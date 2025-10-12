Podwójna stawka meczu z Litwą! Mało do zyskania, dużo do stracenia

Reprezentacja Polski walczy o baraże i rozstawienie w nich w jak najlepszej pozycji

Reprezentacja Polski w eliminacjach mistrzostw świata radziłaby sobie bardzo dobrze, gdyby nie porażka 1:3 w Helsinkach z Finlandią. To właśnie z jej powodu w zasadzie zamknęliśmy sobie drogę do pierwszego miejsca w grupie i wciąż nie jesteśmy pewni zajęcia nawet 2. lokaty. Obecnie Polacy mają stratę trzech punktów do Holandii, ale nawet zwycięstwo z tym rywalem nie pozwoli nam na wyprzedzenie go, ponieważ w przypadku równej liczby punktów ważniejszy jest bilans bramek, a nie starcia bezpośrednie – a ten Holendrzy mają od nas lepszy o 11 trafień! Polska musiałaby - oprócz oczywiście ogrania Holendrów - liczyć na ich potknięcie z Finlandią (mało prawdopodobne) lub Maltą (w zasadzie niemożliwe).

Jan Urban stoi przed historyczną szansą! Czegoś takiego nie było w Polsce niemal od 30 lat

Zdecydowanie lepiej jest jeśli chodzi o obronę 2. miejsca, choć, jak wspomnieliśmy, tutaj wciąż jeszcze może dużo się zdarzyć. Obecnie Polacy zajmują 2. lokatę, choć mają tyle samo punktów co Finowie – nasz bilans bramek jest lepszy o pięć trafień. Co ważne, podopieczni Jana Urbana mają jeden mecz rozegrany mniej i dlatego wygrana nad Litwą w nadchodzącym spotkaniu jest tak ważna – sprawi, że Polacy będą bardzo blisko przypieczętowania awansu do baraży MŚ 2026. Ale to nie wszystko, bo wygrana ta może mieć swoje konsekwencje właśnie w barażach!

Reprezentacja Polski zamieszkała w niezwykłym hotelu. To perełka designu w stylu Bauhaus

Polacy walczą bowiem o jak najlepszy wynik w rankingu, który zdecyduje o tym, z którego koszyka będziemy losowani w barażach mistrzostw świata. Obecnie Polska jest pierwszym zespołem z 2. koszyka z 1520 punktami na koncie, ale do ostatniej drużyny z 1. koszyka, Walii, tracimy tylko 7 punktów! Warto pamiętać, że punkty w tym rankingu są liczone w dość skomplikowany sposób – im ważniejsza stawka (mecz eliminacji MŚ jest ważniejszy od meczu towarzyskiego) i im mocniejszy rywal, tym więcej punktów otrzymuje zwycięski zespół. Analogicznie – remis lub porażka ze słabym zespołem oznacza utratę większej liczby punktów!

Edgaras Jankauskas komplementuje Polskę. Padły znamienne słowa ze strony trenera Litwy!

Dawid Tomala szczerze o złotym medalu, depresji i Lewandowskim Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jako że Litwa jest zdecydowanie niżej notowana od Polski, to za ogranie ich otrzymamy małą liczbę punktów, a za ewentualny remis bądź porażkę dużo stracimy. – Za wygranie z Litwą Polska może dostać jedynie ok. 3,5 punktu. Remis zabierze nam niemal 9 punktów, porażka aż 21 – wylicza portal Sport.pl. Samo zwycięstwo z Litwą nie pozwoli więc na wyprzedzenie Walii, ale ta gra w następnej kolejce z Belgią i jeśli przegra, otwiera się szansa dla Polski na wejście do pierwszego koszyka. Warto pamiętać, że wciąż nie wiadomo, które z zespołów ostatecznie w barażach zagrają – w grupie z Belgią i Walią prowadzi póki co... Macedonia Północna. Jak napisał w jednym z komentarzy profil Football Meets Data, Polska wskoczy do 1. koszyka, jeśli wygra wszystkie trzy mecze pozostałe jej do końca eliminacji (z Litwą, Holandią i Maltą).

To na Litwie Jan Urban najadł się największego wstydu w karierze. Jako trener...

📊 Current FIFA points for teams expected in WC playoffs (as of 11 Oct):Pot 1: 🇮🇹 1712, 🇹🇷 1562, 🇺🇦 1551, 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 1527Pot 2: 🇵🇱 1520, 🇨🇿 1505, 🇭🇺 1499, 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 1498Pot 3: 🇸🇰 1476, 🇸🇮 1458, 🇦🇱 1396, 🇧🇦 1339Pot 4: 🇷🇴 🇸🇪 🇲🇰 ☘️NIR (UNL entrants)▪️🇦🇱 enters Pot 3 in projected playoffs!…— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 11, 2025