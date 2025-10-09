Oceny polskich piłkarzy po meczu Polska – Nowa Zelandia. Zieliński, Ziółkowski, potem długo nic

Bartłomiej Drągowski – 6
Kiks na starcie meczu, ale potem już tylko dobrze. I ta świetna interwencja nogami z początku spotkania...
Tomasz Kędziora – 5
Solidny, choć nie ustrzegł się błędów. Jak na powrót do kadry po dłuższej przerwie, to było za przeciętnie.
Jan Ziółkowski – 7
Dużo odważnych interwencji, odwaga, poświęcenie. Dobry mecz młodziana z Romy.
Przemysław Wiśniewski – 5,5
Być może zdarzyło się kilka momentów, gdy polska defensywa miała nadzwyczaj dużo problemów z Nowozelandczykami, ale bez przesady. Kilka razy mógł lepiej wyprowadzić piłkę (Ziółkowski również).
Przemysław Frankowski – 4
Choć sam Przemysław Frankowski tłumaczy, że on nie jest piłkarzem do robienia przewagi czy wygrywania pojedynków (przepraszamy, jeśli źle intepretujemy wypowiedzi), to w takim razie w kadrze będzie daleko w hierarchii piłkarzy prawego skrzydła. Nie tylko za Mattym Cashem, ale również za Pawłem Wszołkiem.
Kacper Kozłowski – 5
Widać, że piłka przy nodze mu nigdy nie przeszkadza, choć w 73. minucie zdenerwował selekcjonera nonszalanckim zagraniem ze środka do prawego skrzydła (a wcześniej Kapustka, Świderski i spółka pięknie rozegrali piłkę z własnej połowy). Chcielibyśmy zobaczyć Kozłowskiego w kilku innych meczach, bo na kolejne szanse zasługuje.
Sebastian Szymański – 4,5
Poprawnie, nic ponad to.
Jakub Piotrowski – 4
Jeden fajny strzał po centrze z rzutu rożnego. Doceniamy. Ale - mało tej gry do przodu, biorąc pod uwagę skalę trudności, czyli ciekawi lecz nieokrzesani piłkarze z Nowej Zelandii.
Michał Skóraś – 5,5
Aktywny, wydawało się, że w polu karnym rywala dosyć czytelny, ale i tak potrafił stworzyć zagrożenie. Dał trochę do myślenia Janowi Urbanowi przed meczem z Litwą. Ale tylko trochę.
Piotr Zieliński – 8
Pan piłkarz. Nic dodać, nic ująć. Oby sobie tak spokojnie grał też w Kownie z Litwinami..
Krzysztof Piątek – 4
Zastanawiająca, raczej martwiąca próba z 70. minuty, gdy był z piłką w polu karnym. Cały mecz mocno przeciętnie.
Kamil Grabara – 6
Proste interwencje, może jedna trudniejsza. Pewny punkt defensywy, mecz w kadrze zaliczony.
Jakub Kiwior – 5
Nic nie zepsuł. Nic poza tym. Nowozelandczycy też opadli z sił i atakowali z mniejszych rozmachem.
Paweł Wszołek – 6
Na tle Nowej Zelandii wygrał rywalizację z Przemysławem Frankowskim.
Kamil Świderski – 5,5
Kilka razy dobrze rozegrał piłkę, pokazał trochę mało jak na 45 min na boisku.
Bartosz Kapustka – 5,5
Jedna dobra wrzutka, piłka nie przeszkadzała. Widać, że Kapustka był bardzo skoncentrowany, by dobrze wypaść. I tak zrobił.
Arkadiusz Pyrka – bez oceny
Za krótko, za mało, by ocenić
