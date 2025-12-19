Dariusz Mioduski zdecydował się na ten krok! Niespodziewana decyzja właściciela Legii!

Zmiany w Legii Warszawa nabierają tempa. Po ogłoszeniu Marka Papszuna nowym trenerem, właściciel klubu podjął kolejną kluczową decyzję. Dariusz Mioduski, który przez lata był główną postacią zarządzającą, formalnie usuwa się w cień. Kto przejmie po nim pełną odpowiedzialność za klub i jakie wyzwania stoją przed nowym kierownictwem?

Komunikat Legii Warszawa przyniósł kilka ważnych informacji. Nowym trenerem został Marek Papszun. Kolejna istotna sprawa dotyczy zmiany w zarządzaniu klubem. 

Dariusz Mioduski usuwa się w cień. "Powierzam zarządzanie"

Właściciel Legii w oficjalnym oświadczeniu potwierdził, że przekazuje stery w inne ręce. To koniec pewnej epoki, w której Mioduski był kojarzony z niemal każdą kluczową decyzją podejmowaną przy Łazienkowskiej.

 Od początku nowego roku powierzam całościowe zarządzanie klubem Marcinowi Herra i wierzę, że wspólnie z trenerem, w pełni wykorzystają stworzone warunki i potencjał Legii, aby osiągać wymagane rezultaty sportowe, organizacyjne i biznesowe – ogłosił Dariusz Mioduski w komunikacie.

Zmiany oznaczają także odchudzenie zarządu. Z końcem roku odejdzie z niego wiceprezes Jarosław Jurczak, który obejmie funkcję w strukturach właścicielskich.

Nowy porządek w Legii. Herra i Papszun mają odmienić klub

Pełną odpowiedzialność za klub przejmie Marcin Herra, który do tej pory pełnił funkcję wiceprezesa zarządzającego. To na jego barkach spocznie teraz zadanie odbudowy sportowej i organizacyjnej potęgi klubu.

 Przejęcie pełnego zarządzania klubem to ogromne wyzwanie i odpowiedzialność. Obecnie najważniejsze jest przygotowanie zespołu do rundy wiosennej, a następnie odwrócenie sytuacji sportowej i osiąganie wymaganych wyników – skomentował Herra.

Jego kluczowym partnerem w tej misji będzie nowy szkoleniowiec, Marek Papszun. Zatrudnienie byłego trenera Rakowa Częstochowa i powierzenie pełni władzy wykonawczej Marcinowi Herrze to dwa filary, na których ma opierać się nowa Legia. Stołeczny zespół ma za sobą fatalną rundę. Odpadł z Ligi Konferencji, a w PKO BP Ekstraklasie zajmuje jest na 17. miejscu, które oznacza spadek.

