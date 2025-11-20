Wielki popłoch za granicą! Okropnie boją się Polaków. "Chcieliby uniknąć"

W czwartek, 20 listopada odbędzie się losowanie baraży mistrzostw świata w strefie europejskiej

Polacy poznają rywali w obu meczach – półfinale i potencjalnym wielkim finale

Podopieczni Jana Urbana wzbudzają popłoch w innych krajach, m.in. Irlandii, która bardzo chce uniknąć Biało-czerwonych

Losowanie baraży MŚ: Z kim zagra Polska?

Polska reprezentacja pozna dziś potencjalnych rywali w barażach o mundial 2026. Podczas losowania w siedzibie FIFA w Zurychu (start o godz. 13) okaże się, z kim biało-czerwoni zmierzą się w półfinale marcowej dogrywki o awans. Do wyboru są cztery drużyny z trzeciego koszyka: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo.

Podopieczni Jana Urbana ponownie trafiają do baraży, choć w eliminacjach zajęli drugą pozycję — tuż za Holandią. To trzeci z rzędu przypadek, kiedy Polacy muszą walczyć o wielki turniej dodatkową ścieżką. Dwa poprzednie podejścia zakończyły się sukcesem: najpierw w kwalifikacjach do mistrzostw świata w Katarze, a później do Euro 2024 w Niemczech.

Baraże el. MŚ 2026: Z kim zagra Polska o mundial? Kiedy losowanie?

Tym razem Polska została umieszczona w drugim koszyku razem z Walią, Czechami i Słowacją. Półfinał baraży biało-czerwoni zagrają u siebie 26 marca — najpewniej na PGE Narodowym. Jeśli wygrają, pięć dni później zmierzą się w finale z jedną z drużyn z koszyka pierwszego (Włochy, Dania, Turcja, Ukraina) lub czwartego (Szwecja, Rumunia, Macedonia Północna, Irlandia Północna). Gospodarz finału również zostanie ustalony w drodze losowania.

Popłoch w Irlandii. Nie chcą trafić na Polskę

Polacy są w stanie wygrać z każdym z potencjalnych rywali. Z pewnością rywalizacja z twardymi przeciwnikami z Bałkanów nie będą należały do najłatwiejszych. Z pewnością najcięższym rywalem byłaby Irlandia. Tak samo Polskę traktują na wyspie.

- To jest losowanie, którego kibice z Irlandii chcieliby uniknąć. Polska awansowała na dwa ostatnie mundiale, a w jej ekipie wyróżnia się talizman, czyli Robert Lewandowski - piszą wprost w "BBC".

O tym, z kim zmierzą się Polacy przekonamy się już w czwartek o godzinie 13:00. Relacja na żywo z losowania baraży mundialu na SuperSport.se.pl. Zapraszamy!