Legia Warszawa ogłasza duże zmiany organizacyjne i sportowe, w tym nowego trenera.

Marek Papszun przejmuje stery drużyny, a Dariusz Mioduski oddaje pełną władzę Marcinowi Herrze.

Te roszady mają na celu odbudowę klubu i powrót na szczyt polskiej piłki.

Czy nowa strategia przyniesie oczekiwane sukcesy? Sprawdź, co dalej z Legią!

Komunikat Legii Warszawa przyniósł kilka ważnych informacji. Nowym trenerem został Marek Papszun. Kolejna istotna sprawa dotyczy zmiany w zarządzaniu klubem.

To już oficjalne! Marek Papszun w Legii Warszawa, klub wydał specjalne oświadczenie

Dariusz Mioduski usuwa się w cień. "Powierzam zarządzanie"

Właściciel Legii w oficjalnym oświadczeniu potwierdził, że przekazuje stery w inne ręce. To koniec pewnej epoki, w której Mioduski był kojarzony z niemal każdą kluczową decyzją podejmowaną przy Łazienkowskiej.

– Od początku nowego roku powierzam całościowe zarządzanie klubem Marcinowi Herra i wierzę, że wspólnie z trenerem, w pełni wykorzystają stworzone warunki i potencjał Legii, aby osiągać wymagane rezultaty sportowe, organizacyjne i biznesowe – ogłosił Dariusz Mioduski w komunikacie.

Zmiany oznaczają także odchudzenie zarządu. Z końcem roku odejdzie z niego wiceprezes Jarosław Jurczak, który obejmie funkcję w strukturach właścicielskich.

Nowy porządek w Legii. Herra i Papszun mają odmienić klub

Pełną odpowiedzialność za klub przejmie Marcin Herra, który do tej pory pełnił funkcję wiceprezesa zarządzającego. To na jego barkach spocznie teraz zadanie odbudowy sportowej i organizacyjnej potęgi klubu.

– Przejęcie pełnego zarządzania klubem to ogromne wyzwanie i odpowiedzialność. Obecnie najważniejsze jest przygotowanie zespołu do rundy wiosennej, a następnie odwrócenie sytuacji sportowej i osiąganie wymaganych wyników – skomentował Herra.

Jego kluczowym partnerem w tej misji będzie nowy szkoleniowiec, Marek Papszun. Zatrudnienie byłego trenera Rakowa Częstochowa i powierzenie pełni władzy wykonawczej Marcinowi Herrze to dwa filary, na których ma opierać się nowa Legia. Stołeczny zespół ma za sobą fatalną rundę. Odpadł z Ligi Konferencji, a w PKO BP Ekstraklasie zajmuje jest na 17. miejscu, które oznacza spadek.

Marek Papszun od dnia 19 grudnia obejmuje funkcję trenera pierwszej drużyny Legii Warszawa. Umowa będzie obowiązywać do końca sezonu rozgrywkowego 2027/28. W najbliższych dniach Marek Papszun skompletuje i przedstawi sztab szkoleniowy. Treningi z pierwszym zespołem rozpoczną się… pic.twitter.com/2zGRXbSMVM— Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) December 19, 2025

