Wtedy Marek Papszun pojawi się w Legii. Najnowsze informacje

Wielomiesięczna historia związana z przenosinami szkoleniowca z Rakowa Częstochowa do Legii dobiega końca. W czwartek Papszun po raz ostatni poprowadzi Raków, który na wyjeździe zmierzy się w Lidze Konferencji z Omonią Nikozja. Po powrocie do kraju trener nie będzie zwlekał – już w piątek o godz. 14 pojawi się w Warszawie na spotkaniu z mediami.

Stołeczny klub oficjalnie zaprosił dziennikarzy na briefing, a Gołaszewski potwierdził w serwisie X (choć Twitter to dalej fajniejsza nazwa), że to właśnie Papszun stanie przed kamerami i mikrofonami. „Marek Papszun pojawi się przy Łazienkowskiej i spotka się z mediami” – przekazał dziennikarz tygodnika Piłka Nożna oraz kanału Prawda Futbolu.

Mówi się, że Marek Papszun obejmie funkcję trenera Legii Warszawa na mocy kontraktu obowiązującego do czerwca 2028 roku.

Władze klubu wierzą, że jego przyjście otworzy nowy rozdział i pozwoli wyraźnie poprawić sportowe rezultaty zespołu. Legia znajduje się w poważnym kryzysie, notując serię 11 meczów bez zwycięstwa. Ostatnią wygraną zanotowała 23 października w Krakowie, wygrywając 2:1 ze Szachtarem Donieck w Lidze Konferencji. Później, po zmianie trenera z Edwarda Iordănescu na Iñakiego Astiza, drużyna ugrzęzła w strefie spadkowej PKO Ekstraklasy i odpadła z Ligi Konferencji już na etapie fazy ligowej.

