Goncalo Feio powrócił do Ekstraklasy jako trener Radomiaka, odnosząc zwycięstwo w swoim debiucie.

Radomiak pokonał Lechię Gdańsk 2:1, a bramki zdobyli Capita i Abdoul Tapsoba.

Dowiedz się, co o tym meczu powiedział sam trener!

Goncalo Feio po raz pierwszy poprowadził Radomiaka Radom i od razu mógł cieszyć się z kompletu punktów. Jego podopieczni pokonali w na wyjeździe Lechię Gdańsk 2:1, co jest tym cenniejszym zwycięstwem, że Radomiak przystępował do tego starcia po dwóch porażkach z rzędu. Dzięki tej wygranej zespół z Radomia awansował na ósme miejsce w tabeli w PKO BP Ekstraklasa.

Kapitalny gol Capity w meczu z Lechią

W pierwszej połowie spotkania efektownym trafieniem popisał się Capita, dając drużynie Feio prowadzenie. Wynik 1:0 dla Radomiaka utrzymywał się przez długi czas, a gospodarze bezskutecznie próbowali odrobić straty. W końcówce wygraną przypieczętował Abdoul Tapsoba. Choć początkowo arbiter nie uznał tego trafienia. Jednak po analizie VAR zmienił decyzję. W doliczonym czasie Bohdan Wjunnyk zmniejszył rozmiary porażki.

Goncalo Feio wskazuje klucz do zwycięstwa

Na pomeczowej konferencji prasowej Goncalo Feio, mimo radości, zachowywał spokój i chłodno analizował przebieg spotkania. Podkreślił, że zwycięstwo nie przyszło łatwo i było efektem ogromnej determinacji całego zespołu.

– Uważam, że graliśmy z mocną drużyną. Graliśmy z poświęceniem. Wiedzieliśmy, że nie wszystko będzie idealne. Chcemy dopuszczać do mniejszej liczby sytuacji, więcej ich tworzyć. Wygraliśmy dzięki mentalności drużyny. To jest punkt wyjścia do dalszego rozwoju. Jest mnóstwo rzeczy, które będziemy robić lepiej – tłumaczył portugalski szkoleniowiec.

W tym kierunku musi podążać Radomiak

Nowy trener Radomiaka podkreślił również, jak ważna była postawa formacji defensywnej, która musiała odpierać ataki Lechii. Pochwalił indywidualnie bramkarza i obrońców, ale dał też jasny sygnał, że zwycięstwo to dopiero początek drogi.

- Dawno drużyna z Radomia nie wróciła do domu z trzema punktami. Lechia zmusiła nas do wysiłku. Dobry występ bramkarza Filipa Majchrowicza i linii obrony. Byli kluczowi w tym, żeby się wybronić z bardzo trudnych sytuacji stworzonych przez Lechię. Trzeba powiedzieć jasno i szczerze, że niejedna z nich mogła skończyć się bramką. Wielkie słowa uznania dla piłkarzy. To jest kierunek, w którym musimy teraz podążyć – podsumował trener Radomiaka.

