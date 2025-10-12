Podwójna stawka meczu z Litwą! Mało do zyskania, dużo do stracenia

Reprezentacja Polski walczy o baraże i rozstawienie w nich w jak najlepszej pozycji
Reprezentacja Polski w eliminacjach mistrzostw świata radziłaby sobie bardzo dobrze, gdyby nie porażka 1:3 w Helsinkach z Finlandią. To właśnie z jej powodu w zasadzie zamknęliśmy sobie drogę do pierwszego miejsca w grupie i wciąż nie jesteśmy pewni zajęcia nawet 2. lokaty. Obecnie Polacy mają stratę trzech punktów do Holandii, ale nawet zwycięstwo z tym rywalem nie pozwoli nam na wyprzedzenie go, ponieważ w przypadku równej liczby punktów ważniejszy jest bilans bramek, a nie starcia bezpośrednie – a ten Holendrzy mają od nas lepszy o 11 trafień! Polska musiałaby - oprócz oczywiście ogrania Holendrów - liczyć na ich potknięcie z Finlandią (mało prawdopodobne) lub Maltą (w zasadzie niemożliwe).
Zdecydowanie lepiej jest jeśli chodzi o obronę 2. miejsca, choć, jak wspomnieliśmy, tutaj wciąż jeszcze może dużo się zdarzyć. Obecnie Polacy zajmują 2. lokatę, choć mają tyle samo punktów co Finowie – nasz bilans bramek jest lepszy o pięć trafień. Co ważne, podopieczni Jana Urbana mają jeden mecz rozegrany mniej i dlatego wygrana nad Litwą w nadchodzącym spotkaniu jest tak ważna – sprawi, że Polacy będą bardzo blisko przypieczętowania awansu do baraży MŚ 2026. Ale to nie wszystko, bo wygrana ta może mieć swoje konsekwencje właśnie w barażach!
Polacy walczą bowiem o jak najlepszy wynik w rankingu, który zdecyduje o tym, z którego koszyka będziemy losowani w barażach mistrzostw świata. Obecnie Polska jest pierwszym zespołem z 2. koszyka z 1520 punktami na koncie, ale do ostatniej drużyny z 1. koszyka, Walii, tracimy tylko 7 punktów! Warto pamiętać, że punkty w tym rankingu są liczone w dość skomplikowany sposób – im ważniejsza stawka (mecz eliminacji MŚ jest ważniejszy od meczu towarzyskiego) i im mocniejszy rywal, tym więcej punktów otrzymuje zwycięski zespół. Analogicznie – remis lub porażka ze słabym zespołem oznacza utratę większej liczby punktów!
Jako że Litwa jest zdecydowanie niżej notowana od Polski, to za ogranie ich otrzymamy małą liczbę punktów, a za ewentualny remis bądź porażkę dużo stracimy. – Za wygranie z Litwą Polska może dostać jedynie ok. 3,5 punktu. Remis zabierze nam niemal 9 punktów, porażka aż 21 – wylicza portal Sport.pl. Samo zwycięstwo z Litwą nie pozwoli więc na wyprzedzenie Walii, ale ta gra w następnej kolejce z Belgią i jeśli przegra, otwiera się szansa dla Polski na wejście do pierwszego koszyka. Warto pamiętać, że wciąż nie wiadomo, które z zespołów ostatecznie w barażach zagrają – w grupie z Belgią i Walią prowadzi póki co... Macedonia Północna. Jak napisał w jednym z komentarzy profil Football Meets Data, Polska wskoczy do 1. koszyka, jeśli wygra wszystkie trzy mecze pozostałe jej do końca eliminacji (z Litwą, Holandią i Maltą).
