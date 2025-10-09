Tak Jan Urban zachowuje się na ławce trenerskiej. Miny mówią wszystko! W TV tego nie widać

Jan Urban objął reprezentację Polski w lipcu 2025 roku, notując remis z Holandią i zwycięstwo z Finlandią.

Urban, były piłkarz z 57 meczami w reprezentacji i hat-trickiem przeciwko Realowi Madryt, wcześniej trenował m.in. Górnika Zabrze, Lecha Poznań i Legię Warszawa.

Przed meczami eliminacji mistrzostw świata z Litwą, Holandią i Maltą, kluczowe będzie trenerskie wyczucie Urbana w kontekście walki o awans na mundial w 2026 roku w Meksyku, USA i Kanadzie.

Jan Urban kariera piłkarska i trenerska

Jan Urban z przytupem zaczął swoją pracę w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Najpierw udało mu się wywieźć remis 1:1 (gola dla Biało-czerwonych strzelił Matty Cash) z Rotterdamu, gdzie graliśmy z faworyzowaną Holandią, a potem w Chorzowie nasza kadra pewnie pokonała Finlandię 3:1 po bramkach wspomnianego Casha, Jakuba Kamińskiego i Roberta Lewandowskiego. 63-letni szkoleniowiec wcześniej prowadził m.in. Górnika Zabrze, Lecha Poznań, Zagłębie Lubin, Osasunę Pampelunę i Legię Warszawa, z którą zdobył mistrzostwo Polski. Większe sukcesy jednak Jan Urban odnosił jako piłkarz. W drużynie narodowej rozegrał 57 meczów, w których strzelił siedem goli. Do historii przeszedł dzięki strzeleniu trzech bramek Realowi Madryt w jednym meczu. Obecny selekcjoner kadry był wówczas zawodnikiem Osasuny. Na ławce trenerskiej Jan Urban prezentuje cały wachlarz emocji. W naszej galerii, która znajduje się pod artykułem, prezentujemy miny, które selekcjoner robi podczas meczów. W telewizji takich ujęć raczej nie zobaczysz.

Polska pod wodzą Jana Urbana - droga na mundial

Trenerski nos Jana Urbana będzie miał kluczowe znaczenie nie tylko podczas meczu Polska - Nowa Zelandia (początek spotkania w czwartek, 9 października, o 20.45), lecz także - a właściwie przede wszystkim - podczas meczów eliminacji mistrzostw świata. Biało-czerwonym w grupie zostały jeszcze trzy mecze: z Litwą (na wyjeździe, 12 października), z Holandią (u siebie, 14 listopada) i z Maltą (na wyjeździe, 17 listopada). Jeśli reprezentacja Polski w grupie eliminacyjnej uplasuje się na drugiej pozycji (co w tej chwili wydaje się być najbardziej prawdopodobne), czekać nas będą jeszcze mecze barażowe, które zostaną rozegrane w marcu 2026 roku. Piłkarskie mistrzostwa świata 2023 odbędą się w Meksyku, USA i Kanadzie. Po raz pierwszy weźmie w nich aż 48 drużyn. Mecz otwarcia zaplanowany jest na 11 czerwca.

