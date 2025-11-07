Wywiad z Janem Urbanem. Co ma w głowie Robert Lewandowski?

Wywiad z Janem Urbanem

Jan Urban ogłosił listę powołań na listopadowe mecze eliminacji mistrzostw świata. Selekcjoner zdecydował się zaprosić 26 zawodników na spotkania z Holandią (u siebie) oraz z Maltą (na wyjeździe). Szansę na debiut w seniorskiej kadrze mogą otrzymać Filip Rózga ze Sturmu Graz oraz Kryspin Szcześniak z Górnika Zabrze. Po przerwie spowodowanej kontuzjami do drużyny narodowej wracają Nicola Zalewski i Adam Buksa. – Zdaję sobie sprawę, że czasami na niektórych pozycjach jesteśmy zmuszeni do powołania jednego, czy drugiego zawodnika, którzy w normalnych okolicznościach nie byliby powołani – mówił w wywiadzie z "Super Expressem" selekcjoner tuż przed ogłoszeniem listy powołanych.

W odróżnieniu od poprzednich zgrupowań, które odbywały się w Katowicach i Chorzowie, tym razem reprezentacja – po ośmiomiesięcznej przerwie – zagości ponownie w Warszawie. Zbiórka zawodników została zaplanowana na poniedziałkowe popołudnie, ponieważ wielu z nich rozegra jeszcze w niedzielę mecze ligowe w swoich klubach.

Spotkanie z Holandią zaplanowano na 14 listopada na stadionie PGE Narodowym, natomiast ostatni mecz eliminacji – przeciwko Malcie – odbędzie się trzy dni później w Ta’ Qali.

