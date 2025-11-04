Polskie piłkarki poznały rywalki w el. do Mistrzostw Świata 2027.

Polska zmierzy się z takimi zespołami jak Francja, Holandia i Irlandia.

Czy Biało-Czerwone mają szansę na historyczny awans mimo trudnego losowania? Sprawdź, jak wygląda ich droga na mundial!

Losowanie grup eliminacyjnych do mistrzostw świata 2027, które odbyło się w szwajcarskim Nyonie, nie przyniosło dobrych wieści dla polskiego zespołu. Reprezentacja Polski kobiet, która po świetnych występach w Lidze Narodów wróciła do elitarnej dywizji A, trafiła na niezwykle wymagających przeciwników. Walka o pierwszy w historii awans na mundial będzie trudnym zadaniem. Biało-czerwone, prowadzone przez trenerkę Ninę Patalon, znalazły się w grupie 2, gdzie zmierzą się z Francją, Holandią oraz Irlandią.

Kim są rywalki Biało-Czerwonych?

Pierwszym z rywali jest Francja, obecnie 6. drużyna świata. "Trójkolorowe" to absolutna czołówka, która na ostatnich mistrzostwach Europy dotarła do ćwierćfinału. To zespół naszpikowany gwiazdami z najlepszych klubów kontynentu.

Kolejnym przeciwnikiem będzie Holandia, czyli 11. zespół w rankingu. To wicemistrzynie świata z 2019 roku. Z "Oranje" Polki miały okazję zmierzyć się niedawno w towarzyskim meczu w Gdańsku, gdzie padł bezbramkowy remis. Tamten wynik pokazał, że potrafimy postawić się faworytkom, jednak mecz o stawkę to zupełnie inna historia.

Stawkę uzupełnia Irlandia. Choć w rankingu FIFA plasuje się tuż za Polską (27. miejsce), to drużyna, która podobnie jak nasza, niedawno awansowała do dywizji A i jest na fali wznoszącej. Mecze z Irlandkami z pewnością będą niezwykle zacięte i fizyczne.

Zasady eliminacji są bezlitosne. Jak awansować na MŚ 2027?

Format kwalifikacji jest wyjątkowo wymagający i nie pozostawia miejsca na błędy. Bezpośredni awans na mundial wywalczą jedynie zwycięzcy czterech grup dywizji A. Zespoły z miejsc drugiego i trzeciego powalczą za to w dwustopniowych barażach. Weźmie w nich udział aż 32 drużyny. Stawką będzie siedem dodatkowych miejsc.

Eliminacje MŚ kobiet 2027 - podział na grupy dywizji A:

Grupa 1:

Szwecja, Włochy, Dania, Serbia

Grupa 2:

Francja, Holandia, Polska, Irlandia

Grupa 3:

Hiszpania, Anglia, Islandia, Ukraina

Grupa 4:

Niemcy, Norwegia, Austria, Słowenia

