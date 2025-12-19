Sklep Widzewa Łódź padł ofiarą wandali! Zrobiło się niebezpiecznie, klub wydał oświadczenie

Skandal w sklepie Widzewa Łódź. Punkt został zaatakowany!

Do incydentu doszło w czwartek, 18 grudnia, o czym Widzew Łódź poinformował tego samego dnia późnym wieczorem. Z oświadczenia wynika, że ktoś oblał substancją chemiczną pomieszczenie, w którym znajduje się oficjalny sklep Widzewa Łódź w Galerii Łódzkiej – znanym centrum handlowym w tym mieście. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, podjęto decyzję o chwilowym wstrzymaniu sprzedaży w tym miejscu, ale klub zapewnił, że żaden z pracowników ani klientów nie odniósł uszczerbku na zdrowiu.

Nie jest żadnym zaskoczeniem, że klub w oficjalnym oświadczeniu potępił wszelkie akty wandalizmu, ale też podkreślił, że takie incydenty nie sprawią, że Widzew przestanie poszerzać swoją sieć oficjalnych sklepów. – W czwartek, 18 grudnia pomieszczenie, w którym ulokowano "Widzew Store" - Oficjalny Sklep Widzewa Łódź w Galerii Łódzkiej, oblano substancją chemiczną. W efekcie sprzedaż w punkcie handlowym została wstrzymana. Informujemy, że żaden z pracowników oraz klientów obecnych na miejscu nie doznał uszczerbku na zdrowiu. Trwa szacowanie strat oraz dokonywane są niezbędne prace, które umożliwią wznowienie działania Sklepu. Widzew Łódź stanowczo potępia wszelkie akty wandalizmu. Żaden incydent lub działanie niezgodne z prawem nie zmieni strategii Klubu, która zakłada otwieranie kolejnych punktów sprzedażowych na terenie naszego miasta oraz regionu. W następnych komunikatach przedstawimy godziny pracy w Oficjalnych Sklepach Widzewa Łódź – przekazano na oficjalnej stronie klubu.

Nie ma się też co dziwić, że kibice Widzewa byli oburzeni całą sytuacją. – Co można napisać o czymś takim, co oni mają w głowach? Atakowali już muzeum, choinkę, autokar, sklep przy stadionie. Co będzie następne? Zaatakują koparki ma budowie boiska przy stadionie? Tego się nie da skomentować w żaden sposób – pisał jeden z nich w komentarzu.

