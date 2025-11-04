To moment, który przejdzie do historii nie tylko brytyjskiego sportu. 4 listopada na zamku Windsor odbyła się uroczystość, podczas której król Karol III pasował na rycerza jedną z największych legend angielskiej piłki. David Beckham oficjalnie otrzymał tytuł szlachecki, a od teraz należy zwracać się do niego "Sir". W tej wyjątkowej chwili towarzyszyła mu żona, Victoria.

David Beckham nie krył wzruszenia

Były kapitan reprezentacji Anglii nie ukrywał ogromnych emocji. Podkreślił, jak wielkie znaczenie ma dla niego to wyróżnienie. Jest ono zwieńczeniem nie tylko jego fenomenalnej kariery, ale także ogromnego zaangażowania w pomoc innym.

– Ludzie wiedzą, jakim jestem patriotą. Wiedzą, jak kocham swój kraj - powiedział Beckham, cytowany przez BBC.

Od boisk Premier League po zamek Windsor. Imponująca kariera

Tytuł szlachecki to ukoronowanie drogi, którą Beckham rozpoczął w 1995 roku, debiutując w barwach Manchesteru United. Z "Czerwonymi Diabłami" sześciokrotnie wygrywał Premier League. Sięgnął także po triumf w Lidze Mistrzów w 1999 roku. Jego znakiem firmowym był dośrodkowania i strzały z rzutów wolnych. Był także piłkarzem Realu Madryt, LA Galaxy czy Paris Saint-Germain, a teraz działa w Interze Miami.

Nazwisko Beckham symbolem sukcesu i klasy

W reprezentacji Anglii rozegrał 115 meczów, co czyni go jednym z rekordzistów pod tym względem. Choć karierę zakończył w 2013 roku, jego nazwisko wciąż jest symbolem sukcesu i klasy, co ostatecznie zostało przypieczętowane przez brytyjską monarchię.

