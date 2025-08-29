Wielki powrót Roberta Lewandowskiego do reprezentacji Polski. Są powołania Jana Urbana!

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-08-29 12:06

Robert Lewandowski wraca do reprezentacji Polski. Jan Urban w piątkowe południe, 29 sierpnia ogłosił nazwiska zawodników, którzy powalczą o punkty eliminacji mistrzostw świata. W kadrze znalazł się Robert Lewandowski, pojawił się także m.in. Kamil Grabara czy dość niespodziewany debiutant Jan Ziółkowski. Sprawdź powołania Jana Urbana!

Robert Lewandowski i Jan Urban

i

Autor: Paweł Skraba

Powołania Jana Urbana. Powrót Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski jest wśród 25 piłkarzy powołanych przez nowego selekcjonera reprezentacji Jana Urbana na wrześniowe mecze eliminacji mistrzostw świata - z Holandią i Finlandią. Do kadry wraca też Kamil Grosicki, który niedawno... zakończył w niej karierę. Napastnik Barcelony nie wziął udziału w czerwcowym zgrupowaniu kadry, a kiedy przed wyjazdowym meczem eliminacji MŚ 10 czerwca z Finlandią (1:2) ówczesny selekcjoner Michał Probierz odebrał mu opaskę kapitana, zrezygnował w gry w reprezentacji pod wodzą tego szkoleniowca.

Dwa dni po porażce w Helsinkach Probierz zrezygnował ze stanowiska, a 16 lipca prezes PZPN Cezary Kulesza ogłosił wybór jego następcy - mianował Urbana. Nowy selekcjoner powołał w piątek 25 piłkarzy, wśród nich m.in. trzech z Legii Warszawa - debiutanta Jana Ziółkowskiego, Pawła Wszołka i Bartosza Kapustkę.

Do reprezentacji Polski wraca pożegnany w drużynie narodowej Kamil Grosicki. Zgrupowanie kadry rozpocznie się w poniedziałek w Katowicach. Z Holendrami biało-czerwoni zmierzą się 4 września w Rotterdamie, a z Finami trzy dni później na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Pełna lista powołanych przez Jana Urbana

Bramkarze: Drągowski, Grabara, Mrozek, Skorupski

Obrońcy: Bednarek, Cash, Kędziora, Kiwior, Pyrka, Wiśniewski, Wszołek, Ziółkowski

Pomocnicy: Frankowski, Grosicki, Kapustka, Kamiński, Piotrowski, Slisz, Szymański, Zalewski, Zieliński

Napastnicy: Buksa, Lewandowski, Piątek, Świderski

Sonda
Czy Jan Urban będzie dobrym selekcjonerem reprezentacji Polski?
Super Sport SE Google News