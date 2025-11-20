Polska poznała rywala w półfinale baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2026.

Biało-Czerwoni zmierzą się z Albanią na własnym stadionie.

Sprawdź datę tego kluczowego spotkania i dowiedz się, z kim zagrają Polacy w ewentualnym finale!

Już wszystko jasne! W Zurychu wylosowano ścieżki barażowe w finałowej rundzie eliminacji Mistrzostw Świata 2026 w strefie UEFA. 16 drużyn powalczy w dwuetapowych barażach, z czego 12 zespołów to reprezentacje, które zajęły drugie miejsca w grupach eliminacji MŚ, a pozostałe cztery to ekipy z Ligi Narodów UEFA.

Reprezentacja Polski nie zdołała wywalczyć bezpośredniego awansu na mistrzostwa świata 2026. Podobnie jak cztery lata temu, Biało-Czerwonych czeka wyboista droga przez baraże. Polska przed losowaniem baraży znalazła się w drugim koszyku. Wiadomo było, że w pierwszy mecz zagramy u siebie, a naszym rywalem w półfinale będzie któraś z czterech reprezentacji - Irlandia, Bośnia i Hercegowina, Albania i Kosowo. Losowanie wyłoniło naszego rywala i Polska zagra z Albanią. Jeżeli uda się przebrnąć tę przeszkodę, w finale baraży zagramy ze zwycięzcą meczu Ukraina - Szwecja.

Sytuację przed barażami skomentował legendarny bramkarz reprezentacji Polski, Jan Tomaszewski. Mimo słabszego meczu z Maltą wierzy w awans.

- Sztab szkoleniowy musi już teraz mieć w głowie jedną szesnastkę i na nią postawić, bo te dwa spotkania będą decydowały o wszystkim. Jestem przekonany, że awansujemy. Bycie w drugim koszyku to żaden problem, jeśli zaprezentujemy formę sprzed męczarni z Maltą. Ten beznadziejny mecz i dwie stracone bramki to przestroga i sprowadzenie na ziemię. Teraz selekcjoner musi wyznaczyć szesnastkę, która da nam awans - uważa Tomaszewski.

Polska - Kiedy baraż w eliminacjach MŚ 2026?

Mecz Polska - Albania w półfinale baraży o awans do MŚ 2026 zostanie rozegrany w Warszawie w czwartek 26 marca 2026. W ewentualnym finale baraży Polacy zagrają na wyjeździe we wtorek 31 marca 2026.

