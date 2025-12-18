Wtedy Marek Papszun pojawi się w Legii. Najnowsze informacje

Michał Skiba
Michał Skiba
2025-12-18 15:06

Legia Warszawa zapowiedziała piątkowy briefing prasowy z Markiem Papszunem – poinformował Paweł Gołaszewski z "Piłki Nożnej".

Marek Papszun

i

Autor: Cyfrasport Marek Papszun, trener Rakowa Częstochowa

Wielomiesięczna historia związana z przenosinami szkoleniowca z Rakowa Częstochowa do Legii dobiega końca. W czwartek Papszun po raz ostatni poprowadzi Raków, który na wyjeździe zmierzy się w Lidze Konferencji z Omonią Nikozja. Po powrocie do kraju trener nie będzie zwlekał – już w piątek o godz. 14 pojawi się w Warszawie na spotkaniu z mediami.

ZOBACZ TEŻ: Właściciel Pogoni Szczecin ujawnił zarobki Grosickiego! Fani nie mogli przejść obok tego obojętnie

Stołeczny klub oficjalnie zaprosił dziennikarzy na briefing, a Gołaszewski potwierdził w serwisie X (choć Twitter to dalej fajniejsza nazwa), że to właśnie Papszun stanie przed kamerami i mikrofonami. „Marek Papszun pojawi się przy Łazienkowskiej i spotka się z mediami” – przekazał dziennikarz tygodnika Piłka Nożna oraz kanału Prawda Futbolu.

Legia spadnie z Ekstraklasy?
18 zdjęć

Mówi się, że Marek Papszun obejmie funkcję trenera Legii Warszawa na mocy kontraktu obowiązującego do czerwca 2028 roku.

Władze klubu wierzą, że jego przyjście otworzy nowy rozdział i pozwoli wyraźnie poprawić sportowe rezultaty zespołu. Legia znajduje się w poważnym kryzysie, notując serię 11 meczów bez zwycięstwa. Ostatnią wygraną zanotowała 23 października w Krakowie, wygrywając 2:1 ze Szachtarem Donieck w Lidze Konferencji. Później, po zmianie trenera z Edwarda Iordănescu na Iñakiego Astiza, drużyna ugrzęzła w strefie spadkowej PKO Ekstraklasy i odpadła z Ligi Konferencji już na etapie fazy ligowej.

ZOBACZ TEŻ: Robert Lewandowski w USA? Tajne spotkanie z klubem MLS. Padły konkretne oferty!     

LEGIA WARSZAWA
MAREK PAPSZUN