłomiej Drągowski – 6

Kiks na starcie meczu, ale potem już tylko dobrze. I ta świetna interwencja nogami z początku spotkania...

Tomasz Kędziora – 5

Solidny, choć nie ustrzegł się błędów. Jak na powrót do kadry po dłuższej przerwie, to było za przeciętnie.

Jan Ziółkowski – 7

Dużo odważnych interwencji, odwaga, poświęcenie. Dobry mecz młodziana z Romy.

Przemysław Wiśniewski – 5,5

Być może zdarzyło się kilka momentów, gdy polska defensywa miała nadzwyczaj dużo problemów z Nowozelandczykami, ale bez przesady. Kilka razy mógł lepiej wyprowadzić piłkę (Ziółkowski również).

Przemysław Frankowski – 4

Choć sam Przemysław Frankowski tłumaczy, że on nie jest piłkarzem do robienia przewagi czy wygrywania pojedynków (przepraszamy, jeśli źle intepretujemy wypowiedzi), to w takim razie w kadrze będzie daleko w hierarchii piłkarzy prawego skrzydła. Nie tylko za Mattym Cashem, ale również za Pawłem Wszołkiem.

Kacper Kozłowski – 5

Widać, że piłka przy nodze mu nigdy nie przeszkadza, choć w 73. minucie zdenerwował selekcjonera nonszalanckim zagraniem ze środka do prawego skrzydła (a wcześniej Kapustka, Świderski i spółka pięknie rozegrali piłkę z własnej połowy). Chcielibyśmy zobaczyć Kozłowskiego w kilku innych meczach, bo na kolejne szanse zasługuje.

Sebastian Szymański – 4,5

Poprawnie, nic ponad to.

Jakub Piotrowski – 4

Jeden fajny strzał po centrze z rzutu rożnego. Doceniamy. Ale - mało tej gry do przodu, biorąc pod uwagę skalę trudności, czyli ciekawi lecz nieokrzesani piłkarze z Nowej Zelandii.

Michał Skóraś – 5,5

Aktywny, wydawało się, że w polu karnym rywala dosyć czytelny, ale i tak potrafił stworzyć zagrożenie. Dał trochę do myślenia Janowi Urbanowi przed meczem z Litwą. Ale tylko trochę.

Piotr Zieliński – 8

Pan piłkarz. Nic dodać, nic ująć. Oby sobie tak spokojnie grał też w Kownie z Litwinami..

Krzysztof Piątek – 4

Zastanawiająca, raczej martwiąca próba z 70. minuty, gdy był z piłką w polu karnym. Cały mecz mocno przeciętnie.

Kamil Grabara – 6

Proste interwencje, może jedna trudniejsza. Pewny punkt defensywy, mecz w kadrze zaliczony.

Jakub Kiwior – 5

Nic nie zepsuł. Nic poza tym. Nowozelandczycy też opadli z sił i atakowali z mniejszych rozmachem.

Paweł Wszołek – 6

Na tle Nowej Zelandii wygrał rywalizację z Przemysławem Frankowskim.

Kamil Świderski – 5,5

Kilka razy dobrze rozegrał piłkę, pokazał trochę mało jak na 45 min na boisku.

Bartosz Kapustka – 5,5

Jedna dobra wrzutka, piłka nie przeszkadzała. Widać, że Kapustka był bardzo skoncentrowany, by dobrze wypaść. I tak zrobił.

Arkadiusz Pyrka – bez oceny

Za krótko, za mało, by ocenić

