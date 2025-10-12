Litwa – Polska: Ogromna stawka meczu w Kownie. O tym nikt nie mówi!

Reprezentacja Polski zagra z Litwą w eliminacjach mistrzostw świata

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45 w Kownie! Czy Polacy drugi raz wygrają z Litwą?

Stawka spotkania jest niewiarygodnie duża. Litwa – Polska może być kluczowe w kwestii baraży

Litwa – Polska: Ogromna stawka! Wygrana = pewne baraże?

Jeśli reprezentacja Polski pokona w niedzielę (12 października) wieczorem Litwę w Kownie, praktycznie zapewni sobie udział w barażach o awans do przyszłorocznych mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Ostateczny układ tabeli może jednak zależeć od wyniku rozgrywanego o 18:00 meczu w Amsterdamie, gdzie Holandia podejmie Finlandię.

Bezpośredni awans na mundial uzyskają zwycięzcy poszczególnych grup eliminacyjnych, natomiast zespoły z drugich miejsc zagrają w barażach. W grupie G prowadzi Holandia z dorobkiem 13 punktów. Polska zajmuje drugie miejsce (10 pkt), a trzecią pozycję – z takim samym dorobkiem, ale o jeden mecz więcej – zajmuje Finlandia. Litwa i Malta nie liczą się już w walce o czołowe lokaty.

Jan Urban stoi przed historyczną szansą! Czegoś takiego nie było w Polsce niemal od 30 lat

Grupa G eliminacji MŚ: Zwycięstwo Polaków jest kluczowe!

Niedzielne spotkania mogą znacząco przybliżyć rozstrzygnięcia w grupie. Jeśli Polska i Holandia odniosą zwycięstwa, sytuacja w tabeli stanie się klarowna: Holendrzy będą mieli 16 pkt, biało-czerwoni 13, a Finowie 10. W takim scenariuszu przewaga Polaków nad Finlandią jeszcze wzrośnie, biorąc pod uwagę aktualną różnicę bramek – Holandia ma +15, Polska +4, a Finlandia -1.

Polacy mogliby stracić drugą pozycję tylko w mało prawdopodobnej sytuacji, gdyby w listopadzie przegrali zarówno z Holandią, jak i Maltą, a Finowie wygrali z Maltą i jednocześnie odrobili straty w bilansie bramkowym.

Litwa – Polska NA ŻYWO. Arcyważny mecz w Kownie. Jan Urban zaskoczy składem? [WYNIK, SKŁADY]

Scenariusze awansu Polski do baraży MŚ

Z kolei wyprzedzenie Holandii może okazać się już poza zasięgiem drużyny Jana Urbana, nawet jeśli biało-czerwoni pokonają „Pomarańczowych” 14 listopada w Warszawie. Aby zakończyć eliminacje na pierwszym miejscu, Polska musiałaby w ostatniej kolejce zdobyć na Malcie więcej punktów, niż Holendrzy u siebie z Litwą.

Inny wynik w Amsterdamie – remis lub zwycięstwo Finlandii – skomplikuje sytuację w tabeli. W takim przypadku triumf Polaków w Kownie otworzy przed nimi szansę na bezpośredni awans, ale jednocześnie nieco utrudni walkę o baraże.

W pierwszym meczu eliminacyjnym z Litwą, rozegranym w marcu w Warszawie, Polska wygrała 1:0 po bramce Roberta Lewandowskiego w końcówce spotkania.