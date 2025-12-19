Diego Maradona junior: Piotr Zieliński to złoty chłopak

„Super Express”: - Zieliński rozgrywa drugi sezon w Interze. Jak wypada w pana ocenie?

Diego Maradona junior: - Wydaje mi się, że w ubiegłym sezonie mógł zrobić więcej. W obecnych rozgrywkach jest znacznie lepiej. Cieszę się z tego powodu, bo to piłkarz, który na to zasługuje. Jak wiadomo, bardzo go lubię. To porządny, złoty chłopak, dobrze wychowany. Z pewnością bardzo się poprawił.

- Po jego odejściu z Napoli dalej utrzymujecie kontakt?

- Nie, od dawna z nim nie rozmawiałem. Odkąd wyjechał z Neapolu, to oczywiste, że relacja trochę się urwała. Można powiedzieć, że trochę się od siebie oddaliliśmy. Ale wciąż darzę go ogromną sympatią, bo to świetny piłkarz. Zawsze będę mu wdzięczny za to, co zrobił dla mojego klubu, dla mojego miasta. Dlatego zawsze życzę mu wszystkiego, co najlepsze.

Zieliński to piłkarz z najwyższej półki

- Czy jest pan zaskoczony tym, że nie zawsze jest tym pierwszym wyborem w Interze? Choć ostatnio to się poprawiło.

- Tak, to mnie zaskakuje, bo znam go jako świetnego zawodnika. Widziałem jak grał w Napoli przez wiele lat. To piłkarz z najwyższej półki, o bardzo dużej jakości. Porównując go do Henricha Mychitariana, to w mojej ocenie jest dużo lepszy od niego. Tylko że to nie ja jestem trenerem Interu, lecz Cristian Chivu i on decyduje.

- Co musi poprawić polski pomocnik, aby być pewniakiem w wyjściowym składzie Interu?

- Myślę, że Mychitarian to zawodnik, który jest bardzo solidny w defensywie. Nauczył się tego elementu. Być może Zieliński jest w tym aspekcie trochę słabszy od niego. Właśnie nad tym musi popracować i to poprawić.

Rywale w Interze nie są od niego lepsi

- Czy uważa pan, że Zieliński ustępuje konkurentom z linii pomocy?

- Moim zdaniem rywale nie są od niego lepsi. Tak jak powiedziałem wcześniej: Zieliński jest piłkarzem, który prezentuje i gwarantuje wysoki poziom. Właśnie dlatego jest w Interze. Gra w wielkim klubie, gdzie rywalizuje o miejsce w składzie z bardzo dobrymi graczami. A kiedy grasz w wielkiej drużynie, to czasem zdarza się, że nie występujesz w każdym meczu od pierwszej minuty.

- Ostatnio Zieliński zagrał jako cofnięty pomocnik. Myśli pan, że to miejsce dla niego?

- Uważam, że powinien grać bardziej z przodu. Nie powinien grać tak cofnięty, bo to zawodnik, który potrafi dobrze uderzyć na bramkę. Do tego potrafi strzelać gole. Trzeba więc przybliżyć go do bramki, aby miał taką możliwość. Ale on ma w sobie tyle klasy, że może grać na każdej pozycji. To cechuje wszystkich piłkarzy o dużej jakości.

Inter - Napoli w finale Superpucharze Włoch?

- Zapewne widział pan także jego efektownego gola w jednym z meczów, gdy trafił od razu po zagraniu z rzutu rożnego. Jak pan zareagował na tę bramkę?

- Zawsze cieszę się, gdy Piotrowi przytrafiają się dobre rzeczy. Mam do niego duży sentyment, więc cieszę się jego sukcesami. Ale i tak on i jego drużyna muszą skończyć sezon przynajmniej o jedno miejsce niżej niż Napoli. To na pewno!

- Przed Interem półfinał z Bologną w Superpucharze Włoch. Jak pan prognozuje to spotkanie?

- Szanse oceniam jako 60 do 40 na korzyść Interu.

Inter to najbardziej kompletna drużyna w Serie A

- Inter prowadzi w Serie A. Czy w tym sezonie odzyska mistrzostwo Włoch?

- Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Daj Boże, żeby to Napoli wygrało. Tak, jak to miało miejsce w poprzednim sezonie. Z pewnością Inter jest najbardziej kompletną drużyną w Serie A. Jeśli chodzi o kadrę, to bez wątpienia dysponuje najlepszym składem. Jednak Napoli już w ubiegłym sezonie pokazało, że potrafi być bardzo niewygodnym rywalem.

- Za to w Lidze Mistrzów Inter jest na szóstym miejscu. Czy może znów zagrać w finale?

- Inter to bardzo dobra drużyna. Ma ogromną jakość i wszystko, czego potrzeba, aby dojść do finału. To oczywiste.

