Tuż przed meczem z Nową Zelandią takie wieści o Jakubie Kamińskim! Prosto z Niemiec

Jakub Kamiński jest dobrej myśli przed meczem Polska - Nowa Zelandia

Jakub Kamiński latem został wypożyczony z Wolfsburga do 1. FC Köln. Polski skrzydłowy świetnie wkomponował się nową drużynę, a do tego pożytek ma z niego reprezentacja Polski. W meczu eliminacji mistrzostw świata z Finlandią popularny "Kamyk" zdobył gola i zanotował asystę przy trafieniu Roberta Lewandowskiego. Przed spotkaniem Polska - Nowa Zelandia Jakub Kamiński jest dobrej myśli.

Pewność siebie jest większa, bo mimo wszystko było to udane zgrupowanie. Teraz każdy kibic i my liczymy tylko i wyłącznie na więcej

- podkreślił "Kamyk" - Mam nadzieję, że to zgrupowanie również będzie dobre. Jest mecz towarzyski, jest bardzo ważny mecz na Litwie. Wierzę, że wygramy te dwa mecze i będziemy patrzeć tylko i wyłącznie przed siebie – dodał gracz Kolonii.

Niemcy zachwyceni Jakubem Kamińskim

Tuż przed meczem z Nową Zelandią nadeszły też dobre wieści z Niemiec ws. Jakuba Kamińskiego. Miejscowi dziennikarze są zachwyceni polskim skrzydłowym i wiążą z nim duże nadzieje.

W krótkim czasie podbił serca wielu kibiców z Kolonii swoim stylem gry (...) Uważam, że dla Jakuba ważna jest stabilizacja na tym poziomie. Jeśli uda mu się to osiągnąć w tym sezonie, z pewnością ma szansę okazać się ogromnym wsparciem dla reprezentacji Polski

- podkreślił w rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl Marco Thomas, który publikuje w "TrotzdemHier-Podcast". Inny dziennikarz - Juergen Kemper - także uważa, że Jakub Kamiński "zdecydowanie może być istotnym zawodnikiem w kadrze".

Myślę, że w ostatnich meczach dla Polski pokazał, iż może być kluczowym piłkarzem tego zespołu. Obecnie czuje się komfortowo w klubie, dzięki czemu może prezentować swoją najlepszą formę

- dodał niemiecki dziennikarz.

