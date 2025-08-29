Wielki powrót Roberta Lewandowskiego do reprezentacji Polski. Są powołania Jana Urbana!

Powołania Jana Urbana. Powrót Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski jest wśród 25 piłkarzy powołanych przez nowego selekcjonera reprezentacji Jana Urbana na wrześniowe mecze eliminacji mistrzostw świata - z Holandią i Finlandią. Do kadry wraca też Kamil Grosicki, który niedawno... zakończył w niej karierę. Napastnik Barcelony nie wziął udziału w czerwcowym zgrupowaniu kadry, a kiedy przed wyjazdowym meczem eliminacji MŚ 10 czerwca z Finlandią (1:2) ówczesny selekcjoner Michał Probierz odebrał mu opaskę kapitana, zrezygnował w gry w reprezentacji pod wodzą tego szkoleniowca.

Dwa dni po porażce w Helsinkach Probierz zrezygnował ze stanowiska, a 16 lipca prezes PZPN Cezary Kulesza ogłosił wybór jego następcy - mianował Urbana. Nowy selekcjoner powołał w piątek 25 piłkarzy, wśród nich m.in. trzech z Legii Warszawa - debiutanta Jana Ziółkowskiego, Pawła Wszołka i Bartosza Kapustkę.

Do reprezentacji Polski wraca pożegnany w drużynie narodowej Kamil Grosicki. Zgrupowanie kadry rozpocznie się w poniedziałek w Katowicach. Z Holendrami biało-czerwoni zmierzą się 4 września w Rotterdamie, a z Finami trzy dni później na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

🆕 POWOŁANIASelekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił listę zawodników powołanych na wrześniowe zgrupowanie oraz mecze z Holandią i Finlandią. 🇵🇱 pic.twitter.com/blvOPazlFK— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) August 29, 2025

Pełna lista powołanych przez Jana Urbana

Bramkarze: Drągowski, Grabara, Mrozek, Skorupski

Obrońcy: Bednarek, Cash, Kędziora, Kiwior, Pyrka, Wiśniewski, Wszołek, Ziółkowski

Pomocnicy: Frankowski, Grosicki, Kapustka, Kamiński, Piotrowski, Slisz, Szymański, Zalewski, Zieliński

Napastnicy: Buksa, Lewandowski, Piątek, Świderski